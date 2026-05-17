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Massimiliano Allegri se pronuncia sobre os rumores de uma discussão acalorada com Zlatan Ibrahimovic, em meio a tensões crescentes no AC Milan
Allegri minimiza o desentendimento com Ibrahimovic
Em uma tensa coletiva de imprensa antes do próximo confronto do Milan contra o Genoa, Allegri foi obrigado a se pronunciar sobre as alegações de um clima tenso nos bastidores. Notícias sugerem que a relação entre o técnico e o consultor do clube, Ibrahimovic, chegou a um ponto crítico. No entanto, Allegri manteve sua habitual calma quando questionado sobre o suposto atrito no San Siro.
“Estou acostumado a manter sempre um relacionamento profissional e a lidar com todos os diretores e proprietários de maneira profissional”, comentou Allegri em sua coletiva de imprensa. “Nas reuniões, não apenas neste ano, sempre houve momentos de confronto de ideias em que se pode concordar ou discordar. Mas hoje devemos concentrar toda a nossa energia no jogo de amanhã.
“Veja bem, sempre haverá discussões dentro de uma empresa; um vê as coisas em tons de branco, outro em preto, outro em vermelho, mas o importante é que todos trabalhem no interesse daquela empresa. Já tive discussões muito piores do que esta, mas o fundamental é que todos trabalhemos na mesma direção.”
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Divisões na diretoria e atritos históricos
Apesar das tentativas de Allegri de desviar a atenção, as divisões internas na hierarquia do clube se tornaram um dos principais assuntos em pauta. Rumores sugerem uma divisão no seio do time, com Ibrahimovic e o CEO Giorgio Furlani de um lado, enquanto Allegri e o diretor esportivo Igli Tare ocupam o outro. Essa animosidade atual refletiria um famoso desentendimento ocorrido em 2012 no vestiário do Emirates Stadium entre os dois, durante a época em que Ibrahimovic ainda era jogador.
Ao abordar a presença de Tare, Allegri ofereceu seu apoio ao diretor esportivo. “Temos Tare como diretor esportivo, ele tem feito um bom trabalho, nos entendemos imediatamente”, acrescentou o técnico. “Ele é profissional, bem preparado. Todos esses ataques contra ele… Quando se chega ao fim de uma temporada, a responsabilidade é compartilhada por todos.”
A classificação para a Liga dos Campeões é imprescindível
O Milan encontra-se atualmente na quarta posição após uma sequência de resultados desanimadores, tendo somado apenas sete pontos nas últimas oito partidas da Série A. O proprietário do clube, Gerry Cardinale, tem se manifestado abertamente sobre a situação crítica, afirmando recentemente que ficar de fora da principal competição europeia seria considerado um fracasso definitivo para o projeto. Allegri concordou com a avaliação do patrono, reconhecendo a pressão existente em uma instituição tão prestigiada.
“É normal no Milan que você deva ser ambicioso para buscar o melhor resultado possível”, acrescentou o técnico. “Fiquei satisfeito com as palavras de Cardinale; conversei com ele recentemente e lhe dei minha opinião sobre esta temporada e o futuro do Milan, que é o que realmente interessa a todos. O Milan está em primeiro lugar; o clube está acima de todos e de tudo. O resto de nós é apenas passageiro.”
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A viagem a Gênova se aproxima em meio à rotação do elenco
Enquanto os Rossoneri se preparam para a viagem a Marassi, o foco volta-se novamente para o campo, onde Allegri precisa lidar com uma lista crescente de ausências. Rafael Leão, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan estão todos indisponíveis devido a suspensão. Há, no entanto, um alívio para o elenco, já que o veterano Luka Modric foi incluído na delegação, apesar de ter sido submetido a uma cirurgia na fratura da maçã do rosto há apenas três semanas.
“Modric é uma notícia positiva, ele está disponível”, confirmou Allegri. “Ele treinou com a equipe e experimentou a máscara. Samuele Ricci torceu o tornozelo, mas ainda assim virá conosco e veremos como ele estará amanhã. Neste momento, a equipe não deve se deixar levar pela pressa ou pela ansiedade. Precisamos de organização, determinação e da convicção de que podemos conseguir o resultado. Em 8 de março, todos falavam do Scudetto após o clássico; agora, desperdiçamos nossa vantagem sobre o quinto colocado. Isso significa que algo deu errado.”