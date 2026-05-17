Massimiliano Allegri se pronuncia sobre os rumores de uma discussão acalorada com Zlatan Ibrahimovic, em meio a tensões crescentes no AC Milan

Em uma tensa coletiva de imprensa antes do próximo confronto do Milan contra o Genoa, Allegri foi obrigado a se pronunciar sobre as alegações de um clima tenso nos bastidores. Notícias sugerem que a relação entre o técnico e o consultor do clube, Ibrahimovic, chegou a um ponto crítico. No entanto, Allegri manteve sua habitual calma quando questionado sobre o suposto atrito no San Siro.

“Estou acostumado a manter sempre um relacionamento profissional e a lidar com todos os diretores e proprietários de maneira profissional”, comentou Allegri em sua coletiva de imprensa. “Nas reuniões, não apenas neste ano, sempre houve momentos de confronto de ideias em que se pode concordar ou discordar. Mas hoje devemos concentrar toda a nossa energia no jogo de amanhã.

“Veja bem, sempre haverá discussões dentro de uma empresa; um vê as coisas em tons de branco, outro em preto, outro em vermelho, mas o importante é que todos trabalhem no interesse daquela empresa. Já tive discussões muito piores do que esta, mas o fundamental é que todos trabalhemos na mesma direção.”



