Mathis Albert, promessa da seleção masculina de futebol dos EUA, torna-se o mais jovem americano a estrear na Bundesliga pelo Borussia Dortmund

Albert vinha integrando o elenco principal do Dortmund nos últimos meses e fez parte da delegação do clube na Copa do Mundo de Clubes do verão passado. No entanto, ele ainda não havia entrado em campo pela equipe principal. Isso mudou no domingo, quando ele saiu do banco e completou dois de seus três passes, além de realizar uma entrada nos momentos finais da vitória esmagadora.
Ao sair do banco, Albert se juntou a Christian Pulisic, Gio Reyna e Cole Campbell como americanos a atuarem pelo Dortmund ainda na adolescência. Ele é, no entanto, o mais jovem estreante do grupo, fazendo sua primeira aparição um mês antes de completar 17 anos.