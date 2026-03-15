Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
US Sassuolo Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Massara: “A Roma nunca abrirá mão de transferências que sejam coerentes com sua história; a Liga dos Campeões pode ajudar”

As declarações do diretor esportivo da Roma antes do confronto contra o Como, decisivo para a zona da Liga dos Campeões.

Frederic Massara, diretor esportivo da Roma, conversou com a Sky Sport alguns minutos antes da partida no estádio Sinigaglia, em Como, contra a equipe de Fàbregas, um confronto que pode ser decisivo para a zona da Liga dos Campeões e a classificação para a próxima edição da principal competição continental: “Sem dúvida, é um jogo muito importante; dada a forma como a tabela está hoje, os pontos em jogo têm um peso enorme. Mas o campeonato ainda vai ser longo, além desta partida”.

  • MERCADO

    "A Roma é um clube de renome no mundo do futebol, e a participação na Liga dos Campeões ajuda. Mas, dito isso, a Roma nunca deixará de realizar transferências que estejam à alturadoprestígio do clube, e isso graças à diretoria."

    • Publicidade

  • COMO ESTÃO OS ATACANTES

    "Podemos contar com o fato de que Malen consegue se entrosar bem com os outros jogadores. O ataque está sofrendo hoje com várias lesões, mas temos outros jogadores disponíveis. O retorno de El Shaarawy é importante para nós e esperamos que ele possa dar sua contribuição".

Liga Europa
Roma crest
Roma
ROM
Bologna crest
Bologna
BOL
0