Mateus Mane: Por que tanto o Manchester United quanto o Liverpool estão interessados no jovem prodígio versátil do Wolves

Apesar dos elogios de Pereira, Mane não chegou a jogar nenhuma vez pelo Wolves antes da demissão do técnico português, em 2 de novembro, após um início de temporada 2025-26 historicamente ruim. O jovem só conseguiu seus primeiros minutos na campanha sob o comando do técnico interino Jamie Collins, contra o Chelsea, antes de se tornar titular sob o comando do sucessor definitivo de Pereira, Rob Edwards, que deu a Mane sua primeira chance como titular em Anfield, em 27 de dezembro.
“Descobri no dia anterior, em uma reunião, que iria jogar — fiquei empolgado”, admitiu Mane. “Contei para minha família e me senti confiante. No começo, estava muito nervoso, mas depois de um tempo você percebe que é aqui que quer jogar, onde quer estar.
"Sinto que mereci isso pelo meu trabalho árduo nos treinos e sempre que entrei em campo em cada partida. Simplesmente continuei trabalhando com a cabeça baixa, continuei trabalhando e trabalhando, então o novo técnico chegou e confiou em mim, e agora estou recebendo o que merecia – tempo de jogo."
Edwards o escalou novamente três dias depois, em outro dos estádios mais famosos do futebol, o Old Trafford, e Mane foi indiscutivelmente o melhor jogador em campo, enquanto o Wolves conquistava apenas seu terceiro ponto na temporada ao empatar em 1 a 1 com o Manchester United.
Na semana seguinte, ele inspirou o lanterna da Premier League a conquistar sua primeira vitória na campanha ao sofrer um pênalti e, em seguida, marcar seu primeiro gol na equipe principal na vitória por 3 a 0 sobre o West Ham, em Molineux.
“Nós o encontramos muitas vezes entre as linhas, e ele conseguiu criar jogadas”, comemorou Edwards. “Achei sua energia brilhante, sua corrida foi brilhante, ele arriscou, chutou, driblou, girou e jogou para frente... simplesmente um verdadeiro destaque.”