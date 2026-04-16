Getty
Traduzido por
Mateus Mane por 50 milhões de libras? Preço pedido é alto demais para o jovem prodígio do Wolves, que tem sido associado ao Manchester United, enquanto o fracasso no Everton serve de alerta para a transferência
- Getty
Exigências do Wolves: definido o preço de venda do promissor Mané
Mane estreou-se na equipe principal do Wolves no final da temporada 2024-25. Ele conquistou sua primeira titularidade em dezembro daquela temporada e marcou seus primeiros gols em partidas consecutivas contra o West Ham e o Everton, dando as boas-vindas ao ano de 2026.
O talentoso adolescente já causava grande agitação naquela fase, com rumores de interesse de grandes clubes da Inglaterra e do exterior começando a surgir. Mane, jogador da seleção sub-21 de Portugal, é considerado uma das maiores promessas, com muito potencial ainda a ser explorado em seu jogo.
O Wolves está compreensivelmente empenhado em garantir que, pelo menos por enquanto, seja o clube a se beneficiar dessa habilidade. O time reluta em autorizar uma venda — mesmo com o rebaixamento da Premier League parecendo iminente — e dizem que está fazendo exigências exorbitantes na tentativa de afastar qualquer interesse indesejado que esteja sendo direcionado a Mane.
Será que Mané, cujo nome tem sido associado ao Manchester United, vai se tornar um jogador avaliado em 50 milhões de libras?
Questionado sobre se Mané poderia vir a valer 50 milhões de libras, já que ele ainda é um diamante bruto que precisa ser lapidado, o ex-atacante do Wolverhampton, Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL via casino zonder cruks —, disse: “Acho que só o tempo dirá. Acho que a amostra ainda é muito pequena. Se eu fosse um clube da Premier League, ou qualquer outro clube do mundo neste momento, não veria um jogador de 50 milhões de libras.
“O que vejo é alguém com um potencial enorme. O que sei por informações privilegiadas é que ele tem os pés no chão. Tem uma ótima atitude. Quer trabalhar duro. Quer aprender. E quer chegar o mais longe possível no futebol. Então, essas são qualidades fantásticas para um jogador jovem ter.
“Agora, obviamente, ele teve experiência na Premier League nesta temporada. Se ele ficar no Wolves, vai estar na Championship. Não tenho dúvidas de que ele terá um agente dizendo que pode conseguir uma grande transferência para ele neste verão e assim por diante. Mas, como todos esses jovens, a menos que ele vá para um lugar onde jogue semana após semana, não tenho dúvidas de que seria melhor para ele ficar no Wolves e passar uma temporada na Championship, onde provavelmente poderá se destacar ainda mais.
“Uma perspectiva tão empolgante, um jogador de 50 milhões de libras, ainda não. Potencial para ser, com certeza.”
- Getty/GOAL
Sinais de alerta: a situação de Mane é comparada à de Dibling
Mane poderia ser perdoado por querer garantir que permanecerá na Premier League, já que é claramente bom o suficiente para atuar nesse nível, mas há inúmeros exemplos de jovens jogadores que descobriram, à custa própria, que a grama nem sempre é mais verde do outro lado.
Quando foi sugerido a Goodman que Tyler Dibling — que chamou a atenção pelo Southampton na época em que o clube foi rebaixado e conseguiu uma transferência de 35 milhões de libras (48 milhões de dólares) para o Everton, apenas para se tornar um jogador de poucas oportunidades nos Toffees — poderia servir de alerta para Mane, o ex-atacante do Molineux acrescentou: “Essa é uma comparação excelente. É realmente uma comparação excelente, porque eles são muito, muito parecidos.
“Jovens, acho que garotos de 18 anos, ou Tyler jogava pelo Southampton. Ambos atuam em, vamos ser sinceros, times fracos da Premier League que lutam semana após semana para conseguir vitórias. E, no entanto, ambos brilharam em times fracos.
“E, portanto, a expectativa seria: transfira-os para um time melhor, cercados por jogadores melhores, e eles se tornarão melhores. E tem sido difícil para Tyler Dibling. Na verdade, sinto um pouco de pena dele, pois talvez tudo tenha acontecido um pouco cedo demais para ele.
“Isso não quer dizer que, se Mateus Mane fosse transferido, você teria exatamente o mesmo resultado, porque, obviamente, se você analisar a história, há jovens que seguiram em frente e que você poderia destacar, que tiveram sucesso e carreiras brilhantes.
“Mas, neste momento, Tyler Dibling seria uma comparação muito boa com Mateus Mane e com o que poderia acontecer se você acabasse indo para o clube errado, que não fosse o ideal para esta fase da sua carreira.”
Contrato de Mane: Quando termina o contrato no Molineux
Mane assinou seu primeiro contrato profissional com o Wolves no verão de 2025, com duração prevista de quatro anos. Esse acordo ajudará a manter seu valor de mercado elevado e garantirá que nenhuma venda precise ser negociada tão cedo.
Ele, sem dúvida, irá brilhar na Premier League regularmente em algum momento, seja vestindo o verde-ouro ou uma camisa de outra cor, e não há necessidade de apressar esse processo, tendo em vista que ainda há muito por vir no que parece ser uma carreira promissora.