Massimiliano Allegri revela a mudança tática que pode prolongar a carreira do "extraordinário" Kevin De Bruyne após o Napoli vencer o Frosinone

Allegri elogiou o impacto de De Bruyne após a convincente vitória do clube sobre o Frosinone. Enquanto o meia belga segue sendo uma força decisiva no terço final, seu treinador acredita que uma evolução tática pode ser a chave para sua longevidade na Serie A. Allegri sugeriu que a extraordinária capacidade técnica do meio-campista faz dele um encaixe natural em uma função de armador mais recuado, enquanto ele continua ganhando ritmo de jogo.

"Kevin foi bem quando entrou em campo em Milão. Quando joga pela sua seleção, ele vence, marca e recebe avaliações positivas, mas é um jogador extraordinário. Se começar a atuar como um armador recuado, vai prolongar a carreira, mas ele ainda quer se divertir mais à frente", disse Allegri à Sky Sport Italia.