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Massimiliano Allegri desconfia da "maior força" do Arsenal enquanto o Napoli se prepara para duelo na Champions League
Allegri identifica a evolução tática do Arsenal
O técnico do Napoli elogiou Arteta pelo "trabalho extraordinário" que realizou no Emirates Stadium nos últimos quatro anos. Enquanto as duas equipes se preparam para se enfrentar na Champions League, Allegri apontou a solidez defensiva do Arsenal como a principal razão para a ascensão do clube ao topo do futebol inglês e para seu status como uma potência europeia, com o Arsenal tendo sofrido apenas um gol em três jogos nesta temporada.
Falando à imprensa antes da partida, Allegri fez muitos elogios aos campeões da Premier League e afirmou: "O Arsenal é finalista da Champions League e venceu a Premier League, Mikel Arteta fez um trabalho extraordinário nos últimos quatro anos. Ele foi bem ao arrumar a defesa, já que o Arsenal sofre muito poucos gols, e eles trabalham juntos como equipe. Essa é a maior força deles."
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Napoli busca redenção continental
Os gigantes italianos tiveram um início difícil em sua campanha nacional, sofrendo derrotas consecutivas na Serie A sob o comando de seu novo treinador. Allegri espera que os holofotes da Champions League forneçam a centelha necessária para impulsionar a temporada, embora tenha admitido que sua equipe precisa melhorar o trabalho coletivo sem a bola se quiser ter alguma chance contra o time do norte de Londres.
Allegri destacou a necessidade de uma mudança mental, ao afirmar: "Amanhã é uma competição diferente da Serie A, uma espécie de mini-liga, em que precisamos de 12 pontos para garantir a classificação para a próxima fase.
"Sabemos das dificuldades desta partida, para a qual precisamos entrar com orgulho e vontade de fazer bem. Vamos enfrentar um dos melhores, a Europa dá uma motivação e uma adrenalina diferentes.
"Quando não temos a bola, precisamos defender melhor como equipe, porque até agora, tanto contra o Como quanto contra a Inter, deixamos a desejar nesse aspecto.
"Temos de ir passo a passo, mas também ter fé, porque a Champions League é uma ambição que todos nós devemos ter. Isso vai nos impulsionar."
Di Lorenzo exige a atuação perfeita
O capitão Giovanni Di Lorenzo ecoou o sentimento de seu técnico, reconhecendo que o Napoli não pode se dar ao luxo das quedas de concentração que o têm prejudicado recentemente. Depois de terminar em 30º entre 36 equipes na competição no ano passado, o internacional italiano está desesperado para provar que o Napoli pertence a este nível, colocando-se à prova contra a equipe bem treinada de Arteta.
"Este jogo chega no momento certo, pois é bom, depois de uma derrota, voltar imediatamente a campo", disse Di Lorenzo. "Queremos começar forte na Champions League, estamos prontos para um bom jogo e analisamos os erros que cometemos na semana passada. Revimos os erros que foram cometidos.
"Sei que sofrer três gols em um tempo não é algo que nos deixe felizes, isso significa claramente que cometemos erros e precisamos fazer melhor a partir de amanhã."
Ele continuou: "Na Champions League, o nível é tão alto que você é punido pelo menor erro, então precisamos de uma atuação perfeita para conseguir um resultado.
"Temos de tentar defender como uma unidade para controlar melhor certos momentos da partida e entender o que está acontecendo. Também temos de defender com a bola.
"Eles são uma equipe forte, um teste importante para ver o nosso nível em uma grande competição, na qual queremos fazer melhor do que na temporada passada."
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Arsenal enfrenta transtornos de viagem em ida à Itália
A preparação do Arsenal foi ligeiramente prejudicada por problemas no tráfego aéreo no Reino Unido, o que provocou um atraso significativo em seu voo para a Itália. Apesar da dor de cabeça logística e da ausência de Cristhian Mosquera, o Arsenal é impulsionado pelo retorno de Jurrien Timber ao elenco relacionado para a partida, enquanto o Napoli é obrigado a se planejar para a vida sem Scott McTominay após sua cirurgia recente.
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