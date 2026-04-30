Matheus Bidu destaca impacto de Fernando Diniz no Corinthians e mira seleção: "Se eu falar que não, é mentira"

O lateral-esquerdo Matheus Bidu revelou bastidores da transformação vivida pelo Corinthians sob o comando de Fernando Diniz, em entrevista à ESPN. Vivendo boa fase, o jogador destacou o impacto direto do treinador no ambiente do elenco e no desempenho dentro de campo, refletido na sequência invicta da equipe.
Desde a chegada de Diniz, o Corinthians engatou uma sequência de seis jogos de invencibilidade sem sofrer gols e passou a demonstrar maior consistência, especialmente no sistema defensivo, que vinha sendo alvo de críticas. Além de ressaltar a evolução coletiva e a confiança adquirida com os resultados recentes, Bidu não escondeu seus objetivos pessoais e o desejo de vestir a camisa da seleção brasileira no futuro.
A declaração do jogador de 26 anos acontece às vésperas do terceiro compromisso do Corinthians na Copa Libertadores de 2026, diante do Peñarol. Em busca de mais uma vitória no torneio, as equipes entram em campo nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília).