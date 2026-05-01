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Mateus Mane Wolves NXGNGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Mateus Mane: Por que tanto o Manchester United quanto o Liverpool estão interessados no jovem prodígio versátil do Wolves

NXGN
Wolverhampton
M. Mane
Manchester United
Liverpool
Premier League
Especiais e Opinião

O Wolves não estará na Premier League na próxima temporada — mas Matheus Mane deveria estar. O jogador de 18 anos tem sido, sem dúvida, o único raio de otimismo em meio à atmosfera sombria que envolve uma equipe praticamente condenada ao rebaixamento desde o Natal. De fato, pode-se facilmente argumentar que, no que diz respeito à campanha do Wolves na temporada 2025-26, houve um “antes de Mane” e um “depois de Mane”.

Desde que foi escalado como titular em 27 de dezembro, o versátil meio-campista ofensivo transformou completamente o clima no Molineux. Ele deu aos torcedores um motivo para continuarem acompanhando o Wolves, sem falar na esperança de que o time possa realmente conseguir o retorno à primeira divisão logo na primeira tentativa.

É claro que isso depende inteiramente de o clube convencer Mane a passar uma temporada na Championship — e isso não será fácil, já que suas atuações na Premier League durante a segunda metade desta temporada atraíram a atenção de alguns dos principais clubes da Inglaterra.

Então, quem é Mane? De onde ele veio? E até onde ele pode chegar no futebol?...


  • Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Onde tudo começou

    Mane nasceu em Portugal, filho de pais originários da Guiné-Bissau, e algumas de suas lembranças favoritas da infância são de quando jogava futebol com seu irmão mais velho, Marcos, e seus amigos em um “campinho” do lado de fora da biblioteca local.

    Ele conta que voltava para casa coberto de hematomas e arranhões, mas que enfrentar crianças mais velhas o ajudou não só a se tornar mais resistente, mas também a aprimorar suas habilidades. De fato, ficou claro desde o momento em que chegou a Moston, em Manchester, com sua mãe, em 2015, que Mane, então com oito anos, era uma criança extremamente talentosa.

    Ele não falava uma palavra de inglês na época, mas deixou que seu futebol falasse por ele, e depois de passar algum tempo no City Select (um programa administrado pelo Manchester City), no Manchester Cobras, no Moston Brook e na Bee Inspired Football Academy, foi recomendado ao Rochdale em 2023 por um amigo que acabara de assinar com o clube.

    “Ele disse ao técnico que eu deveria fazer um teste e Tony Ellis disse que queria me contratar logo após meu primeiro treino!”, revelou Mane. “Eu queria estar em uma academia, então assinei contrato e comecei a jogar regularmente pela equipe sub-18.”

    Menos de seis meses depois, ele foi escalado para o banco de reservas na partida da National League entre a equipe principal e o Dagenham & Redbridge. Ele ainda tinha apenas 16 anos na época.

    “Dava para ver a diferença em relação à academia; alguns deles eram tecnicamente muito bons, e eu vim das categorias de base, então foi um grande passo”, explicou Mane. “Mas eu queria entrar em campo. Infelizmente, isso não aconteceu, mas me deixou com vontade de mais. Sempre acreditei em mim mesmo, que nasci para jogar.”

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  • A grande chance

    Em junho de 2023, o Wolves nomeou Ellis como seu novo diretor de recrutamento da academia do norte. Pouco mais de seis meses depois, o clube contratou Mane após um período de testes bem-sucedido.

    “Quando cheguei ao Wolves, pensei: ‘Sim, este é o lugar certo’”, disseMane à Sky Sports. “Conversei com meus pais e me senti em casa, com os jogadores e a equipe técnica. No primeiro dia em que cheguei, os jogadores me receberam bem, conversavam comigo como se eu estivesse aqui desde sempre. A equipe técnica também me recebeu bem e estava sempre perguntando se eu precisava de alguma coisa.”

