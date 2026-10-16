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Massimiliano Allegri revela a verdade por trás da discussão envolvendo Kevin De Bruyne à beira do campo enquanto a crise do Napoli se agrava
Perdido na tradução à beira do campo
A tensão entre Allegri e De Bruyne virou um dos principais assuntos após a atuação decepcionante do Napoli contra o Villarreal em uma competição europeia. Segundo relatos, o meia belga teria ignorado instruções táticas específicas, o que levou a uma discussão acalorada entre os dois. Allegri, porém, tratou de descartar qualquer problema antigo em sua última entrevista coletiva e atribuiu o episódio a um simples mal-entendido causado pela diferença de idiomas.
“Ele me incomodou? Não, houve um mal-entendido, mas foi só isso. Essas coisas acontecem e vão acontecer de novo. Se nos entendermos logo de cara, melhor: eu falei em italiano, ele falou em inglês, depois comecei a falar em inglês e ele queria entender em italiano. O garoto é inteligente, entendeu”, explicou o treinador, segundo o Tuttosport.
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Ao abordar o colapso recente
Além de sua relação pessoal com De Bruyne, Allegri foi questionado sobre a tendência do Napoli de deixar escapar vantagens nas últimas partidas. O ex-técnico da Juventus adotou uma visão pragmática das críticas após uma sequência de resultados decepcionantes e sugeriu que a percepção do público muitas vezes é determinada apenas pelo placar final, e não pelo desempenho em campo.
Allegri alertou contra reações exageradas a derrotas isoladas e observou que as vitórias nem sempre significam que a equipe está perfeita. “Não é porque você sofre uma virada e perde que tudo é um desastre, nem porque vence que está tudo bem. Entendo que o resultado orienta a opinião. Isso significa que o mais importante é sempre o resultado”, afirmou o treinador.
Lições da atuação contra o Frosinone
Para ilustrar como a diferença entre o sucesso e o fracasso pode ser pequena, Allegri citou uma partida anterior contra o Frosinone. Embora o jogo tenha sido elogiado por seu valor como espetáculo, o treinador do Napoli viu falhas defensivas importantes que poderiam ter levado a outro resultado se o adversário tivesse sido mais eficiente nos contra-ataques.
“Por exemplo, contra o Frosinone, todos disseram que o jogo foi bonito e divertido, mas sofremos oito contra-ataques. Se eles os tivessem aproveitado bem, não estaríamos aqui falando de uma boa partida”, observou Allegri. Ele cobrou um nível mais alto de sua equipe: “Precisamos melhorar e temos de exigir isso, já que os rapazes têm qualidade.”
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Condição física do elenco e reforços para a defesa
Enquanto o Napoli se prepara para o próximo confronto com o Venezia, o técnico trouxe notícias positivas sobre a condição física de seus jogadores de defesa. Filippo Marianucci e Sam Beukema voltaram a treinar normalmente, dando a Allegri mais opções para o setor enquanto o clube tenta estabilizar seu desempenho na Serie A após um período de irregularidade.
Allegri confirmou que os dois já estão prontos para contribuir, apesar de terem seguido caminhos diferentes até o retorno ao elenco principal. “Eles se recuperaram. O primeiro ficou fora por três meses, e o segundo perdeu a preparação de pré-temporada. São confiáveis, e tê-los à disposição é uma vantagem”, afirmou Allegri.
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