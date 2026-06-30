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Yosua Arya

Traduzido por

Matheus Cunha lança provocação contundente de cinco palavras a astro japonês que questionou o nível de Neymar e da Seleção do Brasil antes da partida das oitavas de final da Copa do Mundo

M. Cunha
Brasil
Copa do Mundo
Brasil x Japão
Japão
K. Shiogai

Matheus Cunha rebateu o atacante japonês Kento Shiogai após a dramática vitória do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Shiogai havia questionado o status do Brasil entre a elite do futebol antes do início da partida, mas Cunha respondeu após o apito final, lembrando-o do histórico inigualável da Seleção na Copa do Mundo.

  • Brasil consegue virada dramática e chega às oitavas de final

    O Brasil se recuperou de um revés inicial para derrotar o Japão e garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Kaishu Sano deu ao Japão uma vantagem surpreendente antes dos 30 minutos, colocando a equipe de Carlo Ancelotti sob pressão em Houston.

    A Seleção melhorou após o intervalo e empatou com Casemiro aos 56 minutos. Gabriel Martinelli, então, selou a dramática vitória por 2 a 1 aos 96 minutos, com um chute à queima-roupa que cruzou a linha após bater na trave. Após o apito final, Cunha procurou o atacante japonês Shiogai, devido aos comentários pré-jogo que haviam aumentado a tensão no confronto.

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  • As declarações de Shiogai provocaram uma reação do Brasil

    A preparação para a partida foi marcada pela avaliação de Shiogai sobre a situação atual do Brasil no futebol internacional. Ele afirmou que a Seleção não era mais tão respeitada quanto antes e disse que Neymar “não era mais o mesmo”. Seus comentários foram posteriormente descritos por Ancelotti como “jogos mentais”, mas pareceram servir de motivação extra para a seleção brasileira.

    Shiogai disse: “Não ouço falar muito do Brasil hoje em dia. O Brasil costumava ser uma potência, mas agora só a França e a Argentina são fortes.”

    Após a vitória do Brasil, Cunha foi visto levantando cinco dedos, em referência aos cinco títulos da Copa do Mundo conquistados pelo Brasil, antes de dirigir uma provocação de cinco palavras a Shiogai: “Cinco Copas do Mundo... seu pequeno!”



  • Ancelotti elogia o espírito de luta do Brasil

    Refletindo sobre a vitória e o alvoroço em torno da partida, Ancelotti elogiou muito a forma como seu time lidou com a pressão. O técnico italiano destacou a importância do seu banco de reservas, que acabou sendo o fator decisivo quando a Seleção recuperou o controle da partida nos minutos finais.

    Ancelotti disse aos repórteres após a partida: “Temos muitas opções, tanto no banco quanto em campo. O Japão não é um time fácil. É uma equipe organizada e muito intensa. O fato de termos merecido a vitória é muito importante.”

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Brasil volta sua atenção para a próxima fase

    O Brasil agora segue para as oitavas de final com confiança renovada, após ter conseguido uma virada sob pressão. O desempenho da equipe no segundo tempo traz esperança, mas um desafio mais difícil o aguarda, já que o próximo adversário na fase eliminatória será a Costa do Marfim ou a Noruega.

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