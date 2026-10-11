AFP
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Massimiliano Allegri revela a mudança tática que pode prolongar a carreira do "extraordinário" Kevin De Bruyne após o Napoli vencer o Frosinone
Allegri sugere De Bruyne para um papel mais recuado
Allegri elogiou o impacto de De Bruyne após a convincente vitória do clube sobre o Frosinone. Enquanto o meia belga segue sendo uma força decisiva no terço final, seu treinador acredita que uma evolução tática pode ser a chave para sua longevidade na Serie A. Allegri sugeriu que a extraordinária capacidade técnica do meio-campista faz dele um encaixe natural em uma função de armador mais recuado, enquanto ele continua ganhando ritmo de jogo.
"Kevin foi bem quando entrou em campo em Milão. Quando joga pela sua seleção, ele vence, marca e recebe avaliações positivas, mas é um jogador extraordinário. Se começar a atuar como um armador recuado, vai prolongar a carreira, mas ele ainda quer se divertir mais à frente", disse Allegri à Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Abordando a condição física de De Bruyne
De Bruyne selou a vitória por 3 a 0 com o último toque na bola da partida, aproveitando um passe para trás de Giovane para completar seu doblete. Ao falar sobre a recuperação de De Bruyne, o treinador disse que o meia, ao lado dos companheiros David Neres e Frank Anguissa, ainda está em processo de retomada da melhor forma física após um longo período afastado. Ele destacou a necessidade de melhorar a condição física desses jogadores que estão voltando, observando que, quando a energia do elenco diminui, o time precisa compensar sendo mais sólido defensivamente perto da área e maximizando seu impacto.
"Ele ficou fora por muito tempo por causa do problema que teve, assim como Neres ou Anguissa no ano passado. Precisamos melhorar a condição desses jogadores que ficaram fora. O importante é que, quando nos falta um pouco de energia, precisamos ser mais sólidos perto da área e ter mais impacto", disse o treinador.
Defendendo Badiashile após críticas
Além do brilho de De Bruyne, Allegri aproveitou a oportunidade para proteger o defensor Benoit Badiashile do recente escrutínio da imprensa. O zagueiro havia sido alvo de duras críticas após a partida anterior contra a Inter, em San Siro, mas seu treinador insistiu que um incidente isolado não deve definir a reputação nem a qualidade de um jogador dentro do elenco. Allegri foi categórico ao afirmar que o francês segue sendo parte fundamental de seus planos defensivos, apesar do barulho em torno de suas atuações recentes.
"Você não pode julgar jogadores com base em um único erro. No futebol, todos nós cometemos erros, e às vezes esses erros custam a partida. Em Milão, talvez eu tenha sido o responsável pelo erro; talvez tivesse sido melhor colocar um sem mexer nos outros. Um jogador deve ser avaliado por quem ele é e pelo que faz ao longo da temporada. O jogador não está em debate", afirmou Allegri com firmeza.
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Pressão alta e oportunidades desperdiçadas
O técnico do Napoli ficou, de modo geral, satisfeito com a postura agressiva que sua equipe apresentou desde o apito inicial. No entanto, admitiu que o time precisa ser mais eficiente diante do gol para evitar que os adversários voltem para o jogo. Apesar de criar um grande volume de chances, a incapacidade de dar o toque final no último terço segue sendo um ponto a melhorar à medida que a temporada entra em um período crucial.
"O que deu certo foi a vontade e a agressividade que tivemos no começo. Em termos de jogo técnico, tivemos seis ou sete chances em que não acertamos o alvo, e se você não conclui a jogada contra o Frosinone, eles pressionam você o tempo todo. No segundo tempo, jogamos de forma um pouco mais defensiva porque havíamos gastado muita energia. Tivemos três ou quatro chances para marcar e você não pode errar a decisão final; um gol precisava ser marcado", observou o treinador.
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