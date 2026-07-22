Mateus Fernandes começa com tudo! O novo reforço do Tottenham marca um gol espetacular em sua primeira partida pelo clube da Premier League

Em entrevista à imprensa do clube após o apito final, o protagonista do momento não conseguiu esconder sua alegria com a forma como marcou seu primeiro gol pelo clube. Fernandes foi sincero sobre o quanto aquele gol significou para ele, admitindo que está no topo da sua lista de melhores momentos. “Foi ótimo, não foi? Foi, de longe, o meu gol favorito da carreira. O segundo foi na temporada passada. Preciso fazer isso com mais frequência, chutar de fora da área. Sei que sou capaz”, explicou o jogador de 22 anos com um sorriso, claramente saboreando seu novo começo no norte de Londres.

Sua confiança com a bola e disposição para chutar de longe foram componentes-chave de seu jogo no West Ham, e os torcedores do Spurs ficarão entusiasmados ao ver essas características se adaptando perfeitamente ao seu novo ambiente. O gol serviu como um forte lembrete da classe do meio-campista português, levando o Manchester United a reconsiderar sua posição após ter optado por não aceitar o valor inicial de 85 milhões de libras exigido. Enquanto os Red Devils estavam dispostos a pagar apenas 70 milhões de libras à vista, com 15 milhões em bônus, o Tottenham não hesitou em pagar o valor total à vista — uma decisão que já está valendo a pena, considerando suas impressionantes atuações iniciais.