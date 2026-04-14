Matt Crocker deixa a Federação de Futebol dos EUA para assumir cargo na Arábia Saudita antes da Copa do Mundo

Crocker assinou contrato com a Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) em 2023 e esteve envolvido em três contratações importantes de treinadores: Hayes, Pochettino e Gregg Berhalter. Depois de assumir o lugar de Earnie Stewart após a Copa do Mundo de 2022, a primeira tarefa de Crocker foi nomear um técnico para a Seleção Masculina dos EUA, e ele voltou a escolher Berhalter para um segundo mandato, apesar das controvérsias decorrentes da Copa do Mundo no Catar. Berhalter ficou no comando até a Copa América de 2024 e, após a eliminação na fase de grupos daquele torneio, a federação deu um grande passo ao contratar Pochettino antes da Copa do Mundo.

No lado feminino, Crocker também tomou uma decisão ousada ao contratar Hayes, que imediatamente levou a equipe ao ouro olímpico. Sob o comando de Hayes, a Seleção Feminina dos EUA se reafirmou como uma potência no futebol feminino e estará entre as favoritas na Copa do Mundo de 2027.

Além disso, ele desempenhou um papel fundamental na criação do novo Centro Nacional de Treinamento de Futebol dos EUA, o Arthur M. Blank, nos arredores de Atlanta, e ajudou a desenvolver a visão esportiva do “U.S. Way”, ao mesmo tempo em que redefiniu a trajetória dos jogadores.

O galês agora se juntará à federação da Arábia Saudita, que se prepara para sua própria Copa do Mundo, já que o país sediará o torneio de 2034.