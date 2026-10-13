AFP
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Massimiliano Allegri traz atualização importante sobre Scott McTominay e sugere parceria dos sonhos com Kevin De Bruyne no Napoli
Allegri avalia a inclusão de McTominay
Após uma vitória sólida sobre o Frosinone em competição nacional, o Napoli voltou suas atenções ao cenário europeu para o confronto com o Villarreal pela fase de liga da Champions League. O clube busca ganhar embalo na competição, e Allegri deu notícias animadoras sobre McTominay. O ex-jogador do Manchester United vem trabalhando para recuperar plenamente a forma física, e o treinador indica que ele agora está entre as opções para começar a partida.
“É possível, mas ainda não decidi bem quais serão os 11 que entrarão em campo. No sábado, jogaram atletas que estavam parados havia muito tempo. Amanhã de manhã, vou ver como eles estão e tentar imaginar como será a partida”, explicou Allegri à Sky Sport Italia ao ser questionado sobre a situação de McTominay.
- Getty Images Sport
Flexibilidade tática e o fator De Bruyne
Além da escalação para o próximo jogo, boa parte das discussões em torno do Napoli envolve a possível parceria entre McTominay e Kevin De Bruyne. Allegri elogiou a dupla, mas pediu cautela em relação à condição física atual dos dois. O treinador descartou a ideia de que exista uma fórmula fixa para sua equipe e prefere adaptar a escalação às exigências de cada adversário e à condição física de seus principais jogadores.
“Acredito que bons jogadores devem jogar juntos, mas isso também depende do momento. McTominay está há dois meses sem jogar, De Bruyne chegou em 5 de agosto e está encontrando uma boa condição física, mas não existe esse ‘sempre’. É simplista demais”, observou o treinador.
Abordando o sistema e o rodízio
O treinador italiano também aproveitou para rebater os críticos que dão grande importância às mudanças de formação, especialmente ao debate entre uma linha de três e uma de quatro defensores. Para Allegri, a identidade tática da equipe depende mais das características dos jogadores do que de números rígidos. Ele ressaltou que gosta da variedade oferecida pelo elenco e que continuará a fazer rodízio entre os jogadores para que todos atinjam sua melhor condição.
“Vou bastante na contramão: falar de esquemas táticos é reducionista. São conversas mais de bar do que de campo, mas nem todo mundo precisa concordar. Digo que tenho um elenco formado por excelentes jogadores e que há jogadores voltando de lesão. Ainda será preciso um pouco de tempo e também ter sorte ao administrar o elenco e fazer mudanças, sobretudo para dar a eles a possibilidade de recuperar a condição ideal. Já a partir de quarta-feira, teremos novamente Anguissa, Olivera e Alisson no time e, aos poucos, com um pouco de paciência, voltaremos a nos acertar”, afirmou.
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Titulares confirmados e dilemas no ataque
De olho no confronto com o Villarreal, Allegri confirmou que Vanja Milinkovic-Savic será titular no gol, enquanto Billy Gilmour está à frente de Stanislav Lobotka na disputa por uma vaga no meio-campo. O treinador também comentou a fase de Lorenzo Lucca, que tem tido dificuldade para marcar gols recentemente. Allegri pediu calma ao jovem atacante e destacou que ele continua se dedicando nos treinos e que os gols voltarão para o jogador da seleção italiana.
“Neste momento, é importante recuperar todos os jogadores para que eu tenha a sorte de ‘acertar’ a escalação. Gilmour ficou no banco no sábado porque havia disputado muitas partidas pela seleção. Contra o Villarreal, ele está à frente de Lobotka. Milinkovic-Savic ou Meret? Milinkovic-Savic vai jogar. Ele havia voltado da seleção, e Meret está retornando de uma lesão. Lucca vive um momento difícil, mas sua disposição para trabalhar é boa. Ele precisa ter paciência, porque os gols virão. Para a posição de centroavante, temos ele e Hojlund. Ele precisa manter a calma”, concluiu o treinador.
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