Mason Greenwood poderá voltar a jogar na Liga dos Campeões na próxima temporada, já que os dois candidatos à presidência de um clube europeu querem contratar o ex-atacante do Manchester United

De acordo com reportagens da BBC, o atacante Greenwood, do Marselha, tornou-se o principal alvo de transferência neste verão para os candidatos à presidência do Fenerbahçe. O ex-presidente do clube, Aziz Yildirim, está atualmente disputando com Hakan Safi a liderança do time turco, com um anúncio oficial previsto para este domingo.

Não se prevê que os termos pessoais sejam um problema, já que o gigante de Istambul se prepara para apoiar agressivamente quem quer que vença a votação na diretoria para garantir a contratação de Greenwood.