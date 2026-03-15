Massara: “A Roma nunca abrirá mão de transferências que sejam coerentes com sua história; a Liga dos Campeões pode ajudar”

Frederic Massara, diretor esportivo da Roma, conversou com a Sky Sport alguns minutos antes da partida no estádio Sinigaglia, em Como, contra a equipe de Fàbregas, um confronto que pode ser decisivo para a zona da Liga dos Campeões e a classificação para a próxima edição da principal competição continental: “Sem dúvida, é um jogo muito importante; dada a forma como a tabela está hoje, os pontos em jogo têm um peso enorme. Mas o campeonato ainda vai ser longo, além desta partida”.