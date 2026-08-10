O técnico do Newcastle, Matthias Jaissle, deu uma atualização significativa sobre o futuro de Pope, sugerindo que o tempo do goleiro veterano em Tyneside pode estar chegando ao fim. Falando aos repórteres após a vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Valencia na pré-temporada, no estádio Mestalla, o treinador alemão foi aberto sobre as conversas que teve com o ex-jogador do Burnley. Apesar de Pope ter comparecido à partida na Espanha, ele foi uma ausência notável da lista relacionada para o jogo, o que imediatamente gerou intensa especulação sobre uma possível saída antes do fim da janela de transferências.

Quando foi perguntado diretamente sobre a situação do jogador de 34 anos no clube, Jaissle revelou que foi estabelecido um diálogo claro sobre suas perspectivas para o próximo ano. "Tive uma conversa com Nick", disse Jaissle. "Eu realmente aprecio o que ele fez em sua carreira até agora. Ele sabe exatamente qual é a situação neste momento e precisamos lidar com isso da melhor maneira possível, mas eu sempre valorizo o jogador e o ser humano por trás disso."