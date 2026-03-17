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Mason Greenwood surge como alvo de transferência para o bicampeão da Liga dos Campeões, após uma temporada de grande rendimento no Marselha
A Juventus identifica Greenwood como prioridade para o verão
Os Bianconeri estão se preparando para uma grande reformulação do elenco e colocaram o jogador de 24 anos no topo da sua lista de desejos. De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, a diretoria da Juve vem acompanhando a evolução do atacante desde 2024 e agora está convencida de que ele é a pessoa certa para liderar a linha de ataque.
O clube de Turim busca um novo impulso para se restabelecer como um eterno candidato ao título da Série A. Greenwood é visto como uma contratação de destaque que poderia se destacar no ambiente tático do futebol italiano, enquanto a Juventus se prepara para a temporada 2026-27.
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O excelente desempenho na Ligue 1 desperta interesse
Greenwood tem vivido uma ascensão notável desde que se transferiu para o Stade Vélodrome, tornando-se o ponto de referência indiscutível do ataque do Marselha. Após marcar 22 gols na temporada passada, ele manteve o ritmo nesta temporada, marcando 25 gols e dando oito assistências em 38 partidas em todas as competições.
Seu domínio no campeonato nacional tem sido particularmente impressionante, já que ele lidera atualmente a artilharia da Ligue 1 com 15 gols. Apesar da eliminação precoce do Marselha da Liga dos Campeões, o valor de Greenwood como jogador continuou a subir, atraindo o interesse de clubes de toda a Europa e da Liga Profissional da Arábia Saudita.
Uma possível troca de jogadores poderia reduzir o valor da transação
O Marselha teria avaliado seu craque em 42 milhões de libras, valor que a Juventus pode ter dificuldade em arcar por meio de uma transação exclusivamente em dinheiro. No entanto, o excelente relacionamento entre os dois clubes — consolidado por negociações anteriores — poderia abrir caminho para uma solução criativa envolvendo a troca de jogadores.
Notícias do Tuttosport sugerem que Jonathan David ou Edon Zhegrova poderiam ser incluídos nas negociações para reduzir o gasto total. Tal movimento seria vantajoso para ambas as partes, enquanto o Manchester United ainda mantém uma cláusula de revenda significativa que afetaria qualquer valor final da transferência.
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Período de transição no Marselha
Apesar de ter contrato até 2029, o futuro de Greenwood no Marselha continua longe de ser certo. O jogador de 24 anos teve que passar por um período de transição no clube, incluindo a saída do ex-técnico Roberto De Zerbi, um treinador que foi fundamental para sua integração na equipe. Se o Marselha não conseguir garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada sob o comando do novo técnico Habib Beye, a Juventus acredita que terá uma vantagem significativa para convencer o jogador a se transferir para a Itália.
Por enquanto, porém, Greenwood continuará focado em suas responsabilidades no Marselha, que atualmente ocupa a terceira posição na Ligue 1, apenas dois pontos à frente do quarto colocado, o Lyon. O time enfrenta o Lille no domingo.
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