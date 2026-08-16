Matthias Jaissle identifica um "líder natural" enquanto Dan Burn assume a braçadeira de capitão do Newcastle após a saída de Bruno Guimaraes

Burn substitui Bruno Guimaraes, que havia sido o capitão do time nas últimas duas temporadas, mas deixou o Newcastle para acertar com o Arsenal no início deste mês. A saída do meio-campista brasileiro criou um vácuo de liderança que o clube considerou necessário preencher com uma figura que entenda a cultura interna do elenco. Burn é o quarto jogador do elenco atual com mais partidas pelo clube e soma 11 jogos pela Inglaterra, incluindo três na Copa do Mundo da FIFA deste verão. Sua experiência internacional e seu status de veterano foram citados como fatores-chave no processo de decisão.

Embora Guimaraes fosse uma figura talismânica em campo, Burn oferece um estilo diferente de liderança, baseado em comunicação vocal e solidez defensiva. A diretoria do clube acredita que ter um jogador local no comando ajudará a manter a ligação entre os torcedores e os jogadores durante uma temporada que promete ser desafiadora na Premier League e além.