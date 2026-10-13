Após uma vitória sólida sobre o Frosinone em competição nacional, o Napoli voltou suas atenções ao cenário europeu para o confronto com o Villarreal pela fase de liga da Champions League. O clube busca ganhar embalo na competição, e Allegri deu notícias animadoras sobre McTominay. O ex-jogador do Manchester United vem trabalhando para recuperar plenamente a forma física, e o treinador indica que ele agora está entre as opções para começar a partida.

“É possível, mas ainda não decidi bem quais serão os 11 que entrarão em campo. No sábado, jogaram atletas que estavam parados havia muito tempo. Amanhã de manhã, vou ver como eles estão e tentar imaginar como será a partida”, explicou Allegri à Sky Sport Italia ao ser questionado sobre a situação de McTominay.