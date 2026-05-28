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Massimiliano Allegri assina contrato de dois anos com o Napoli para substituir Antonio Conte
De Laurentiis escolhe Allegri para a era pós-Conte
O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, agiu com determinação para garantir um sucessor para Conte, depois que o italiano deixou o clube de comum acordo ao final da temporada, optando pelo experiente Allegri. De acordo com Gianluca Di Marzio, as negociações entre as duas partes aceleraram significativamente nas últimas 24 horas, resultando em um acordo verbal completo para que Allegri assuma o comando em Nápoles com um contrato de dois anos.
O técnico toscano emergiu como a primeira escolha após um processo de seleção no qual superou a concorrência de outros candidatos, incluindo o técnico do Bologna, Vincenzo Italiano, que está deixando o cargo. Com o acordo verbal já fechado, o Partenopei está pronto para iniciar um novo capítulo sob o comando de um dos treinadores mais bem-sucedidos da história moderna da Série A.
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As equipes jurídicas começam a trabalhar nas formalidades contratuais
A transição de um acordo verbal para uma contratação formal já está em andamento nos bastidores. Relatos indicam que as equipes jurídica e administrativa do Napoli já começaram a preparar a documentação necessária para formalizar o contrato de Allegri. Tanto os advogados quanto os responsáveis pelas transferências estão analisando os detalhes contratuais finais antes que os documentos possam ser apresentados para assinatura definitiva.
Embora os termos do contrato de dois anos pareçam estar acertados, o clube está sendo meticuloso para garantir que todos os obstáculos administrativos sejam superados. Essa medida sinaliza o desejo de De Laurentiis de proporcionar estabilidade e liderança de alto nível a um elenco que continua ambicioso tanto no cenário nacional quanto no europeu.
Superando o último obstáculo com o Milan
Apesar do avançado estágio das negociações com o Napoli, ainda há um último obstáculo a ser superado antes que Allegri possa ser apresentado oficialmente como o novo técnico dos Partenopei. Allegri precisa primeiro resolver sua situação contratual atual com o Milan, após ter sido demitido pelo clube. Resolver a saída de seu antigo emprego é um passo comum, mas necessário, antes que ele possa comprometer-se legalmente com o atual gigante do sul da Itália.
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Um vencedor comprovado encarregado de concretizar as ambições pelo Scudetto
A contratação representa uma importante demonstração de intenções por parte do Napoli, que traz um técnico com um currículo brilhante. Allegri já conquistou títulos do campeonato tanto com o Milan quanto com a Juventus, e sua experiência em lidar com a pressão dos clubes de elite italianos foi um fator decisivo para a diretoria do Napoli. Apesar de uma temporada de retorno decepcionante ao Milan em 2025-26, o Napoli acredita que seu histórico e perspicácia tática fazem dele o candidato ideal. Se a contratação for concretizada como esperado, Allegri herdará um elenco que se prepara para mais uma campanha na Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que tentará disputar o Scudetto na próxima temporada.