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Corinthians v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Matheus Bidu destaca impacto de Fernando Diniz no Corinthians e mira seleção: "Se eu falar que não, é mentira"

Bidu
F. Diniz
Corinthians
Corinthians x Peñarol
Peñarol
Copa Libertadores

Lateral exalta evolução coletiva do Timão sob novo comando, valoriza solidez defensiva e admite sonho de vestir a Amarelinha

O lateral-esquerdo Matheus Bidu revelou bastidores da transformação vivida pelo Corinthians sob o comando de Fernando Diniz, em entrevista à ESPN. Vivendo boa fase, o jogador destacou o impacto direto do treinador no ambiente do elenco e no desempenho dentro de campo, refletido na sequência invicta da equipe.

Desde a chegada de Diniz, o Corinthians engatou uma sequência de seis jogos de invencibilidade sem sofrer gols e passou a demonstrar maior consistência, especialmente no sistema defensivo, que vinha sendo alvo de críticas. Além de ressaltar a evolução coletiva e a confiança adquirida com os resultados recentes, Bidu não escondeu seus objetivos pessoais e o desejo de vestir a camisa da seleção brasileira no futuro.

A declaração do jogador de 26 anos acontece às vésperas do terceiro compromisso do Corinthians na Copa Libertadores de 2026, diante do Peñarol. Em busca de mais uma vitória no torneio, as equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília).

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    O impacto de Fernando Diniz

    Bidu destacou que a chegada de Fernando Diniz trouxe uma mudança significativa no ambiente do Corinthians, tanto no aspecto emocional quanto no desempenho esportivo. Segundo o lateral, o treinador tem uma abordagem mais humana, buscando entender os atletas e extrair o melhor de cada um, o que tem refletido diretamente dentro de campo.

    "Ele é um cara de fase. Óbvio que ele sabe bastante usar isso como motivação. Tem momentos ali de cobrança que ele acaba usando. Porém, muitas das vezes ele tenta entender o lado do atleta. Vem conversando bastante pra extrair o melhor de cada atleta. E é um cara bem sossegado. Tenta entender o lado do atleta além das quatro linhas. Ele é mais um agregador, podemos dizer assim", disse.

    O jogador também revelou que Diniz tem adotado conversas individuais para entender melhor o elenco e ajustar o trabalho conforme as características de cada atleta.

    "Ele chamou alguns atletas pra conversar no individual, também para entender um pouco sobre a situação, do que também o atleta se sente confortável. Vem agregando bastante no trabalho dele. E os resultados dentro de campo estão vindo. Eu acho que agrega muito o estilo de jogo dele. Ele entendeu o que é o Corinthians", completou.

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    Defesa sólida como marca

    Um dos principais avanços do Corinthians sob o comando de Diniz tem sido a consistência defensiva. A equipe não sofreu gols desde a chegada do treinador, algo que vinha sendo problema em gestões anteriores.

    Bidu valorizou o trabalho coletivo e a organização defensiva, destacando que o sistema começa desde o ataque e envolve todos os jogadores em campo.

    "Ele vem nos orientando bastante, referente à defesa. Ficar seis jogos sem sofrer gol é muito importante, é uma marca que fica para a história. E a gente quer cada vez mais bater esses recordes. É um cara que entendeu bastante sobre isso. Ele nos ajuda bastante no dia a dia, sobre passar a linha da bola, sobre defender todo mundo. Desde o ataque até a defesa, que é muito importante. Todo mundo se ajudando, fica mais fácil", disse.

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    Sonho com a seleção brasileira

    Vivendo um dos melhores momentos da carreira, Matheus Bidu também projetou voos mais altos. O lateral admitiu que sonha em defender a Amarelinha e disputar uma Copa do Mundo, objetivo que considera natural para qualquer atleta.

    "Fico muito feliz pelo momento que estou vivendo. E se eu falar para você que não [penso em representar a seleção brasileira], é mentira. Quem não sonha em vestir a camisa da seleção brasileira, representar seu país, jogar uma Copa do Mundo? Mas, se não for para ser nesse momento, eu vou continuar trabalhando para que, se Deus quiser, seja em um próximo ciclo. Eu vou continuar trabalhando e procurar me entregar da melhor forma. E se eu falar para você que eu não sonho com isso, é mentira. Eu acho que é um dos objetivos do futebol, do atleta. Poder representar seu país e, se acontecer, vai ser algo que é um sonho", disse.

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