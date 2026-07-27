Mason Mount elogia o “brilhante” Andrey Santos, nova contratação do Manchester United, após a goleada sobre o Rosenborg

Além de suas contribuições técnicas, Mount está assumindo um papel de liderança dentro do jovem elenco do United, chegando até a vestir a braçadeira de capitão durante o segundo tempo do confronto contra o Rosenborg. O jogador de 27 anos foi visto incentivando jovens como Shea Lacey, que abriu o placar com uma brilhante jogada individual.

Refletindo sobre sua experiência como capitão, o jogador da seleção inglesa explicou por que gosta dessa responsabilidade: “Existem diferentes tipos de líderes. Há aqueles que são muito expressivos. Eu sempre quero me ver como alguém que lidera pelo exemplo e nunca para de se esforçar em campo.

“Já fui capitão antes, então adoro essa função. Especialmente com muitos jogadores mais jovens em campo, poder conversar com eles e fazê-los se sentirem à vontade durante a partida e também fora do campo.

“É uma função que eu realmente gosto e adorei usar a braçadeira no segundo tempo.”



