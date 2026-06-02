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Adhe Makayasa

Traduzido por

Mason Greenwood poderá voltar a jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada, já que os dois candidatos à presidência de um clube europeu querem contratar o ex-atacante do Manchester United

Mercado da bola
M. Greenwood
Olympique de Marseille
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Campeonato Turco
Manchester United
Premier League

Mason Greenwood pode estar prestes a retornar rapidamente à principal competição de clubes da Europa, após se tornar o alvo de transferência prioritário para ambos os candidatos rivais à presidência do Fenerbahçe. O ex-atacante do Manchester United, de 24 anos, parece cada vez mais perto de deixar o clube francês Marselha neste verão, com uma possível transferência para a Turquia oferecendo-lhe mais uma chance na Liga dos Campeões.

  • Grandes clubes turcos estão de olho no atacante

    De acordo com reportagens da BBC, o atacante Greenwood, do Marselha, tornou-se o principal alvo de transferência neste verão para os candidatos à presidência do Fenerbahçe. O ex-presidente do clube, Aziz Yildirim, está atualmente disputando com Hakan Safi a liderança do time turco, com um anúncio oficial previsto para este domingo.

    Não se prevê que os termos pessoais sejam um problema, já que o gigante de Istambul se prepara para apoiar agressivamente quem quer que vença a votação na diretoria para garantir a contratação de Greenwood.

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    O Marselha está aberto a propostas

    A possível saída de Greenwood ocorre após alguns meses difíceis na costa sul da França, apesar de um desempenho individual impressionante em campo. O atacante marcou 48 gols em 81 partidas pelo Marselha, terminando em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro da Ligue 1 na última temporada, com 16 gols. No entanto, o diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, confirmou na semana passada que o clube estava disposto a ouvir ofertas por Greenwood, apesar de ainda restarem três anos de contrato.

  • Recomeço longe do United

    O jogador de 24 anos teve que reconstruir sua carreira longe de Old Trafford depois que uma investigação interna do United concluiu que ele não poderia voltar a jogar pelo clube, após o arquivamento das acusações de tentativa de estupro e agressão em fevereiro de 2023.

    Sua passagem pela França também gerou polêmica, com o novo técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, recentemente forçado a se desculpar por ter defendido Greenwood durante o período em que o treinou no Marselha. Se a transferência se concretizar, o United receberá uma “cota de revenda considerável” prevista no contrato de € 31,6 milhões (£ 26,6 milhões) que o levou para a França em julho de 2024.

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    A fase da Liga dos Campeões se aproxima

    O Fenerbahçe garantiu uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões para a próxima temporada após terminar como vice-campeão da Super Lig, apenas três pontos atrás do campeão Galatasaray. Isso representa uma alternativa atraente para Greenwood, já que o Marselha terminou em quinto lugar na Ligue 1 e terá de se contentar com a Liga Europa na próxima temporada. Embora a Roma, da Série A, também tenha sido mencionada, a trajetória imediata de Greenwood depende fortemente da eleição crucial da diretoria no domingo, antes que as ofertas oficiais sejam apresentadas.