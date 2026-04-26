Mathis Albert, promessa da seleção masculina de futebol dos EUA, torna-se o mais jovem americano a estrear na Bundesliga pelo Borussia Dortmund

Nascido em Greenville, na Carolina do Sul, a carreira juvenil de Albert decorreu principalmente na Califórnia. Durante esse período, ele jogou pelo San Diego Surf antes de ingressar na academia do LA Galaxy. Em 2024, ele ingressou na academia do Borussia Dortmund e, desde então, tem se destacado nas equipes de base do clube, além de ter sido o jogador mais jovem a integrar a lista de convocados para a Copa do Mundo de Clubes no verão passado.

Em nível internacional, Albert jogou pela seleção dos EUA até a categoria sub-19 e integrou a equipe que representou o país na Copa do Mundo Sub-17 no ano passado.

“Tenho uma visão de longo prazo”, disse ele ao GOAL no verão passado. “Quero chegar ao time principal e fazer a diferença. Quero ser um jogador de nível mundial. Esse é o principal objetivo da minha carreira, mas também vivo um dia de cada vez. Não penso demais nisso mentalmente, porque se você anotar todos esses objetivos e não os cumprir, isso vai mexer com sua cabeça. Às vezes, você só precisa se divertir. Acho que essa alegria é o que me manteve jogando a vida toda.

"É assim que ainda gosto de jogar. Eu só me divirto. Nem sempre é tão sério. É só diversão, e acho que é isso que me levou a continuar desde criança: me divertir quando jogo."