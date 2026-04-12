Mason Mount, Marcus Rashford e os seis jogadores que o Manchester United PRECISA vender para levantar fundos para a reformulação do elenco no verão

Carrick não será o único a avaliar o elenco, no entanto, nem terá a palavra final. O diretor de contratações, Christopher Vivell, e o diretor de futebol, Jason Wilcox, vêm planejando a janela de transferências de verão há algum tempo, e encontrar um novo volante para assumir o lugar de Casemiro, que está de saída, será a principal prioridade. Investir em um ou dois laterais também deve ser uma prioridade.

O United gastou mais de 200 milhões de libras no ano passado, após também ter feito grandes gastos nos três verões anteriores, e mesmo que Carrick conduza a equipe à classificação para a Liga dos Campeões pela primeira vez em três anos, o clube precisará abrir os cofres se quiser dotar o técnico do elenco de que ele precisa para sua primeira temporada completa no banco de Old Trafford.

Casemiro não é o único a sair quando seu contrato expirar em junho, já que Jadon Sancho e Tyrell Malacia também devem deixar o clube. O trio não renderá nenhuma receita de transferência, mas suas saídas resultarão em uma grande economia na folha salarial, que poderá ser direcionada para a contratação de novos jogadores.

O GOAL identificou seis jogadores que o clube deveria vender no verão para garantir um bom fundo de caixa para suas negociações de transferência.