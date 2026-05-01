Mateus Mane: Por que tanto o Manchester United quanto o Liverpool estão interessados no jovem prodígio versátil do Wolves

Mane nasceu em Portugal, filho de pais originários da Guiné-Bissau, e algumas de suas lembranças favoritas da infância são de quando jogava futebol com seu irmão mais velho, Marcos, e seus amigos em um “campinho” do lado de fora da biblioteca local.

Ele conta que voltava para casa coberto de hematomas e arranhões, mas que enfrentar crianças mais velhas o ajudou não só a se tornar mais resistente, mas também a aprimorar suas habilidades. De fato, ficou claro desde o momento em que chegou a Moston, em Manchester, com sua mãe, em 2015, que Mane, então com oito anos, era uma criança extremamente talentosa.

Ele não falava uma palavra de inglês na época, mas deixou que seu futebol falasse por ele, e depois de passar algum tempo no City Select (um programa administrado pelo Manchester City), no Manchester Cobras, no Moston Brook e na Bee Inspired Football Academy, foi recomendado ao Rochdale em 2023 por um amigo que acabara de assinar com o clube.

“Ele disse ao técnico que eu deveria fazer um teste e Tony Ellis disse que queria me contratar logo após meu primeiro treino!”, revelou Mane. “Eu queria estar em uma academia, então assinei contrato e comecei a jogar regularmente pela equipe sub-18.”

Menos de seis meses depois, ele foi escalado para o banco de reservas na partida da National League entre a equipe principal e o Dagenham & Redbridge. Ele ainda tinha apenas 16 anos na época.

“Dava para ver a diferença em relação à academia; alguns deles eram tecnicamente muito bons, e eu vim das categorias de base, então foi um grande passo”, explicou Mane. “Mas eu queria entrar em campo. Infelizmente, isso não aconteceu, mas me deixou com vontade de mais. Sempre acreditei em mim mesmo, que nasci para jogar.”