O técnico do Augsburg, Manuel Baum, elogiou todo o seu elenco após o emocionante empate por 2 a 2 contra o rival bávaro Bayern de Munique. Depois de pedir crença total e intensidade extrema antes do apito inicial, Baum viu sua equipe executar seu plano tático de forma eficaz para garantir um ponto valioso.

O resultado mantém o Augsburg, quarto colocado, em alta após a pausa internacional.

"Hoje, não dá para destacar uma pessoa. Fomos fortes como coletivo", disse Baum aos repórteres após a partida.