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Massimo Moratti: "Comprei o Cagliari às escondidas para impedir que Gigi Riva fosse para a Juventus. No passado, me ofereceram o Napoli, mas recusei porque eu tinha a Inter"

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Massimo Moratti, ex-presidente da Inter, conta como a empresa da família, a Saras, entrou no grupo de empresários que assumiu o Cagliari, levando o clube sardo à conquista do Scudetto em 1970, para impedir que Gigi Riva fosse para a Juventus: "Papai não queria que a Juventus levasse Gigi Riva, que já tinha praticamente comprado", contou ao Il Mattino. "Então, nós, que tínhamos a Sardenha no coração, em poucos dias compramos o clube às escondidas. E Riva não foi para a Juventus".

  • NÃO À CONTRATAÇÃO DO NAPOLI

    Depois, ele conta de quando lhe ofereceram o Napoli, após a falência e a posterior retomada do clube a partir da Série C. "Um presidente, meu colega na Série A, me acordou quase ao amanhecer para me dizer que era a minha grande oportunidade de investir no Sul, para relançar aquele clube histórico. Conheço aquela cidade, aquela torcida, e eles não poderiam merecer um presidente que não comandasse uma sociedade como a do Napoli dedicando todo o próprio tempo e com toda a paixão. Eu tinha a Inter e não podia me distrair com outra coisa".

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