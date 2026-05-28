Massimiliano Allegri assina contrato de dois anos com o Napoli para substituir Antonio Conte

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, agiu com determinação para garantir um sucessor para Conte, depois que o italiano deixou o clube de comum acordo ao final da temporada, optando pelo experiente Allegri. De acordo com Gianluca Di Marzio, as negociações entre as duas partes aceleraram significativamente nas últimas 24 horas, resultando em um acordo verbal completo para que Allegri assuma o comando em Nápoles com um contrato de dois anos.

O técnico toscano emergiu como a primeira escolha após um processo de seleção no qual superou a concorrência de outros candidatos, incluindo o técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, que está deixando o cargo. Com o acordo verbal já fechado, o Partenopei está pronto para iniciar um novo capítulo sob o comando de um dos treinadores mais bem-sucedidos da história moderna da Série A.