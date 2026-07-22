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Mateus Fernandes começa com tudo! O novo reforço do Tottenham marca um gol espetacular em sua primeira partida pelo clube da Premier League
Um começo de sonho para a contratação mais cara da história
Fernandes não perdeu tempo para causar impacto após sua transferência de grande repercussão para o outro lado de Londres. Ao receber sua primeira chance como titular pelo Tottenham em um amistoso a portas fechadas contra o MK Dons, no Hotspur Way, o ex-jogador do West Ham apresentou um momento de brilhantismo individual que já se tornou viral entre a torcida do Spurs. Ao receber a bola fora da área, o jogador da seleção portuguesa soltou um voleio fulminante que bateu na trave e entrou no gol, sem deixar nenhuma chance para o goleiro.
O gol foi o momento decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o time da League One, e a qualidade do chute fez com que Fernandes fosse imediatamente cercado por seus novos companheiros de equipe. Foi a maneira perfeita de se apresentar à vida discreta no centro de treinamento do clube, justificando o investimento significativo feito para garantir seus serviços.
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Fernandes reflete sobre sua atuação heroica na estreia
Em entrevista à imprensa do clube após o apito final, o protagonista do momento não conseguiu esconder sua alegria com a forma como marcou seu primeiro gol pelo clube. Fernandes foi sincero sobre o quanto aquele gol significou para ele, admitindo que está no topo da sua lista de melhores momentos. “Foi ótimo, não foi? Foi, de longe, o meu gol favorito da carreira. O segundo foi na temporada passada. Preciso fazer isso com mais frequência, chutar de fora da área. Sei que sou capaz”, explicou o jogador de 22 anos com um sorriso, claramente saboreando seu novo começo no norte de Londres.
Sua confiança com a bola e disposição para chutar de longe foram componentes-chave de seu jogo no West Ham, e os torcedores do Spurs ficarão entusiasmados ao ver essas características se adaptando perfeitamente ao seu novo ambiente. O gol serviu como um forte lembrete da classe do meio-campista português, levando o Manchester United a reconsiderar sua posição após ter optado por não aceitar o valor inicial de 85 milhões de libras exigido. Enquanto os Red Devils estavam dispostos a pagar apenas 70 milhões de libras à vista, com 15 milhões em bônus, o Tottenham não hesitou em pagar o valor total à vista — uma decisão que já está valendo a pena, considerando suas impressionantes atuações iniciais.
Uma nova era no norte de Londres
O Tottenham espera que a chegada de Fernandes, aliada a uma ambiciosa campanha de contratações neste verão, impulsione sua recuperação. O clube tem se mostrado excepcionalmente ativo no mercado de transferências, reforçando o elenco com contratações de grande destaque, incluindo Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Martin Dúbravka, Marcos Senesi e Sandro Tonali, com o objetivo de renovar seu núcleo.
Essa reconstrução agressiva vem após uma campanha exaustiva e cheia de percalços na última temporada, na qual os Spurs escaparam por pouco do rebaixamento, terminando em 17º lugar. Após a contratação de Roberto De Zerbi nas últimas semanas da temporada para garantir a permanência do clube na primeira divisão, o Tottenham agora busca deixar essas dificuldades para trás. Com esses reforços de peso, a equipe entra na nova temporada determinada a voltar à parte superior da tabela e garantir o retorno às competições europeias.
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Superando suas dificuldades na Premier League
Com sua transferência para o Tottenham, Fernandes está determinado a finalmente quebrar seu azar na Premier League, tendo chegado ao futebol inglês pela primeira vez ao se juntar ao Southampton no verão de 2024 — onde marcou quatro gols e deu sete assistências em 46 partidas. Depois de passar por dois rebaixamentos consecutivos, primeiro com o Saints e depois com o West Ham — onde marcou quatro gols e deu quatro assistências em 38 partidas —, o meio-campista português busca agora uma reviravolta dramática em sua trajetória, com o objetivo de garantir uma classificação entre os cinco primeiros com os Lilywhites na próxima temporada.
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