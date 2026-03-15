Frederic Massara, diretor esportivo da Roma, conversou com a Sky Sport alguns minutos antes da partida no estádio Sinigaglia, em Como, contra a equipe de Fàbregas, um confronto que pode ser decisivo para a zona da Liga dos Campeões e a classificação para a próxima edição da principal competição continental: “Sem dúvida, é um jogo muito importante; dada a forma como a tabela está hoje, os pontos em jogo têm um peso enorme. Mas o campeonato ainda vai ser longo, além desta partida”.
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Massara: “A Roma nunca abrirá mão de transferências que sejam coerentes com sua história; a Liga dos Campeões pode ajudar”
MERCADO
"A Roma é um clube de renome no mundo do futebol, e a participação na Liga dos Campeões ajuda. Mas, dito isso, a Roma nunca deixará de realizar transferências que estejam à alturadoprestígio do clube, e isso graças à diretoria."
COMO ESTÃO OS ATACANTES
"Podemos contar com o fato de que Malen consegue se entrosar bem com os outros jogadores. O ataque está sofrendo hoje com várias lesões, mas temos outros jogadores disponíveis. O retorno de El Shaarawy é importante para nós e esperamos que ele possa dar sua contribuição".
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