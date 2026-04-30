Matheus Bidu destaca impacto de Fernando Diniz no Corinthians e mira seleção: "Se eu falar que não, é mentira"

Bidu destacou que a chegada de Fernando Diniz trouxe uma mudança significativa no ambiente do Corinthians, tanto no aspecto emocional quanto no desempenho esportivo. Segundo o lateral, o treinador tem uma abordagem mais humana, buscando entender os atletas e extrair o melhor de cada um, o que tem refletido diretamente dentro de campo.

"Ele é um cara de fase. Óbvio que ele sabe bastante usar isso como motivação. Tem momentos ali de cobrança que ele acaba usando. Porém, muitas das vezes ele tenta entender o lado do atleta. Vem conversando bastante pra extrair o melhor de cada atleta. E é um cara bem sossegado. Tenta entender o lado do atleta além das quatro linhas. Ele é mais um agregador, podemos dizer assim", disse.

O jogador também revelou que Diniz tem adotado conversas individuais para entender melhor o elenco e ajustar o trabalho conforme as características de cada atleta.

"Ele chamou alguns atletas pra conversar no individual, também para entender um pouco sobre a situação, do que também o atleta se sente confortável. Vem agregando bastante no trabalho dele. E os resultados dentro de campo estão vindo. Eu acho que agrega muito o estilo de jogo dele. Ele entendeu o que é o Corinthians", completou.