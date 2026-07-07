Vinte anos após a conquista da Itália na Copa do Mundo de 2006, Marco Materazzi concedeu uma entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport. Estas foram suas palavras.
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Materazzi: “Podíamos até ter ido todos para a cadeia, mas teríamos vencido aquela Copa do Mundo de 2006 de qualquer jeito”
“Dizem que hoje, com o VAR, Materazzi, o único jogador do mundo suspenso por provocação, não seria expulso de tantos jogos. Pois bem, então eu pergunto: se naquela época houvesse o VAR, eu teria sido expulso contra a Austrália, quando, ao tentar pegar a bola, acabei acertando Zambrotta, e não Bresciano? E se realmente foi pênalti contra Malouda, por que nem sequer recebi um cartão amarelo?”.
“Eu nunca teria esperado marcar um gol contra a República Tcheca, mas estava preparado para isso: não havia ninguém entre nós que não estivesse preparado para jogar como se fosse começar de titular. Nos treinos para jogadas de bola parada ofensivas, tínhamos simulado essa formação em meia-lua que os tchecos usavam, sem jogadores nas traves e com marcação forte. Eu tinha pensado: ‘Ah, se eu jogasse: isso seria coisa minha’. Pensei nisso também quando fui para o salto...”.
“O Calciopoli nos tornou um grupo ainda mais coeso, como se sabe. Percebemos que havíamos nos tornado um bunker sem a menor rachadura quando as exigências do promotor Palazzi vieram a público, justamente na véspera da semifinal contra a Alemanha. Todos pensávamos nisso, alguns diziam baixinho: ‘Ele pode cavar o quanto quiser, pode até vir aqui e nos dizer que, depois da Copa do Mundo, vamos todos para a cadeia. Enquanto isso, vamos ganhar essa Copa do Mundo'”.
“Os pênaltis contra a França? Centenas de pessoas me perguntaram: ‘Mas seu esterno não doía?’. Eu não sentia nada por causa da adrenalina, mas, na verdade, nunca senti dor, sei lá. O que me incomodou mais foi o árbitro quando fui para a marca do pênalti: ‘Coloque a bola mais para trás’. Pensei: ‘Caramba, a bola já pesa dez quilos, tenho uma arquibancada inteira na minha frente me vaiando e você vem me deslocar a bola?’. Então, antes de dar a arrancada, lembrei-me do conselho do Lallo, meu técnico do Tor di Quinto, que eu também tinha usado na disputa de promoção entre Perugia e Torino: ‘Chute entre o poste e a trave, assim você nunca erra’”.
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