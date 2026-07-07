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Ryan Tolmich

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Matt Freese comete erro grave, Christian Pulisic perde destaque e a motivada Bélgica expõe a seleção dos EUA - Cinco motivos pelos quais tudo deu errado para os americanos na eliminação da Copa do Mundo

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Estados Unidos da América x Bélgica
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A eliminação da seleção da Copa do Mundo não se deveu a um único momento, mas a uma série de fatores que selaram seu destino naquele dia

SEATTLE — Antes de entrarmos no assunto, uma pequena verdade: é um pouco bobo complicar demais esse tipo de análise pós-jogo sobre a derrota da seleção masculina dos EUA para a Bélgica. É como tentar explicar a física por trás de alguém ser atropelado por um trem. Há detalhes que valem a pena discutir, claro, mas a questão principal é bastante óbvia: eles foram atropelados por um maldito trem.

Essa é a melhor maneira, metaforicamente, de descrever a eliminação da seleção masculina dos EUA da Copa do Mundo. Foi repentina e dolorosa, mas não foi aleatória. Tudo parecia estar indo bem até que, de repente, não estava mais. Um por um, os pilares da seleção foram se desintegrando, resultando em uma derrota por 4 a 1 que, na verdade, nem foi tão disputada assim.

Você não perde por 4 a 1 por causa de um ou dois erros de detalhe; você perde assim porque o outro time é melhor. Essa é a simples realidade, por mais difícil que seja para a seleção aceitar. Até mesmo o técnico Mauricio Pochettino reconheceu isso.

“A Bélgica foi melhor do que nós, e pronto. Isso ficou muito claro”, disse Pochettino.

É por isso que a seleção americana está voltando para casa, e a Bélgica segue para Los Angeles para a próxima etapa de sua jornada.

Mas em que sentido eles foram melhores? Como tudo deu tão errado para a seleção americana? O GOAL analisa...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jogar com medo

    Todos tentaram dar uma explicação para o motivo pelo qual a seleção masculina de futebol dos EUA parecia tão apática, mas, às vezes, a melhor explicação é a mais óbvia: eles sentiram a pressão.

    “Gostaria de ter a resposta agora”, disse Tyler Adams quando questionado sobre o motivo pelo qual tudo desmoronou. “Não sei.”

    Com mais de 30 milhões de pessoas assistindo de casa, incluindo inúmeros críticos torcendo pela derrota dessa seleção, eles desmoronaram. É a maneira mais fácil de explicar o que aconteceu nessa partida. Isso explica por que houve tantos erros, tanto grandes quanto pequenos. Os erros foram físicos, mas as falhas foram mentais.

    Foi resultado do momento? Foram os nervos de enfrentar um time que os derrotou de forma contundente há alguns meses? Foi o envolvimento da Casa Branca, a reação nas redes sociais ou a súbita percepção de que o time havia passado de querido a polêmico? Na verdade, isso não importa, não é mesmo? No fim das contas, tudo isso se mostrou pesado demais para esse time carregar.

    Considerando todas as pressões, dá para entender por que isso pode ter acontecido, mas isso não faz com que a situação pareça melhor.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Stars nunca conseguiu entrar no ritmo

    Se há algo que aprendemos neste verão, é que as estrelas definem a Copa do Mundo. Observe as seleções que estão se destacando neste torneio, e você não ficará surpreso com os nomes que as impulsionam a ter esse desempenho. Para que sua seleção vença uma Copa do Mundo, seus melhores jogadores não podem simplesmente jogar no seu nível; eles precisam elevar esse nível.

    Isso não aconteceu com a seleção masculina dos EUA.

    Christian Pulisic, o rosto dessa seleção, perdeu a bola um total de 11 vezes. Em seguida, logo após a Bélgica ter feito o 3 a 1, ele teve que sair de campo devido a uma lesão. Pulisic, um grande talento, nunca conseguiu motivar essa equipe. Na verdade, ele nunca causou grande impacto algum.

    “Confio nos rapazes, aconteça o que acontecer, e acreditamos até o fim”, disse Pulisic. “Sim, foi péssimo neste torneio, primeiro com uma lesão e agora outra parecida. Sim, foi péssimo. Foi duro. Foi difícil para mim lidar com isso.”

    Pulisic não estava sozinho, é claro. Balogun, o homem do momento, nunca entrou na jogada. Weston McKennie, que comandou o meio-campo com tanta maestria nos quatro primeiros jogos, parecia totalmente fora de ritmo, errando passes e se colocando nos lugares errados. Até mesmo Chris Richards, a pedra fundamental da defesa desta equipe, cometeu aquele erro fatal no final da partida. Esses podem muito bem ser os quatro melhores jogadores da seleção americana. Nenhum deles teve um bom desempenho.

