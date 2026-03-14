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Matic Sassuolo Serie AGetty Images

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Matic: “Saí da Roma apenas por falta de respeito por parte da diretoria”

O meio-campista sérvio: “Adoro a torcida da Roma. E eles merecem muito mais”

Nemanja Matic, meio-campista sérvio nascido em 1988, atualmente no Sassuolo e ex-jogador de destaque, entre outros, do Chelsea, Manchester United e Roma, se abre em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, da qual trazemos os trechos mais interessantes.

Você jogou em muitos times. Há algum que você sinta mais como seu?

“Levo comigo algo de cada experiência, cada cidade, cada clube. No United, fiquei cinco anos e é natural pensar mais naquele time, mas todos são importantes para mim”.

Então, a Roma também

“Amo os torcedores giallorossi. E eles merecem muito mais. O estádio está sempre lotado, sente-se a paixão deles. Eles deveriam ter a chance de disputar o título todos os anos, mas isso não acontece há muito tempo. É como se algo impedisse o crescimento do time. Eu saí apenas por falta de respeito dos dirigentes, que me garantiram coisas que não aconteceram. Muitos adiamentos na hora de renovar. Foi uma questão de princípio, eu já não era mais um garoto. Em Roma, só pensavam em contratos anuais e eu escolhi outros projetos”.

  • MOURINHO E CONTE

    Mourinho foi seu técnico no Chelsea, no United e na Roma. Era sempre o mesmo José?

    “Não, na Roma ele era mais tranquilo. Mourinho é uma figura excepcional e percebeu que as novas gerações são diferentes da nossa.”

    O que mudou? 

    “As pressões e como você as lida. As redes sociais mudaram tudo. Para os jovens jogadores, agora é mais difícil: qualquer um acha que pode dar opiniões e abre um canal no YouTube para fazer julgamentos, talvez sem ter competência para isso. Não é fácil se concentrar no trabalho e ficar tranquilo. Quando eu tinha vinte anos, lia o jornal e procurava a tabela de notas. Falavam de mim uma, duas ou três pessoas. Ponto final. Agora, todo mundo diz e escreve o que quer, mas o problema é que os garotos leem isso. Assim, em um site você recebe uma nota alta, em outro recebe uma nota baixa e não entende como isso é possível”.

    Como foi a sua relação com o Conte? 

    “Muito bem: grande técnico e grande homem. Foi preciso um período de adaptação porque ele queria fazer treinos duplos, algo que não se faz na Inglaterra. Mas ele entendeu a situação, chegamos a um acordo e vencemos a Premier League.”

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  • O SASSUOLO

    Como o Sassuolo conseguiu convencê-la?

    “Com uma ótima reunião em Milão. Estavam comigo Giovanni Carnevali e Fabio Grosso. Eles me explicaram como funciona o clube, a importância dos jovens. E depois vi o esplêndido centro esportivo: para mim, é importante treinar em um lugar de que gosto. É bom ter tantos jovens por perto, posso ser útil, explicar algumas coisas, ajudá-los a crescer. Quando a temporada terminar, conversaremos novamente. O Sassuolo sabe que, se eu estiver feliz, não tenho nenhum problema em continuar.” 

    Você disse ao Carnevali que gostaria de disputar as copas mais uma vez? 

    “Carnevali sabe disso e também gostaria de disputá-las. Em um mês, percebi que a permanência não poderia ser nosso único objetivo, mas para crescer é preciso tempo. Afinal, o Sassuolo acabou de voltar da Série B.”

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