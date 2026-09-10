Massimiliano Allegri admite que o Napoli foi impotente para parar o Arsenal, "o mais forte da Europa", após derrota na Liga dos Campeões

Falando após o apito final, Allegri elogiou bastante os visitantes, ao mesmo tempo em que se recusou a criticar seus próprios jogadores. O técnico do Napoli avaliou que sua equipe teve uma atuação digna de elogios contra um adversário que ele considera atuar no mais alto nível.

"Fizemos uma boa partida contra um dos times mais fortes da Europa", afirmou Allegri. "O primeiro tempo foi muito equilibrado, depois eles aumentaram o ritmo no segundo. Acho que nesta noite tivemos uma boa atuação contra um adversário extraordinário."

O treinador italiano também apontou o momento exato em que sua equipe desmoronou, destacando a afiada troca de passes no ataque do Arsenal. "Infelizmente, caímos em uma tabela que não acompanhamos até o fim", acrescentou. "Eles são muito bons nisso."



