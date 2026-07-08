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Mason Greenwood tem um “pacto tácito” na disputa pela transferência entre Roma e Fenerbahçe - com o Manchester United aguardando uma injeção de dinheiro proveniente da venda ao Marselha
Gasperini fecha acordo com Greenwood
O atacante inglês chegou a um acordo preliminar com o grande clube italiano para um contrato de cinco anos no valor aproximado de € 4,5 milhões por temporada. De acordo com o La Gazzetta dello Sport, apesar do forte interesse do Fenerbahçe e da atração das riquezas da Arábia Saudita, Greenwood foi conquistado pela perspectiva de ser a figura central da revolução tática de Gasperini em Roma. O técnico o convenceu ao perguntar: “Você está pronto para correr?”, ao que Greenwood respondeu com um “sim” definitivo.
Embora os termos pessoais do jogador estejam acertados, ainda há uma diferença financeira entre os dois clubes. A Roma está preparando uma oferta de 45 milhões de euros, incluindo bônus, mas o Marselha, no momento, insiste em 50 milhões de euros. O gigante francês não está sob pressão para baixar o preço, especialmente porque a oferta do Fenerbahçe ainda está em aberto, com uma proposta salarial impressionante entre 7 milhões e 8 milhões de euros líquidos por temporada, que a Roma não consegue igualar.
- AFP
O ganho inesperado do Manchester United e a postura firme do Marselha
As negociações estão sendo acompanhadas de perto em Old Trafford. O Manchester United tem direito a uma cláusula de revenda significativa de 40% sobre qualquer valor de transferência futura envolvendo o atacante, o que significa que uma venda de €50 milhões renderia ao clube da Premier League um reforço considerável de €20 milhões. Essa cláusula é uma das principais razões pelas quais o Marselha se recusa a aceitar ofertas com desconto, já que busca maximizar seu próprio lucro após contratá-lo por €31,6 milhões em 2024.
Greenwood está cada vez mais inquieto na França e, segundo relatos, teria dito à diretoria do Marselha para “me deixarem ir”, já que busca definir seu futuro antes que a pré-temporada comece a todo vapor. Ele esteve presente no centro de treinamento do Marselha nesta semana para testes físicos, mas sua equipe garantiu à Roma que o Olímpico é seu destino preferido, em grande parte devido ao atrativo de disputar a Liga dos Campeões.
Reação negativa dos fãs e dilemas morais
A possível transferência não foi recebida com aprovação unânime na capital italiana. Uma parte da torcida da Roma lançou uma petição online para impedir a contratação, citando as controvérsias fora de campo e os problemas legais do jogador no passado. A petição argumenta que a contratação de Greenwood entraria em contradição com a iniciativa “Amami e Basta” do clube, que combate a violência de gênero.
A declaração dos torcedores dizia: “Essa posição não se baseia em hostilidade pessoal nem na crença de que as pessoas não possam reconstruir suas carreiras. Baseia-se na convicção de que todo clube de futebol tem o direito — e a responsabilidade — de escolher quem representa seu emblema. Greenwood esteve envolvido em várias controvérsias graves fora de campo, incluindo problemas disciplinares com a seleção inglesa e alegações de violência doméstica e sexual que chamaram a atenção do mundo inteiro.”
- Getty Images Sport
A visão tática de Gasperini para o ataque
Em campo, Gasperini tem um papel bem específico em mente para o jogador de 24 anos. O técnico prometeu a Greenwood uma função central em seu esquema 3-4-2-1, provavelmente atuando pelo lado direito de uma formação com dois meias-atacantes atrás do atacante principal. Essa promessa tática, somada à chance de disputar a principal competição da Europa, fez com que o atacante ignorasse o interesse do Atlético de Madrid.
A Roma está agora trabalhando nos detalhes finais para superar a diferença de € 5 milhões com o Marselha. Com o Grupo Friedkin dando luz verde para o investimento, hoje pode ser o dia decisivo nessa saga que envolve Manchester, Marselha e Roma. Se o negócio for concretizado, será a maior transferência da história da Roma, superando os € 42 milhões pagos anteriormente para contratar Patrik Schick.
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