    Mane se sentiu igualmente à vontade em campo e foi rapidamente promovido ao time titular pelo ex-técnico do Wolves, Vitor Pereira, que o escalou pela primeira vez no banco de reservas para uma partida contra o Fulham em fevereiro do ano passado. Ele também ficou no banco sem entrar nos confrontos seguintes contra o Tottenham e o Manchester United antes de, em 10 de maio de 2025, Mane fazer história ao se tornar o mais jovem estreante da Premier League na história do Wolves, quando entrou nos minutos finais da derrota por 2 a 0 em casa para o Brighton.

    “Tenho certeza de que ele será uma surpresa na Inglaterra, nesta liga”, disse Pereira aos repórteres depois da partida. “Ele é um jogador com talento e, com certeza, na próxima temporada estará no time principal conosco.

    “Ele não é apenas um talento, é um trabalhador, e naquele momento da partida não foi apenas para dar-lhe minutos, foi porque acho que ele pode fazer a diferença, pois é especial.”

  • Como vai tudo?

    Apesar dos elogios de Pereira, Mane não chegou a jogar nenhuma vez pelo Wolves antes da demissão do técnico português, em 2 de novembro, após um início de temporada 2025-26 historicamente ruim. O jovem só conseguiu seus primeiros minutos na campanha sob o comando do técnico interino Jamie Collins, contra o Chelsea, antes de se tornar titular sob o comando do sucessor definitivo de Pereira, Rob Edwards, que deu a Mane sua primeira chance como titular em Anfield, em 27 de dezembro.

    “Descobri no dia anterior, em uma reunião, que iria jogar — fiquei empolgado”, admitiu Mane. “Contei para minha família e me senti confiante. No começo, estava muito nervoso, mas depois de um tempo você percebe que é aqui que quer jogar, onde quer estar.

    "Sinto que mereci isso pelo meu trabalho árduo nos treinos e sempre que entrei em campo em cada partida. Simplesmente continuei trabalhando com a cabeça baixa, continuei trabalhando e trabalhando, então o novo técnico chegou e confiou em mim, e agora estou recebendo o que merecia – tempo de jogo."

    Edwards o escalou novamente três dias depois, em outro dos estádios mais famosos do futebol, o Old Trafford, e Mane foi indiscutivelmente o melhor jogador em campo, enquanto o Wolves conquistava apenas seu terceiro ponto na temporada ao empatar em 1 a 1 com o Manchester United.

    Na semana seguinte, ele inspirou o lanterna da Premier League a conquistar sua primeira vitória na campanha ao sofrer um pênalti e, em seguida, marcar seu primeiro gol na equipe principal na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham, em Molineux.

    “Nós o encontramos muitas vezes entre as linhas, e ele conseguiu criar jogadas”, comemorou Edwards. “Achei sua energia brilhante, sua corrida foi brilhante, ele arriscou, chutou, driblou, girou e jogou para frente... simplesmente um verdadeiro destaque.”

  • Principais pontos fortes

    Com sua velocidade, força, visão de jogo e habilidade, Mané é claramente um jogador de futebol incrivelmente talentoso, e é por isso que ele é capaz de atuar em diversas posições. Embora ele considere o número 10 como sua melhor função devido à sua visão de jogo e faro de gol, vale a pena notar que Edwards não teve nenhum problema em escalá-lo como número 8 no Old Trafford devido a uma reorganização de última hora causada por lesões. Por quê? Porque ele acredita que Mané é dotado de uma compreensão profunda do jogo.

    “O que eu adoro nele é a inteligência”, disse Edwards. “Mas há também o entusiasmo, a coragem e, obviamente, a qualidade técnica. Ele preenche muitos dos requisitos.”

    Depois, há a confiança. Mane não tem nenhuma dúvida sobre sua capacidade de jogar no mais alto nível, e Edwards diz que esse tipo de autoconfiança é “contagiante”.

