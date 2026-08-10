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Matthias Jaissle fala sobre o futuro de Nick Pope, com o Newcastle United definindo um baixo preço pedido em meio ao interesse do Celtic
Jaissle aborda a situação de Nick Pope
O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, deu uma atualização significativa sobre o futuro de Pope, sugerindo que o tempo do goleiro veterano em Tyneside pode estar chegando ao fim. Falando aos repórteres após a vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Valencia na pré-temporada, no estádio Mestalla, o treinador alemão foi aberto sobre as conversas que teve com o ex-jogador do Burnley. Apesar de Pope ter comparecido à partida na Espanha, ele foi uma ausência notável da lista relacionada para o jogo, o que imediatamente gerou intensa especulação sobre uma possível saída antes do fim da janela de transferências.
Quando foi perguntado diretamente sobre a situação do jogador de 34 anos no clube, Jaissle revelou que foi estabelecido um diálogo claro sobre suas perspectivas para o próximo ano. "Tive uma conversa com Nick", disse Jaissle. "Eu realmente aprecio o que ele fez em sua carreira até agora. Ele sabe exatamente qual é a situação neste momento e precisamos lidar com isso da melhor maneira possível, mas eu sempre valorizo o jogador e o ser humano por trás disso."
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Celtic surge como principal candidato por Pope
Com o Newcastle disposto a ouvir ofertas, o gigante escocês Celtic surgiu como um destino surpreendente para o goleiro veterano. O clube está atualmente no mercado em busca de uma nova presença sob as traves após a aposentadoria do lendário goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel. Embora Vil Sinisalo tenha assumido as funções principais em março, acredita-se que Martin O'Neill esteja interessado em acrescentar mais experiência ao elenco, especialmente enquanto o Celtic busca equilibrar a dominância doméstica com uma campanha competitiva em competições europeias.
Os aspectos financeiros de um possível acordo também tornam Pope uma proposta atraente para o Celtic. Entende-se que o Newcastle está disposto a aceitar uma taxa na casa de £ 5 milhões para tirar o jogador de altos salários de sua folha salarial, um valor que representa uma pechincha significativa para um jogador de seu calibre.
Nova era no St James' Park com a chegada de jovens jogadores
A decisão de colocar Pope na lista de transferências marca uma mudança definitiva no planejamento de longo prazo do Newcastle sob a atual gestão. Por várias temporadas, Pope foi considerado o goleiro titular absoluto, desempenhando um papel fundamental na transformação do clube em postulante à Champions League e na campanha até a final da Copa da Liga Inglesa. No entanto, uma série de erros de grande repercussão nos últimos 12 meses, somada a preocupações físicas, levou a equipe de recrutamento a priorizar sangue novo para a posição.
Essa reformulação faz parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a média de idade do elenco, ao mesmo tempo em que busca uma melhor saída de bola e características modernas de goleiro que se encaixem na abordagem tática de Jaissle.
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Avaliando o legado de um pilar do Newcastle
Se Pope realmente sair para o Celtic ou outro interessado nas próximas semanas, deixará para trás um legado de enorme consistência durante um período de rápido crescimento do Newcastle. Desde sua chegada em 2022, ele tem sido uma peça fundamental da defesa que ajudou a garantir duas temporadas entre os quatro primeiros e trouxe o futebol europeu de volta a Tyneside. Suas atuações muitas vezes fizeram a diferença em confrontos equilibrados, e sua experiência foi vital para orientar os defensores mais jovens do clube em partidas de alta pressão.
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