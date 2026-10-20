Getty Images Sport
Traduzido por
Massimiliano Allegri revela conversas decisivas com o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, em meio a um início difícil antes do jogo contra o Bodo/Glimt
Pressão sobre Allegri aumenta após início difícil
Allegri está sob pressão após uma sequência de resultados ruins que deixou a torcida do Napoli inquieta. A situação chegou a um ponto crítico depois da decepcionante derrota por 1 a 0 para o Venezia, resultado que intensificou os rumores sobre sua permanência no cargo. Há muitas especulações sobre a relação entre Allegri e a diretoria do Napoli. O treinador confirmou que mantém contato regular com De Laurentiis, inclusive tendo conversado com ele na manhã de sua entrevista coletiva.
Allegri procurou deixar para trás as especulações sobre seu futuro. “Falei com ele esta manhã também. Acredito que as palavras servem para pouco; precisamos entrar em campo e conseguir resultados. O resto é conversa fiada”, explicou o treinador à Sky Sport Italia.
- AFP
Allegri cobra reação imediata na Europa
Apesar da pressão, Allegri parece determinado a deixar que o desempenho de sua equipe em campo fale por si, em vez de entrar em debates públicos sobre sua permanência no cargo. Após uma derrota frustrante para o Venezia, em que o Napoli sofreu um gol na única investida efetiva do adversário ao ataque, o treinador cobra mais concentração do elenco. A Champions League oferece agora uma oportunidade importante para mudar o rumo da história e ganhar embalo antes de um confronto de destaque no campeonato nacional contra a Roma.
“Temos que nos concentrar no jogo de amanhã à noite. A Champions League está aí, e é uma partida importante, especialmente para subir na tabela. Uma vitória nos daria mais confiança e, no sábado, enfrentaremos a Roma, que está muito bem no campeonato neste momento”, afirmou Allegri.
Flexibilidade tática e rodízio do elenco
Apesar da recente queda de rendimento, Allegri se recusa a entrar em pânico ou a abrir mão de seus princípios em relação à profundidade do elenco. Com uma sequência apertada de jogos pela frente, o ex-técnico da Juventus insiste que todos os integrantes da equipe precisam estar prontos para contribuir. Ele rejeitou a ideia de que uma única atuação ruim deva definir o futuro de um jogador no clube e destacou a necessidade de evolução coletiva, em vez de experiências táticas constantes.
“Não é porque alguém não joga bem em uma partida que perdeu sua qualidade. Há outro problema, que é um fato: temos nove jogos em um mês e mais nove no mês seguinte. Acredito que todos os jogadores são capazes de contribuir com suas características e qualidades. Neste momento, alguns não estão rendendo tão bem, mas talvez voltem a melhorar. Confiamos em todos, porque não dá para imaginar uma temporada inteira com apenas 11 jogadores”, explicou.
- AFP
Lidar com as fragilidades defensivas na Europa
A maior preocupação do Napoli para o confronto com o Bodo/Glimt continua sendo a defesa vulnerável, que tem tido dificuldades para passar os jogos sem sofrer gols. Allegri reconheceu que, embora o desempenho geral tenha sido aceitável, a facilidade com que os adversários marcam é um obstáculo importante.
“Se olharmos para as atuações, também houve boas atuações. O problema é que sofremos gols com muita facilidade. Mas os jogadores também sabem disso e, por isso, precisamos fazer algo mais”, admitiu Allegri.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.