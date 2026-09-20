Justamente quando a esperança parecia estar se esgotando, o United finalmente balançou as redes aos 89 minutos. Cunha, que havia sido o jogador mais incansável dos visitantes durante toda a partida, dominou a bola na entrada da área e arriscou um chute no desespero. A bola desviou de forma significativa em um defensor do Fulham, tirou Leno da jogada e morreu no canto da rede.

O empate por 1 a 1 pouco melhora a perspectiva imediata de qualquer um dos lados na tabela da Premier League. O time de Carrick ao menos evitou uma terceira derrota em uma semana extenuante, mas vai para a pausa internacional preso à 12ª colocação, tendo somado apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas e igualando seu pior início de campanha em uma temporada de Premier League, registrado em 2014-15. Para o Fulham, o ponto o mantém em 19º na tabela, com dois pontos, seguindo na vice-lanterna e apenas à frente do Tottenham no saldo de gols.