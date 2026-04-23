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Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mason Greenwood “faz o que quer” nos treinos do Marselha, enquanto surgem alegações de “clima tenso”

M. Greenwood
Olympique de Marseille
Campeonato Francês
Y. Belhanda

Mason Greenwood foi acusado de falta de disciplina durante os treinos no Marselha, com o ex-jogador da seleção marroquina Younes Belhanda manifestando preocupação com a conduta do atacante. Apesar de seus impressionantes números de gols na França, surgem agora questionamentos sobre o impacto que o ex-jogador do Manchester United está causando no ambiente do elenco.

  • Belhanda levanta questões sobre o profissionalismo

    O ex-jogador da Ligue 1, Belhanda, gerou um debate sobre o comprometimento de Greenwood durante os treinos diários no Centro Robert Louis-Dreyfus.

    Em entrevista à RMC, Belhanda não mediu palavras ao comentar as notícias que ouviu sobre o atacante inglês. O ex-meio-campista do Montpellier destacou que o talento por si só não é suficiente para manter um ambiente saudável no vestiário, especialmente quando os jogadores mais experientes não dão o exemplo certo para seus companheiros.

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    "Ele faz o que quer", afirma

    A crítica de Belhanda referia-se especificamente ao que acontece longe das câmeras durante a semana de trabalho. Ele sugeriu que Greenwood poderia estar recebendo um tratamento preferencial que está começando a incomodar outros membros da organização. As alegações apontam para um jogador que não está seguindo as mesmas diretrizes que o resto do elenco, de acordo com as exigências táticas da comissão técnica.

    Detalhando explicitamente o feedback que recebeu, Belhanda afirmou: “Greenwood? Ele; pelo que parece, não é lá grande coisa nos treinos. Ouvi coisas, nos treinos… Ele faz o que quer. Ele ganhou um certo número de partidas? Sim, mas se ele traz um clima ruim, se tem privilégios especiais e faz o que quer nos treinos, não é o exemplo certo.”

  • "Ele tem que dar o exemplo certo"

    O argumento central do comentarista é que, como uma contratação de grande destaque e uma arma ofensiva fundamental para o OM, Greenwood carrega uma responsabilidade maior do que a maioria. Nesta temporada, o atacante tem sido fundamental em campo, marcando 25 gols e dando 10 assistências em 41 partidas em todas as competições. No entanto, o Marselha tem sido historicamente um clube onde qualquer percepção de falta de empenho ou tratamento especial pode rapidamente levar a atritos dentro do vestiário e entre a torcida apaixonada.

    Belhanda continuou sua análise enfatizando que é necessária liderança por parte das estrelas do clube: “Especialmente um líder técnico, um líder ofensivo. Ele precisa dar o exemplo certo nos treinos e fora deles.”

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    A tensão aumenta no elenco do Marselha

    Apesar dos gols de Greenwood, o Marselha ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1, com 52 pontos — a apenas dois pontos do Lille, quarto colocado, que ocupa a última vaga para a Liga dos Campeões —, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. O OM venceu apenas uma das últimas quatro partidas sob o comando de Habib Beye, que já está sob pressão após ter substituído Roberto De Zerbi como técnico em fevereiro.

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