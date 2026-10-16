A tensão entre Allegri e De Bruyne virou um dos principais assuntos após a atuação decepcionante do Napoli contra o Villarreal em uma competição europeia. Segundo relatos, o meia belga teria ignorado instruções táticas específicas, o que levou a uma discussão acalorada entre os dois. Allegri, porém, tratou de descartar qualquer problema antigo em sua última entrevista coletiva e atribuiu o episódio a um simples mal-entendido causado pela diferença de idiomas.

“Ele me incomodou? Não, houve um mal-entendido, mas foi só isso. Essas coisas acontecem e vão acontecer de novo. Se nos entendermos logo de cara, melhor: eu falei em italiano, ele falou em inglês, depois comecei a falar em inglês e ele queria entender em italiano. O garoto é inteligente, entendeu”, explicou o treinador, segundo o Tuttosport.