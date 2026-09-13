Massimiliano Allegri minimiza temores sobre lesão de Kevin De Bruyne após o Napoli vencer o Bologna

O Napoli garantiu hoje uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Bologna, com Stanislav Lobotka marcando o gol decisivo aos 66 minutos. O triunfo levou o clube ao nono lugar na tabela da Serie A, com seis pontos, mas a atenção rapidamente se voltou para a condição física de De Bruyne depois que ele foi substituído no fim.

No entanto, Massimiliano Allegri tratou de acalmar as preocupações e disse à Sky Sport Italia que a substituição foi estritamente por precaução. "Ele gastou muita energia, foi cãibra", explicou Allegri, confirmando que o jogador evitou um problema grave.