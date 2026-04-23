Mason Greenwood “faz o que quer” nos treinos do Marselha, enquanto surgem alegações de “clima tenso”

A crítica de Belhanda referia-se especificamente ao que acontece longe das câmeras durante a semana de trabalho. Ele sugeriu que Greenwood poderia estar recebendo um tratamento preferencial que está começando a incomodar outros membros da organização. As alegações apontam para um jogador que não está seguindo as mesmas diretrizes que o resto do elenco, de acordo com as exigências táticas da comissão técnica.

Detalhando explicitamente o feedback que recebeu, Belhanda afirmou: “Greenwood? Ele; pelo que parece, não é lá grande coisa nos treinos. Ouvi coisas, nos treinos… Ele faz o que quer. Ele ganhou um certo número de partidas? Sim, mas se ele traz um clima ruim, se tem privilégios especiais e faz o que quer nos treinos, não é o exemplo certo.”