Allegri está sob pressão após uma sequência de resultados ruins que deixou a torcida do Napoli inquieta. A situação chegou a um ponto crítico depois da decepcionante derrota por 1 a 0 para o Venezia, resultado que intensificou os rumores sobre sua permanência no cargo. Há muitas especulações sobre a relação entre Allegri e a diretoria do Napoli. O treinador confirmou que mantém contato regular com De Laurentiis, inclusive tendo conversado com ele na manhã de sua entrevista coletiva.

Allegri procurou deixar para trás as especulações sobre seu futuro. “Falei com ele esta manhã também. Acredito que as palavras servem para pouco; precisamos entrar em campo e conseguir resultados. O resto é conversa fiada”, explicou o treinador à Sky Sport Italia.