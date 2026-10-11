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Matadores de gigantes! Baum exalta os valentes astros do Augsburg após frustrar o Bayern em um derby emocionante
Baum celebra forte atuação coletiva
O técnico do Augsburg, Manuel Baum, elogiou todo o seu elenco após o emocionante empate por 2 a 2 contra o rival bávaro Bayern de Munique. Depois de pedir crença total e intensidade extrema antes do apito inicial, Baum viu sua equipe executar seu plano tático de forma eficaz para garantir um ponto valioso.
O resultado mantém o Augsburg, quarto colocado, em alta após a pausa internacional.
"Hoje, não dá para destacar uma pessoa. Fomos fortes como coletivo", disse Baum aos repórteres após a partida.
- Eibner
Resiliência mental foi fundamental após o empate do Bayern
Baum ficou particularmente satisfeito com a forma como sua equipe reagiu quando o Bayern empatou a partida com Ismael Saibari. Em vez de se encolher sob pressão, o Augsburg voltou a ficar na frente quando Rodrigo Ribeiro aproveitou o rebote.
"Fiquei particularmente impressionado com a forma como não nos desorganizamos após o primeiro empate e reagimos", afirmou Baum.
"Estou orgulhoso dos caras e de todo o estádio."
Jogadores refletem sobre ponto afortunado, mas merecido
O autor do gol, Robin Fellhauer, e o goleiro Finn Dahmen reconheceram que, embora a sorte tenha tido sua parcela de influência nos quatro gols anulados do Bayern, a intensidade do Augsburg merecia recompensa. "Com certeza podemos ficar satisfeitos com um ponto contra o Bayern", observou Fellhauer.
"Quando você olha para a forma como o jogo se desenrolou, talvez também tenha sido um pouco de sorte. O time deixou tudo em campo, então merecemos o ponto."
Dahmen acrescentou: "Demos tudo de nós, mas você também precisa de sorte. No fim, estamos felizes com o ponto."
- Eibner
Augsburg mantém forte início de Bundesliga
O empate muito disputado reforça o impressionante início de campanha do Augsburg, mantendo o time na quarta colocação. Depois de ter vencido o Bayern em Munique na temporada passada, a equipe de Baum provou mais uma vez que é um adversário duro para o campeão.
O Augsburg tentará levar essa intensidade para seus próximos compromissos pela liga.
A disciplina tática de Baum continua rendendo resultados para o Augsburg.
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