Mastantuono fica de fora! Messi escolhe dez futuras estrelas do futebol, incluindo nomes surpreendentes

Messi continua sendo a maior referência de excelência no futebol e, em seu projeto mais recente, passa o bastão a um grupo seleto de adolescentes. O ídolo argentino identificou dez jogadores que, em sua avaliação, têm as qualidades necessárias para “reescrever o futuro do futebol”. Lançada como parte de uma grande campanha com a Adidas, sua parceira de longa data, a iniciativa reúne talentos de diferentes partes do mundo, em vez de se concentrar apenas nos grandes nomes já estabelecidos na Europa.

Embora Messi seja frequentemente associado ao romantismo do futebol argentino, sua lista revela uma perspectiva internacional surpreendentemente ampla. Ele selecionou dez “capítulos” que representam a próxima era do esporte, com foco em jogadores que, apesar da pouca idade, já se destacam no futebol profissional.