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Mastantuono fica de fora! Messi escolhe dez futuras estrelas do futebol, incluindo nomes surpreendentes
Os poucos escolhidos para a próxima geração
Messi continua sendo a maior referência de excelência no futebol e, em seu projeto mais recente, passa o bastão a um grupo seleto de adolescentes. O ídolo argentino identificou dez jogadores que, em sua avaliação, têm as qualidades necessárias para “reescrever o futuro do futebol”. Lançada como parte de uma grande campanha com a Adidas, sua parceira de longa data, a iniciativa reúne talentos de diferentes partes do mundo, em vez de se concentrar apenas nos grandes nomes já estabelecidos na Europa.
Embora Messi seja frequentemente associado ao romantismo do futebol argentino, sua lista revela uma perspectiva internacional surpreendentemente ampla. Ele selecionou dez “capítulos” que representam a próxima era do esporte, com foco em jogadores que, apesar da pouca idade, já se destacam no futebol profissional.
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Grandes ausências entre os maiores talentos da Argentina
Talvez o aspecto mais surpreendente da escolha de Messi seja a ausência de vários compatriotas argentinos de destaque. Apesar da expectativa em torno da revelação do Real Madrid Franco Mastantuono, atualmente emprestado à Fiorentina, e da ascensão recente de Nico Paz no Como, nenhum dos dois entrou na lista final.
O único argentino na lista é Tomas Aranda. A joia do Boca Juniors, que já ganhou reconhecimento ao estrear pela seleção principal, é o único compatriota que Messi considerou merecedor de um lugar entre esses dez nomes.
Nomes surpreendentes de todo o mundo
A lista masculina reúne vários nomes que talvez ainda não sejam conhecidos do grande público, mas são muito bem avaliados por olheiros. Do Arsenal, Max Dowman representa os ingleses, enquanto o talento mexicano Gilberto Mora, do Tijuana, também garantiu um lugar. O meio-campista turco Can Uzun, do Eintracht Frankfurt, a promessa Zavier Gozo, do Crystal Palace, Jesus Rodriguez, do Como, e Kees Smit, do AZ Alkmaar, completam uma lista que abrange as categorias de base de elite da Europa e os mercados em ascensão da América do Norte.
Seis anos após sua primeira lista, o astro do Inter Miami chega à terceira edição de sua seleção de jovens jogadores nos quais aposta para chegar ao topo. Antes, ele havia destacado Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jadon Sancho e Mason Mount entre suas principais promessas.
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Inclusão do futebol feminino
Em uma iniciativa progressista, a lista de Messi não se limita ao futebol masculino: ele também escolheu três jogadoras que considera estrelas do futuro. O craque argentino incluiu Chloe Sarwie, do Nordsjaelland, a brasileira Giovanna Waksman, do Lyon, e a jovem alemã Lotta Wrede, do Hamburgo. A escolha mostra que Messi reconhece o rápido crescimento e o nível de talento presentes atualmente no futebol profissional feminino.
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