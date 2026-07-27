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Mason Mount elogia o “brilhante” Andrey Santos, nova contratação do Manchester United, após a goleada sobre o Rosenborg
Mount fica impressionado com o impacto de Santos
Mount não perdeu tempo para dar as boas-vindas a Santos ao time, elogiando o impacto imediato do jogador de 22 anos após sua transferência de Stamford Bridge. A dupla formou uma parceria produtiva no meio-campo, agindo como pivôs mais recuados, enquanto os comandados de Michael Carrick se mostraram muito superiores na Noruega, garantindo uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Rosenborg.
Ao falar sobre seu novo companheiro de equipe, Mount afirmou: “Andrey é um jogador realmente muito bom. Ele lê o jogo de forma brilhante. Sei que ele é jovem, mas tem muita experiência em atuar por empréstimo e também na Premier League... Conheço o Andrey há algum tempo. Tenho acompanhado seu desempenho de longe, desde que ele conquistou seu espaço no time titular do Chelsea.”
- Getty Images
Resolvendo o quebra-cabeça do meio-campo
A chegada de Santos representa um investimento significativo para os Red Devils, que garantiram seus serviços por uma quantia inicial de 48 milhões de libras, mais 2 milhões de libras em bônus, depois que ele teve dificuldades para conseguir tempo de jogo consistente no oeste de Londres. Com a saída de Casemiro e Manuel Ugarte afastado por lesão, Santos foi escalado para a posição de número 6 ao lado de Mount durante as primeiras etapas da pré-temporada.
Mount também está curtindo uma função um pouco diferente, já que foi repensado como um “8” versátil em um esquema que lhe permite influenciar o jogo a partir de áreas mais recuadas. “Defensivamente, somos dois jogadores que gostam de se movimentar, de entrar nas disputas, recuperar a bola e ser agressivos”, acrescentou Mount ao discutir a sinergia tática entre eles. “Tenho gostado muito disso. É uma posição que adoro e na qual me vejo bem.”
Liderança e jovens promessas
Além de suas contribuições técnicas, Mount está assumindo um papel de liderança dentro do jovem elenco do United, chegando até a vestir a braçadeira de capitão durante o segundo tempo do confronto contra o Rosenborg. O jogador de 27 anos foi visto incentivando jovens como Shea Lacey, que abriu o placar com uma brilhante jogada individual.
Refletindo sobre sua experiência como capitão, o jogador da seleção inglesa explicou por que gosta dessa responsabilidade: “Existem diferentes tipos de líderes. Há aqueles que são muito expressivos. Eu sempre quero me ver como alguém que lidera pelo exemplo e nunca para de se esforçar em campo.
“Já fui capitão antes, então adoro essa função. Especialmente com muitos jogadores mais jovens em campo, poder conversar com eles e fazê-los se sentirem à vontade durante a partida e também fora do campo.
“É uma função que eu realmente gosto e adorei usar a braçadeira no segundo tempo.”
- Getty Images Sport
Condição física e ambições futuras
Apesar de três anos marcados por lesões em Old Trafford, Mount insiste que finalmente está se sentindo de volta à sua melhor forma física. Ele conseguiu apenas 25 partidas como titular na Premier League nesse período, mas afirma que um final de temporada forte na campanha anterior lhe proporcionou o impulso necessário.
“Me sinto ótimo. Me sinto muito, muito bem. Terminei bem a temporada. No final da última temporada, joguei algumas partidas e participei ativamente”, explicou Mount sobre sua condição física atual. “Estou aproveitando esse impulso do final da última temporada. Foi uma boa pausa, mas eu estava pronto e ansioso para voltar e treinar de novo... Sei que ainda temos mais alguns jogos pela frente e mais algumas semanas para realmente nos dedicarmos ao trabalho.”
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