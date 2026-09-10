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SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Massimiliano Allegri admite que o Napoli foi impotente para parar o Arsenal, "o mais forte da Europa", após derrota na Liga dos Campeões

M. Allegri
Arsenal
Napoli
Liga dos Campeões
Napoli x Arsenal
Premier League
Campeonato Italiano

O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, elogiou o Arsenal de Mikel Arteta como uma das equipes de elite da Europa após uma derrota apertada na Liga dos Campeões no Stadio Diego Armando Maradona. Apesar de ter se mantido firme durante boa parte da partida, o treinador italiano admitiu que sua equipe em dificuldades acabou não tendo resposta para a qualidade dos visitantes.

  • Odegaard quebra resistência teimosa

    O Arsenal iniciou sua caminhada na Liga dos Campeões com uma vitória suada na noite de quarta-feira, superando um resistente Napoli em solo italiano. O capitão do clube, Martin Odegaard, foi o grande nome da partida, aparecendo no segundo tempo para garantir os três pontos aos visitantes.

    O time de Arteta controlou as ações desde o início, mas inicialmente teve dificuldades para transformar sua ampla superioridade em gols. O Arsenal finalizou 26 vezes ao longo da partida antes de seu capitão finalmente furar a defesa dos mandantes e abrir o placar.


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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Allegri elogia elenco de elite de Arteta

    Falando após o apito final, Allegri elogiou bastante os visitantes, ao mesmo tempo em que se recusou a criticar seus próprios jogadores. O técnico do Napoli avaliou que sua equipe teve uma atuação digna de elogios contra um adversário que ele considera atuar no mais alto nível.

    "Fizemos uma boa partida contra um dos times mais fortes da Europa", afirmou Allegri. "O primeiro tempo foi muito equilibrado, depois eles aumentaram o ritmo no segundo. Acho que nesta noite tivemos uma boa atuação contra um adversário extraordinário."

    O treinador italiano também apontou o momento exato em que sua equipe desmoronou, destacando a afiada troca de passes no ataque do Arsenal. "Infelizmente, caímos em uma tabela que não acompanhamos até o fim", acrescentou. "Eles são muito bons nisso."


  • A preocupante queda de rendimento do Napoli continua

    Embora Allegri tenha buscado tirar pontos positivos da solidez defensiva diante de um adversário de primeira linha, o resultado agrava um período difícil para a equipe da Serie A. O Napoli agora soma três derrotas consecutivas em todas as competições.

    As derrotas para Como e Inter já haviam atrapalhado a campanha doméstica antes de o Arsenal chegar a Nápoles. No entanto, Allegri acredita que a atuação na Europa oferece um modelo para a recuperação e para uma estabilidade defensiva daqui para frente.

    "Defendemos bem; se tivéssemos defendido assim contra Como e Inter, provavelmente não teríamos perdido", explicou. "Vimos de três derrotas consecutivas, mas não podemos desanimar porque não tenho nada a reprovar dos rapazes hoje. Quando defendemos assim, é difícil fazer gol."


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    Reagindo no cenário nacional

    O Napoli precisa agora se recompor enquanto tenta conter sua alarmante queda. Os comandados de Allegri receberão o Bologna no domingo, desesperados para conquistar uma vitória que impulsione a moral e encerrar sua terrível sequência de derrotas diante de sua torcida.

    Enquanto isso, o Arsenal tentará levar seu embalo europeu de volta ao cenário doméstico. O campeão da Premier League viaja ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland, na esperança de repetir seu domínio e ampliar sua boa fase.

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