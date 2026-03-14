Nemanja Matic, meio-campista sérvio nascido em 1988, atualmente no Sassuolo e ex-jogador de destaque, entre outros, do Chelsea, Manchester United e Roma, se abre em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, da qual trazemos os trechos mais interessantes.

Você jogou em muitos times. Há algum que você sinta mais como seu?

“Levo comigo algo de cada experiência, cada cidade, cada clube. No United, fiquei cinco anos e é natural pensar mais naquele time, mas todos são importantes para mim”.

Então, a Roma também

“Amo os torcedores giallorossi. E eles merecem muito mais. O estádio está sempre lotado, sente-se a paixão deles. Eles deveriam ter a chance de disputar o título todos os anos, mas isso não acontece há muito tempo. É como se algo impedisse o crescimento do time. Eu saí apenas por falta de respeito dos dirigentes, que me garantiram coisas que não aconteceram. Muitos adiamentos na hora de renovar. Foi uma questão de princípio, eu já não era mais um garoto. Em Roma, só pensavam em contratos anuais e eu escolhi outros projetos”.