    Não dá para vencer assim. As estrelas precisam dar o tom e, quando esse tom é “ruim”, é assim que uma equipe desmorona.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Erros defensivos

    Durante quase todo o verão, a defesa da Seleção Masculina dos EUA (USMNT) vinha, na verdade, se saindo muito bem. Ela era apontada como um ponto fraco antes deste torneio, mas não tinha se mostrado tal — sofrendo apenas um gol nos três jogos que a equipe disputou com o elenco completo. Então, tudo aconteceu de uma vez. Ninguém escapa da culpa.

    Sergino Dest, atuando como ponta/lateral, teve a pior partida de sua carreira na seleção americana, e sua falha ao não afastar uma bola quicada no primeiro gol da Bélgica vai assombrá-lo. Tim Ream, tão seguro como capitão desta equipe, finalmente teve não apenas um, mas vários deslizes que resultaram em gols. Antonee Robinson nunca pareceu realmente sereno, e Richards, como mencionado, cometeu um erro diferente de tudo que já havia cometido antes.

    Os jogadores ao redor deles também não ajudaram, é claro. O meio-campo da seleção americana contribuiu muito pouco, e a pressão vinda do ataque era geralmente contornada com facilidade. Nesta partida, a primeira em que a seleção americana enfrentou um time que realmente sabia jogar, a defesa desmoronou.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Este momento é doloroso"

    Esse aqui se destaca, não porque tenha sido necessariamente pior do que os outros, embora tenha sido ruim. Não, o erro de Matt Freese está em uma categoria à parte porque foi nesse momento que o sonho acabou.

    A seleção dos EUA reagiu bem ao primeiro gol da Bélgica, marcando um gol de resposta com Malik Tillman. Mesmo após o segundo gol, os EUA voltaram com energia após o intervalo, pelo menos em parte devido à entrada de Gio Reyna. Naqueles primeiros minutos do segundo tempo, a seleção dos EUA estava perdendo por um gol, mas ainda tinha esperança. Quanto mais tempo isso se mantivesse, maior seria o potencial para criar um impulso.

    E então essa esperança morreu em um instante. Com o erro de Freese, tudo o que a seleção americana vinha construindo foi destruído. A Bélgica abriu 3 a 1, Pulisic foi para o banco devido à lesão e, na verdade, não havia mais volta. A situação já era sombria antes do erro de Freese; depois disso, o jogo estava acabado.

    “Obviamente, estou decepcionado por ter contribuído para o erro e pela falta de discernimento no terceiro gol”, disse Freese após a partida. “Faz parte da posição. Sei que os caras à minha frente fizeram tudo o que podiam hoje para garantir a vitória, e tenho muito orgulho deles. Gostaria, obviamente, que aquele momento tivesse sido diferente e que o resultado tivesse sido outro.

    “Isso dói. Esse momento dói. Esse momento dói mais, arde mais, do que provavelmente qualquer outro momento da minha vida.”


  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um adversário de verdade (e motivado)

    Sim, a seleção masculina de futebol dos EUA derrotou algumas boas equipes neste verão. A Bélgica, porém, estava em outro patamar. Talvez não seja a melhor equipe restante neste torneio, mas estava claramente um nível acima dos EUA.

    Além de seu talento óbvio, a Bélgica também parecia motivada antes da partida. Ela chegou às oitavas de final aparentemente um pouco desunida. Não tinha tido um bom desempenho até então no torneio, sua “geração de ouro” estava envelhecendo e havia rivalidades de longa data e pontos de atrito dentro do grupo. De repente, porém, surgiu algo que os uniu: a seleção dos EUA e o tratamento aparentemente preferencial que ela havia recebido da FIFA.

    Uma seleção como a Bélgica não precisa de motivação extra, mas acabou ganhando um pouco mesmo assim. Ela entrou em campo determinada, cheia de energia e talvez se sentindo um pouquinho subestimada.

    “Nos últimos dias, fomos desrespeitados aqui nos Estados Unidos”, disse o goleiro Thibaut Courtois. “Diziam que eles poderiam nos derrotar facilmente, mas acho que hoje mostramos que somos uma boa seleção. Fizemos uma ótima partida.

    “Entendo que eles queiram gerar entusiasmo nos Estados Unidos, mas hoje eu estava mais confiante na nossa vitória do que contra o Senegal, que tem uma seleção melhor do que a dos Estados Unidos.”

    Após a partida, a Bélgica comemorou no vestiário ouvindo “YMCA” e imitando a dança característica de Donald Trump. Eles conquistaram o direito de se gabar, tendo provado que eram melhores que a seleção dos EUA em todos os aspectos.

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