Os gigantes italianos tiveram um início difícil em sua campanha nacional, sofrendo derrotas consecutivas na Serie A sob o comando de seu novo treinador. Allegri espera que os holofotes da Champions League forneçam a centelha necessária para impulsionar a temporada, embora tenha admitido que sua equipe precisa melhorar o trabalho coletivo sem a bola se quiser ter alguma chance contra o time do norte de Londres.

Allegri destacou a necessidade de uma mudança mental, ao afirmar: "Amanhã é uma competição diferente da Serie A, uma espécie de mini-liga, em que precisamos de 12 pontos para garantir a classificação para a próxima fase.

"Sabemos das dificuldades desta partida, para a qual precisamos entrar com orgulho e vontade de fazer bem. Vamos enfrentar um dos melhores, a Europa dá uma motivação e uma adrenalina diferentes.

"Quando não temos a bola, precisamos defender melhor como equipe, porque até agora, tanto contra o Como quanto contra a Inter, deixamos a desejar nesse aspecto.

"Temos de ir passo a passo, mas também ter fé, porque a Champions League é uma ambição que todos nós devemos ter. Isso vai nos impulsionar."