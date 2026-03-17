Mason Greenwood surge como alvo de transferência para o bicampeão da Liga dos Campeões, após uma temporada de grande rendimento no Marselha

Os Bianconeri estão se preparando para uma grande reformulação do elenco e colocaram o jogador de 24 anos no topo da sua lista de desejos. De acordo com o *La Gazzetta dello Sport*, a diretoria da Juve vem acompanhando a evolução do atacante desde 2024 e agora está convencida de que ele é a pessoa certa para liderar a linha de ataque.

O clube de Turim busca um novo impulso para se restabelecer como um eterno candidato ao título da Série A. Greenwood é visto como uma contratação de destaque que poderia se destacar no ambiente tático do futebol italiano, enquanto a Juventus se prepara para a temporada 2026-27.