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Massimiliano Allegri minimiza temores sobre lesão de Kevin De Bruyne após o Napoli vencer o Bologna
De Bruyne evita lesão grave
O Napoli garantiu hoje uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Bologna, com Stanislav Lobotka marcando o gol decisivo aos 66 minutos. O triunfo levou o clube ao nono lugar na tabela da Serie A, com seis pontos, mas a atenção rapidamente se voltou para a condição física de De Bruyne depois que ele foi substituído no fim.
No entanto, Massimiliano Allegri tratou de acalmar as preocupações e disse à Sky Sport Italia que a substituição foi estritamente por precaução. "Ele gastou muita energia, foi cãibra", explicou Allegri, confirmando que o jogador evitou um problema grave.
- AFP
Allegri elogia a atitude e a tática
O técnico ficou encantado com a determinação demonstrada por seus jogadores, destacando uma mudança clara na atitude deles em comparação com partidas anteriores. "Hoje o jogo foi desejado e vencido com raiva, algo que faltou entre Como e Inter. Lá fomos superficiais demais, embora tenhamos feito algumas coisas boas", afirmou Allegri. Ele também apoiou De Bruyne atuando em uma função mais avançada, perto do atacante.
"Acho que Kevin jogou ali a vida toda. Ele é muito bom em criar espaço para si mesmo, em entender quando precisa recuar mais, que discutir isso é praticamente impossível. Pela forma como controla a bola e pela forma como a passa, dá para ver que ele é completamente diferente. Pela idade que tem, precisa ser administrado", acrescentou.
Conselho crucial para Lorenzo Lucca
Allegri também destacou o impacto crucial de seus substitutos, particularmente Lorenzo Lucca, que entrou no fim da partida para ajudar a manter a vantagem mínima. O treinador revelou a instrução simples que deu ao jovem atacante antes de ele pisar em campo.
"Ele ia entrar e eu disse a ele: abra os ombros. Ele entrou bem, como também aconteceu contra o Arsenal. São bons garotos que podem evoluir. Mentalmente, eles precisam de confiança", explicou Allegri. O Bologna já havia tido um gol de Arthur Theate anulado por impedimento, o que o manteve em 16º lugar com apenas um ponto.
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Aproveitando o embalo inicial
O Napoli agora buscará aproveitar esse momento enquanto se prepara para enfrentar a Fiorentina no domingo, antes da próxima pausa para a Data Fifa. Aliviado por seu principal articulador ter evitado um problema mais sério, Allegri destacou a necessidade de uma melhor gestão de jogo, na esperança de que essa vitória suada em casa ofereça uma base sólida para o clube.
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