    “Ele está contagiando as pessoas, eu acho, com sua energia”, acrescentou o técnico do Wolves. “Ele tem apenas 18 anos, mas já é quase como um pequeno líder lá dentro.”

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Há espaço para melhorias

    Edwards reconheceu que Mané ainda está se adaptando à intensidade e ao contato físico da Premier League — o que é perfeitamente normal para alguém tão jovem.

    “Mateus ainda tem muito a evoluir, pois tem 18 anos”, disse ele. “Mas vamos ver isso com o tempo. Ele vai continuar ficando cada vez mais forte.”

    A sensação é de que sua tomada de decisões também vai melhorar à medida que ele se acostumar ainda mais com o ritmo implacável da primeira divisão inglesa, já que tem sido observado que ele às vezes escolhe a opção errada — ou demora demais para lançar a bola.

    “As posições que ele ocupa são boas e ele quer receber a bola na meia-virada e ser positivo na maneira como joga”, disse a lenda do clube Andy Thompson ao Wolves Matchday Live após a atuação de Mane em Anfield. “Também sei que ele é apenas um jovem, mas se você quer se destacar nesta liga, precisa acertar na tomada de decisões.

    "Ele está disposto a fazer as coisas acontecerem, mas houve meia dúzia de vezes em que ele ficou em uma posição em que a bola precisava ser passada para o jogador à sua frente, e isso vem com a experiência."

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    O próximo... Matheus Nunes?

    Como um jovem talento promissor que surgiu com força total no Molineux, Mane inevitavelmente tem sido comparado ao ícone do Wolves, Robbie Keane. Em termos de estilo de jogo, porém, Mane é mais um meio-campista ofensivo do que um atacante, mesmo tendo demonstrado, com um gol maravilhosamente bem executado contra o Everton, que certamente sabe finalizar.

    Na verdade, o gol mencionado contra o West Ham lembrou muitos torcedores do Wolves de Matheus Nunes, que se transferiu para o Manchester City no verão passado, mas parabenizou Mane por seu primeiro gol na Premier League nas redes sociais.

    Certamente não seria surpresa saber que o jogador da seleção de Portugal vê um pouco de si mesmo em Mane. Há a mesma confiança com a bola e a mesma disposição para avançar contra os zagueiros a partir de posições mais recuadas. Na verdade, porém, Mane é um jogador com personalidade própria, um talento único que parece tão à vontade no meio-campo quanto no ataque.

  • E agora, o que vai acontecer?

    É muito difícil prever o próximo passo de Mane. Trata-se de um jovem que aceitou um convite da seleção sub-18 da Inglaterra para jogar contra Portugal em 2024, mas que, mais recentemente, defendeu o país onde nasceu na categoria sub-21. É claro que ele fará o que achar melhor para sua carreira e seu desenvolvimento.

    O que podemos afirmar com certeza, porém, é que Mane não terá falta de opções, e ele poderia facilmente sentir que se beneficiaria, especialmente fisicamente, ao jogar semanalmente na notoriamente competitiva Championship na próxima temporada.

    Ele está obviamente muito grato ao Wolves por lhe dar a chance de jogar na Premier League em uma idade tão jovem e rapidamente formou um forte vínculo com os torcedores, que agora cantam regularmente seu nome ao som do clássico “Zombie”, do The Cranberries.

    No entanto, acredita-se que tanto o Liverpool quanto o United tenham ficado extremamente impressionados com a qualidade e o caráter que Mane demonstrou em seus respectivos estádios em dezembro e estejam considerando contratações no verão para o versátil atacante de 18 anos.

    Se uma transferência de alto nível para um dos principais times da Inglaterra é realmente a decisão certa neste momento específico, isso é motivo de debate, mas certamente não intimidaria Mané. Ele realmente acredita que nasceu para jogar futebol e, com base em suas atuações nos últimos cinco meses, tendemos a concordar.