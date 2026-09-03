Depois, ele conta de quando lhe ofereceram o Napoli, após a falência e a posterior retomada do clube a partir da Série C. "Um presidente, meu colega na Série A, me acordou quase ao amanhecer para me dizer que era a minha grande oportunidade de investir no Sul, para relançar aquele clube histórico. Conheço aquela cidade, aquela torcida, e eles não poderiam merecer um presidente que não comandasse uma sociedade como a do Napoli dedicando todo o próprio tempo e com toda a paixão. Eu tinha a Inter e não podia me distrair com outra coisa".