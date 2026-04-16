Questionado sobre se Mané poderia vir a valer 50 milhões de libras, já que ele ainda é um diamante bruto que precisa ser lapidado, o ex-atacante do Wolverhampton, Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL via casino zonder cruks —, disse: “Acho que só o tempo dirá. Acho que a amostra ainda é muito pequena. Se eu fosse um clube da Premier League, ou qualquer outro clube do mundo neste momento, não veria um jogador de 50 milhões de libras.

“O que vejo é alguém com um potencial enorme. O que sei por informações privilegiadas é que ele tem os pés no chão. Tem uma ótima atitude. Quer trabalhar duro. Quer aprender. E quer chegar o mais longe possível no futebol. Então, essas são qualidades fantásticas para um jogador jovem ter.

“Agora, obviamente, ele teve experiência na Premier League nesta temporada. Se ele ficar no Wolves, vai estar na Championship. Não tenho dúvidas de que ele terá um agente dizendo que pode conseguir uma grande transferência para ele neste verão e assim por diante. Mas, como todos esses jovens, a menos que ele vá para um lugar onde jogue semana após semana, não tenho dúvidas de que seria melhor para ele ficar no Wolves e passar uma temporada na Championship, onde provavelmente poderá se destacar ainda mais.

“Uma perspectiva tão empolgante, um jogador de 50 milhões de libras, ainda não. Potencial para ser, com certeza.”