AFP
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Matheus Cunha marca empate no fim para salvar o Manchester United após gol contra de Lisandro Martinez em empate com o Fulham
Pressão aumenta sobre Michael Carrick após empate frustrante
O Manchester United chegou a Craven Cottage desesperado por uma vitória que elevasse a moral após uma sequência desastrosa de resultados. O time ainda sentia o impacto de uma dolorosa derrota no clássico contra o Manchester City e de um colapso chocante na Copa da Liga, quando desperdiçou uma vantagem de dois gols para perder para o Brighton.
No primeiro tempo, o United criou várias chances claras, mas foi repetidamente frustrado por uma combinação de finalizações ruins e atuações inspiradas de Bernd Leno no gol. Lisandro Martinez quase virou herói logo no início, quando soltou uma pancada em direção ao ângulo, da entrada da área, mas Leno fez uma defesa magnífica com a ponta dos dedos. Momentos depois, Matheus Cunha passou por David Affengruber e rolou a bola para a área, mas Bruno Fernandes mandou sua finalização na trave oposta.
- Getty Images Sport
Sofrimento de Martinez dá vantagem ao Fulham
Embora o United tenha parecido o time mais perigoso antes do intervalo, o Fulham também teve as suas oportunidades. Senne Lammens, improvisado no gol do United, foi obrigado a fazer uma série de defesas impressionantes para manter o placar igualado. Primeiro, evitou a finalização de voleio de Josh King à queima-roupa após cruzamento de Alex Iwobi, antes de esticar a perna para impedir o atacante mais uma vez. Lammens também reagiu rapidamente para defender a tentativa de Sander Berge após um voleio mal executado de Gonzalo Garcia, enquanto Oscar Bobb mandou para fora outra chance promissora dos mandantes.
No entanto, a narrativa mudou dramaticamente aos 63 minutos, durante um período de jogo truncado. Calvin Bassey mostrou enorme força para levar a melhor sobre Cunha antes de bater rasteiro em direção ao gol. Lammens conseguiu espalmar a finalização inicial, mas a bola rebateu no recuo de Martinez e entrou lentamente para um gol contra cômico.
Apelos tardios e pressão desesperada do United
O United se lançou todo ao ataque em busca de uma resposta, mas encontrou Leno em noite inspirada. O goleiro alemão fez duas defesas de nível mundial em rápida sequência, primeiro se esticando ao máximo para impedir a finalização colocada de Bryan Mbeumo e depois reagindo brilhantemente para defender um chute rasteiro de Cunha.
A polêmica surgiu aos 86 minutos, quando jogadores do United cercaram o árbitro pedindo um pênalti. Martinez, tentando se redimir pelo erro anterior, desviou a bola contra Bassey de muito perto, e a bola pareceu bater no braço do defensor do Fulham. No entanto, a equipe de arbitragem não se comoveu, identificando corretamente que os braços de Bassey estavam firmemente junto ao corpo, em uma posição natural.
- Getty Images Sport
Cunha encontra o gol da vitória nos acréscimos
Justamente quando a esperança parecia estar se esgotando, o United finalmente balançou as redes aos 89 minutos. Cunha, que havia sido o jogador mais incansável dos visitantes durante toda a partida, dominou a bola na entrada da área e arriscou um chute no desespero. A bola desviou de forma significativa em um defensor do Fulham, tirou Leno da jogada e morreu no canto da rede.
O empate por 1 a 1 pouco melhora a perspectiva imediata de qualquer um dos lados na tabela da Premier League. O time de Carrick ao menos evitou uma terceira derrota em uma semana extenuante, mas vai para a pausa internacional preso à 12ª colocação, tendo somado apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas e igualando seu pior início de campanha em uma temporada de Premier League, registrado em 2014-15. Para o Fulham, o ponto o mantém em 19º na tabela, com dois pontos, seguindo na vice-lanterna e apenas à frente do Tottenham no saldo de gols.
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