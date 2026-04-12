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Man Utd sales GFXGOAL
Richard Martin

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Mason Mount, Marcus Rashford e os seis jogadores que o Manchester United PRECISA vender para levantar fundos para a reformulação do elenco no verão

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M. Rashford
J. Zirkzee
Manchester United x Leeds
M. Mount
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Com 24 dias entre o último jogo do Manchester United contra o Bournemouth e a próxima partida contra o Leeds, Michael Carrick teve tempo de sobra para refletir sobre quais aspectos do elenco precisa melhorar caso seja nomeado técnico definitivo no meio do ano. Carrick aproveitou ao máximo a pausa prolongada levando o time para um estágio de pré-temporada na Irlanda, o que lhe deu a oportunidade de avaliar melhor o elenco.

Carrick não será o único a avaliar o elenco, no entanto, nem terá a palavra final. O diretor de contratações, Christopher Vivell, e o diretor de futebol, Jason Wilcox, vêm planejando a janela de transferências de verão há algum tempo, e encontrar um novo volante para assumir o lugar de Casemiro, que está de saída, será a principal prioridade. Investir em um ou dois laterais também deve ser uma prioridade.

O United gastou mais de 200 milhões de libras no ano passado, após também ter feito grandes gastos nos três verões anteriores, e mesmo que Carrick conduza a equipe à classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez em três anos, o clube precisará abrir os cofres se quiser dotar o técnico do elenco de que ele precisa para sua primeira temporada completa no banco de Old Trafford.

Casemiro não é o único a sair quando seu contrato expirar em junho, já que Jadon Sancho e Tyrell Malacia também devem deixar o clube. O trio não renderá nenhuma receita de transferência, mas suas saídas resultarão em uma grande economia na folha salarial, que poderá ser direcionada para a contratação de novos jogadores.

O GOAL identificou seis jogadores que o clube deveria vender no verão para garantir um bom fundo de caixa para suas negociações de transferência.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mason Mount

    Ruben Amorim disse que, ao olhar nos olhos de Mason Mount, “percebe que ele quer muito isso”, mas, por mais que o meio-campista tenha desejado superar seus problemas com lesões e se tornar titular dos Red Devils, ele não conseguiu concretizar isso. Mount disputou 67 partidas ao longo de suas três temporadas desde que chegou do Chelsea por 60 milhões de libras (80 milhões de dólares) em 2023, com uma média de 879 minutos por temporada.

    Nesses jogos, ele marcou apenas sete gols e deu duas assistências, uma grande decepção, considerando que contribuiu para 29 gols em sua penúltima temporada no Chelsea, um ano antes da transferência. Suas sete lesões o levaram a passar 11 meses no total fora dos gramados, perdendo 58 partidas. Esse histórico de lesões significa que não será fácil vendê-lo, mas o United sabe que simplesmente não pode mais contar com ele.

    • Publicidade
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manuel Ugarte

    Quando o United contratou Ugarte do Paris Saint-Germain por um valor total de 50 milhões de libras, esperava-se que ele ocupasse o lugar de Casemiro no meio-campo de Erik ten Hag, já que o brasileiro parecia estar em declínio e prestes a deixar Old Trafford. Em vez disso, aconteceu o contrário: Casemiro recuperou seu lugar como principal volante do clube e relegou o uruguaio ao banco de reservas.

    Ugarte não foi titular em nenhuma partida sob o comando de Carrick e também perdeu a confiança de Amorim, mesmo que o português fosse seu ex-técnico no Sporting CP. De fato, foi noticiado que Amorim disse ao meio-campista, na frente de todo o elenco, o quanto estava decepcionado com seu desempenho pelo United.

    O United terá que engolir mais uma perda se vender Ugarte, mas qualquer valor recebido ajudará o clube na difícil tarefa de contratar um substituto para Casemiro.

  • Hellas Verona FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Rasmus Hojlund

    Rasmus Hojlund é outro jogador que reconstruiu sua carreira no exterior após enfrentar dificuldades para corresponder às grandes expectativas no United. O atacante dinamarquês é o terceiro artilheiro da Série A, com 10 gols, além de um total de 14 gols e quatro assistências pelo Napoli.

    O diretor esportivo do campeão italiano, Giovanni Manna, confirmou no mês passado que o clube pretende contratar Hojlund em definitivo no meio do ano e acionará a cláusula de transferência definitiva de € 44 milhões (US$ 38 milhões) acordada com o United, desde que se classifique para a Liga dos Campeões — o que parece ser uma questão de quando, e não se, já que o time está em segundo lugar na primeira divisão italiana, faltando sete jogos para o fim da temporada.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Joshua Zirkzee

    Joshua Zirkzee ainda não foi titular em nenhuma partida sob o comando de Carrick, e é preciso voltar ao empate em 1 a 1 contra o Wolves, no final de dezembro, para encontrar a última vez em que ele integrou a equipe titular — mas mesmo assim foi substituído no intervalo por Amorim, apesar de ter marcado um gol. O holandês tem apenas dois gols e uma assistência nesta temporada, enquanto soma 11 participações em gols desde sua transferência de 34 milhões de libras do Bologna em 2024.

    Zirkzee ainda conta com vários clubes que o admiram na Itália, com a Roma manifestando interesse em contratá-lo por empréstimo em janeiro passado. O United está preparado para arcar com um prejuízo na venda do atacante, mas é um preço que vale a pena pagar, já que ele não fez o suficiente para sugerir que tem um futuro de longo prazo no clube, muitas vezes parecendo não conseguir lidar com o ritmo intenso da Premier League.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Marcus Rashford

    Rashford é o jogador com maior potencial para gerar receita e encher os cofres do clube, já que teve uma excelente temporada por empréstimo no Barcelona, marcando 11 gols e dando 10 assistências em todas as competições, apesar de não ser titular regular. Antes do Natal, considerava-se certo que os catalães exerceriam a cláusula de 30 milhões de euros acordada com o United no verão passado para contratar o atacante em definitivo.

    Mas, sendo o Barça o clube extremamente exigente que é, Rashford não satisfez plenamente seus empregadores temporários e, dadas as conhecidas dificuldades financeiras do clube, eles agora buscam negociar o valor da transferência para reduzi-lo.

    O United teria todo o direito de rejeitar essa oferta e ver se algum outro clube na Europa o quer, embora o salário altíssimo de Rashford, que o Barça igualou nesta temporada, continue sendo um grande obstáculo para a maioria das equipes. Uma coisa está clara, porém: Rashford não pode voltar ao United, pois a relação que ele tinha com o clube de sua infância foi rompida, mesmo com a saída de Amorim.

  • Turkish-Super-LeagueAFP

    André Onana

    A última partida de André Onana com a camisa do United terminou na eliminação mais humilhante de todos os tempos do clube em uma competição de copas, contra o Grimsby Town, da League Two, mas ele revitalizou sua carreira durante o empréstimo ao Trabzonspor, ajudando na disputa pelo título e sendo apelidado de “A Muralha” pela equipe de redes sociais do clube.

    Embora relatos afirmem que ele deseja retornar ao United e recuperar a camisa nº 1 de Senne Lammens, o clube está menos disposto a lhe dar outra chance, especialmente considerando que ele ganha cerca de £ 120.000 por semana e a diretoria busca reduzir a folha salarial.

    Embora seja improvável que o United recupere os 47 milhões de libras que desembolsou por Onana quando o contratou do Inter, sua experiência deve ajudar o clube a, pelo menos, obter uma quantia significativa que possa ser reinvestida no elenco.

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