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Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Matthias Jaissle identifica um "líder natural" enquanto Dan Burn assume a braçadeira de capitão do Newcastle após a saída de Bruno Guimaraes

D. Burn
Newcastle
Premier League

O Newcastle United confirmou oficialmente que o veterano zagueiro Dan Burn liderará o clube na temporada 2026-27 como novo capitão permanente. Aos 34 anos, ele assume a braçadeira após um período de transição significativa em St James' Park neste verão.

  • Substituindo uma estrela a caminho do Arsenal

    Burn substitui Bruno Guimaraes, que havia sido o capitão do time nas últimas duas temporadas, mas deixou o Newcastle para acertar com o Arsenal no início deste mês. A saída do meio-campista brasileiro criou um vácuo de liderança que o clube considerou necessário preencher com uma figura que entenda a cultura interna do elenco. Burn é o quarto jogador do elenco atual com mais partidas pelo clube e soma 11 jogos pela Inglaterra, incluindo três na Copa do Mundo da FIFA deste verão. Sua experiência internacional e seu status de veterano foram citados como fatores-chave no processo de decisão.

    Embora Guimaraes fosse uma figura talismânica em campo, Burn oferece um estilo diferente de liderança, baseado em comunicação vocal e solidez defensiva. A diretoria do clube acredita que ter um jogador local no comando ajudará a manter a ligação entre os torcedores e os jogadores durante uma temporada que promete ser desafiadora na Premier League e além.

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  • Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Jaissle exalta um líder nato

    Burn foi nomeado pelo novo técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, que o descreveu como um "líder nato". A nomeação é uma das primeiras grandes decisões tomadas por Jaissle desde que assumiu o comando, sinalizando sua intenção de se apoiar em figuras experientes enquanto implementa sua própria visão tática. Jaissle ficou impressionado com a ética de trabalho do defensor e sua influência durante o período de pré-temporada.

    "Ele coloca os interesses da equipe acima dos seus toda vez que entra em campo e sempre demonstra o máximo comprometimento em tudo o que faz. Fora de campo, ele lidera pelo exemplo na forma como se comporta. Poucas pessoas entendem melhor do que Dan o que este clube significa para a cidade, e essa experiência será vital para ajudar a orientar nossos jogadores mais jovens neste período de mudança e adaptação", explicou Jaissle.

  • Um herói local assume a braçadeira de capitão

    O jogador de 34 anos, que é internacional pela Inglaterra e torcedor do Newcastle desde a infância, descreveu o novo papel como uma "honra absoluta". A decisão representa um marco significativo para o defensor nascido em Blyth, que se tornou um símbolo da identidade do clube desde sua chegada vinda do Brighton. Sua promoção à braçadeira de capitão reflete sua posição dentro do vestiário e sua profunda ligação com a comunidade de Tyneside.

    "É sempre um enorme privilégio representar este clube de futebol, especialmente quando recebi a confiança para usar a braçadeira em ocasiões anteriores, mas liderar a equipe de forma permanente vai ser realmente especial. Tem sido uma jornada incrível desde que cheguei ao clube há quatro anos e meio. Conquistamos coisas incríveis juntos e vivemos momentos inesquecíveis. Acredito que ainda há mais por vir e estou abraçando a responsabilidade de cobrar todos, todos os dias, para garantir que isso aconteça", disse Burn.

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  • Dan Burn England 2026Getty

    Montando o elenco para a campanha 2026-27

    Enquanto o Newcastle se prepara para as partidas de abertura da nova temporada, a prioridade imediata de Burn será promover a união dentro de um elenco que teve movimentações significativas neste verão. A perda de Guimaraes para um rival direto da Premier League foi um golpe para os torcedores, mas a rápida nomeação de uma figura local popular como seu sucessor é um movimento estratégico para manter o moral em alta. A temporada 2026-27 promete ser desafiadora para o Newcastle, que terá de lidar com um cenário competitivo sem seu antigo talismã brasileiro e sem vários outros jogadores importantes que se transferiram durante a janela de transferências de verão.

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