Matt Freese comete erro grave, Christian Pulisic perde destaque e a motivada Bélgica expõe a seleção dos EUA - Cinco motivos pelos quais tudo deu errado para os americanos na eliminação da Copa do Mundo

SEATTLE — Antes de entrarmos no assunto, uma pequena verdade: é um pouco bobo complicar demais esse tipo de análise pós-jogo sobre a derrota da seleção masculina dos EUA para a Bélgica. É como tentar explicar a física por trás de alguém ser atropelado por um trem. Há detalhes que valem a pena discutir, claro, mas a questão principal é bastante óbvia: eles foram atropelados por um maldito trem.

Essa é a melhor maneira, metaforicamente, de descrever a eliminação da seleção masculina dos EUA da Copa do Mundo. Foi repentina e dolorosa, mas não foi aleatória. Tudo parecia estar indo bem até que, de repente, não estava mais. Um por um, os pilares da seleção foram se desintegrando, resultando em uma derrota por 4 a 1 que, na verdade, nem foi tão disputada assim.

Você não perde por 4 a 1 por causa de um ou dois erros de detalhe; você perde assim porque o outro time é melhor. Essa é a simples realidade, por mais difícil que seja para a seleção aceitar. Até mesmo o técnico Mauricio Pochettino reconheceu isso.

“A Bélgica foi melhor do que nós, e pronto. Isso ficou muito claro”, disse Pochettino.

É por isso que a seleção americana está voltando para casa, e a Bélgica segue para Los Angeles para a próxima etapa de sua jornada.

Mas em que sentido eles foram melhores? Como tudo deu tão errado para a seleção americana? O GOAL analisa...