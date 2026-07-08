O atacante inglês chegou a um acordo preliminar com o grande clube italiano para um contrato de cinco anos no valor aproximado de € 4,5 milhões por temporada. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, apesar do forte interesse do Fenerbahçe e da atração das riquezas da Arábia Saudita, Greenwood foi conquistado pela perspectiva de ser a figura central da revolução tática de Gasperini em Roma. O técnico o convenceu ao perguntar: “Você está pronto para correr?”, ao que Greenwood respondeu com um “sim” definitivo.

Embora os termos pessoais do jogador estejam acertados, ainda há uma diferença financeira entre os dois clubes. A Roma está preparando uma oferta de 45 milhões de euros, incluindo bônus, mas o Marselha, no momento, insiste em 50 milhões de euros. O gigante francês não está sob pressão para baixar o preço, especialmente porque a oferta do Fenerbahçe ainda está em aberto, com uma proposta salarial impressionante entre 7 milhões e 8 milhões de euros líquidos por temporada, que a Roma não consegue igualar.



