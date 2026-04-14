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Matt Crocker deixa a Federação de Futebol dos EUA para assumir cargo na Arábia Saudita antes da Copa do Mundo
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O que aconteceu
No curto prazo, as funções de Crocker serão assumidas pelo diretor esportivo adjunto Oguchi Onyewu, pela diretora de desenvolvimento do futebol feminino Tracey Kevins e pelo diretor de operações Dan Helfrich, enquanto a federação inicia a busca por seu sucessor.
Helfrich irá orientar as operações esportivas enquanto trabalha em conjunto com o CEO e secretário-geral JT Batson e a presidente Cindy Parlow Cone para avaliar os próximos passos. O técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, e a treinadora da Seleção Feminina dos EUA, Emma Hayes, por sua vez, também trabalharão com esse grupo para continuar a construir a estrutura esportiva estabelecida enquanto Crocker deixa a federação.
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O impacto de Crocker
Crocker assinou contrato com a Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) em 2023 e esteve envolvido em três contratações importantes de treinadores: Hayes, Pochettino e Gregg Berhalter. Depois de assumir o lugar de Earnie Stewart após a Copa do Mundo de 2022, a primeira tarefa de Crocker foi nomear um técnico para a Seleção Masculina dos EUA, e ele voltou a escolher Berhalter para um segundo mandato, apesar das controvérsias decorrentes da Copa do Mundo no Catar. Berhalter ficou no comando até a Copa América de 2024 e, após a eliminação na fase de grupos daquele torneio, a federação deu um grande passo ao contratar Pochettino antes da Copa do Mundo.
No lado feminino, Crocker também tomou uma decisão ousada ao contratar Hayes, que imediatamente levou a equipe ao ouro olímpico. Sob o comando de Hayes, a Seleção Feminina dos EUA se reafirmou como uma potência no futebol feminino e estará entre as favoritas na Copa do Mundo de 2027.
Além disso, ele desempenhou um papel fundamental na criação do novo Centro Nacional de Treinamento de Futebol dos EUA, o Arthur M. Blank, nos arredores de Atlanta, e ajudou a desenvolver a visão esportiva do “U.S. Way”, ao mesmo tempo em que redefiniu a trajetória dos jogadores.
O galês agora se juntará à federação da Arábia Saudita, que se prepara para sua própria Copa do Mundo, já que o país sediará o torneio de 2034.
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O que foi dito
“Foi um privilégio fazer parte da U.S. Soccer durante um período tão importante para o esporte neste país”, disse Crocker. “Sou grato às pessoas com quem tive a oportunidade de trabalhar em toda a Federação, desde nossos treinadores e jogadores até nossa equipe técnica e administrativa. Tenho orgulho do que construímos juntos e estou confiante de que a equipe atual continuará a impulsionar o esporte e a promover o sucesso dentro e fora de campo.”
Batson acrescentou: “Nos últimos anos, a U.S. Soccer cresceu significativamente em todas as áreas da nossa organização esportiva, e agradecemos a Matt pelo papel que desempenhou nesse progresso. Matt ajudou a orientar passos importantes em toda a nossa organização esportiva, e somos gratos por suas contribuições. Estamos confiantes em nossa estratégia, equipe de liderança, treinadores e equipe técnica. Continuaremos construindo a estrutura certa para o futuro e estamos bem posicionados para tomar as decisões necessárias a curto, médio e longo prazo.”
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E agora?
A saída de Crocker terá um impacto mínimo nos preparativos da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo, que já estão praticamente concluídos antes do torneio. A lista de convocados será anunciada no dia 26 de maio, antes de a equipe treinar nas novas instalações em Atlanta, na preparação para o torneio.