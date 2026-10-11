Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Matadores de gigantes! Baum exalta os valentes astros do Augsburg após frustrar o Bayern em um derby emocionante

Augsburg
M. Baum
Bayern de Munique
Augsburg x Bayern de Munique
Bundesliga

O técnico do Augsburg, Manuel Baum, expressou enorme orgulho pelo esforço coletivo de seu elenco após segurar o Bayern de Munique em um empate por 2 a 2. Baum elogiou seus jogadores por executarem um plano de jogo de alta intensidade diante de uma WWK Arena lotada.

  • Baum celebra forte atuação coletiva

    O técnico do Augsburg, Manuel Baum, elogiou todo o seu elenco após o emocionante empate por 2 a 2 contra o rival bávaro Bayern de Munique. Depois de pedir crença total e intensidade extrema antes do apito inicial, Baum viu sua equipe executar seu plano tático de forma eficaz para garantir um ponto valioso.

    O resultado mantém o Augsburg, quarto colocado, em alta após a pausa internacional.

    "Hoje, não dá para destacar uma pessoa. Fomos fortes como coletivo", disse Baum aos repórteres após a partida.

  • imago-sport-1084316551.jpgEibner

    Resiliência mental foi fundamental após o empate do Bayern

    Baum ficou particularmente satisfeito com a forma como sua equipe reagiu quando o Bayern empatou a partida com Ismael Saibari. Em vez de se encolher sob pressão, o Augsburg voltou a ficar na frente quando Rodrigo Ribeiro aproveitou o rebote.

    "Fiquei particularmente impressionado com a forma como não nos desorganizamos após o primeiro empate e reagimos", afirmou Baum.

    "Estou orgulhoso dos caras e de todo o estádio."

  • Jogadores refletem sobre ponto afortunado, mas merecido

    O autor do gol, Robin Fellhauer, e o goleiro Finn Dahmen reconheceram que, embora a sorte tenha tido sua parcela de influência nos quatro gols anulados do Bayern, a intensidade do Augsburg merecia recompensa. "Com certeza podemos ficar satisfeitos com um ponto contra o Bayern", observou Fellhauer.

    "Quando você olha para a forma como o jogo se desenrolou, talvez também tenha sido um pouco de sorte. O time deixou tudo em campo, então merecemos o ponto."

    Dahmen acrescentou: "Demos tudo de nós, mas você também precisa de sorte. No fim, estamos felizes com o ponto."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1084312623.jpgEibner

    Augsburg mantém forte início de Bundesliga

    O empate muito disputado reforça o impressionante início de campanha do Augsburg, mantendo o time na quarta colocação. Depois de ter vencido o Bayern em Munique na temporada passada, a equipe de Baum provou mais uma vez que é um adversário duro para o campeão.

    O Augsburg tentará levar essa intensidade para seus próximos compromissos pela liga.

    A disciplina tática de Baum continua rendendo resultados para o Augsburg.

Liga dos Campeões
Viking crest
Viking
VIK
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Bundesliga
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Augsburg crest
Augsburg
FCA