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Mathis Albert DortmundGetty Images
Ryan Tolmich

Traduzido por

Mathis Albert, promessa da seleção masculina de futebol dos EUA, torna-se o mais jovem americano a estrear na Bundesliga pelo Borussia Dortmund

Estados Unidos
M. Albert
Borussia Dortmund
Bundesliga
Borussia Dortmund x Freiburg
Freiburg

Mathis Albert tornou-se o mais jovem jogador americano a estrear-se na Bundesliga no domingo, quando o ala de 16 anos entrou em campo nos momentos finais da vitória do Borussia Dortmund por 4 a 0 sobre o Freiburg. Albert já havia sido escalado para o banco de reservas em três ocasiões, mas estreou oficialmente na Bundesliga aos 88 minutos da partida de domingo.

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    O que aconteceu

    Albert vinha integrando o elenco principal do Dortmund nos últimos meses e fez parte da delegação do clube na Copa do Mundo de Clubes do verão passado. No entanto, ele ainda não havia entrado em campo pela equipe principal. Isso mudou no domingo, quando ele saiu do banco e completou dois de seus três passes, além de realizar uma entrada nos momentos finais da vitória esmagadora.

    Ao sair do banco, Albert se juntou a Christian Pulisic, Gio Reyna e Cole Campbell como americanos a atuarem pelo Dortmund ainda na adolescência. Ele é, no entanto, o mais jovem estreante do grupo, fazendo sua primeira aparição um mês antes de completar 17 anos.

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  • Mathis Albert U17 World CupGetty Images

    Quem é Albert?

    Nascido em Greenville, na Carolina do Sul, a carreira juvenil de Albert decorreu principalmente na Califórnia. Durante esse período, ele jogou pelo San Diego Surf antes de ingressar na academia do LA Galaxy. Em 2024, ele ingressou na academia do Borussia Dortmund e, desde então, tem se destacado nas equipes de base do clube, além de ter sido o jogador mais jovem a integrar a lista de convocados para a Copa do Mundo de Clubes no verão passado.

    Em nível internacional, Albert jogou pela seleção dos EUA até a categoria sub-19 e integrou a equipe que representou o país na Copa do Mundo Sub-17 no ano passado.

    “Tenho uma visão de longo prazo”, disse ele ao GOAL no verão passado. “Quero chegar ao time principal e fazer a diferença. Quero ser um jogador de nível mundial. Esse é o principal objetivo da minha carreira, mas também vivo um dia de cada vez. Não penso demais nisso mentalmente, porque se você anotar todos esses objetivos e não os cumprir, isso vai mexer com sua cabeça. Às vezes, você só precisa se divertir. Acho que essa alegria é o que me manteve jogando a vida toda.

    "É assim que ainda gosto de jogar. Eu só me divirto. Nem sempre é tão sério. É só diversão, e acho que é isso que me levou a continuar desde criança: me divertir quando jogo."

  • Mathis Albert DortmundGetty Images

    E agora?

    Albert terá mais três oportunidades de acumular minutos na equipe principal antes do fim da temporada da Bundesliga do Dortmund. A primeira dessas oportunidades será no dia 3 de maio, quando o Dortmund visitará Reyna, Joe Scally e o Borussia Mönchengladbach.