A preparação para a partida foi marcada pela avaliação de Shiogai sobre a situação atual do Brasil no futebol internacional. Ele afirmou que a Seleção não era mais tão respeitada quanto antes e disse que Neymar “não era mais o mesmo”. Seus comentários foram posteriormente descritos por Ancelotti como “jogos mentais”, mas pareceram servir de motivação extra para a seleção brasileira.

Shiogai disse: “Não ouço falar muito do Brasil hoje em dia. O Brasil costumava ser uma potência, mas agora só a França e a Argentina são fortes.”

Após a vitória do Brasil, Cunha foi visto levantando cinco dedos, em referência aos cinco títulos da Copa do Mundo conquistados pelo Brasil, antes de dirigir uma provocação de cinco palavras a Shiogai: “Cinco Copas do Mundo... seu pequeno!”







