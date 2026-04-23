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Mason Greenwood “faz o que quer” nos treinos do Marselha, enquanto surgem alegações de “clima tenso”
Belhanda levanta questões sobre o profissionalismo
O ex-jogador da Ligue 1, Belhanda, gerou um debate sobre o comprometimento de Greenwood durante os treinos diários no Centro Robert Louis-Dreyfus.
Em entrevista à RMC, Belhanda não mediu palavras ao comentar as notícias que ouviu sobre o atacante inglês. O ex-meio-campista do Montpellier destacou que o talento por si só não é suficiente para manter um ambiente saudável no vestiário, especialmente quando os jogadores mais experientes não dão o exemplo certo para seus companheiros.
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"Ele faz o que quer", afirma
A crítica de Belhanda referia-se especificamente ao que acontece longe das câmeras durante a semana de trabalho. Ele sugeriu que Greenwood poderia estar recebendo um tratamento preferencial que está começando a incomodar outros membros da organização. As alegações apontam para um jogador que não está seguindo as mesmas diretrizes que o resto do elenco, de acordo com as exigências táticas da comissão técnica.
Detalhando explicitamente o feedback que recebeu, Belhanda afirmou: “Greenwood? Ele; pelo que parece, não é lá grande coisa nos treinos. Ouvi coisas, nos treinos… Ele faz o que quer. Ele ganhou um certo número de partidas? Sim, mas se ele traz um clima ruim, se tem privilégios especiais e faz o que quer nos treinos, não é o exemplo certo.”
"Ele tem que dar o exemplo certo"
O argumento central do comentarista é que, como uma contratação de grande destaque e uma arma ofensiva fundamental para o OM, Greenwood carrega uma responsabilidade maior do que a maioria. Nesta temporada, o atacante tem sido fundamental em campo, marcando 25 gols e dando 10 assistências em 41 partidas em todas as competições. No entanto, o Marselha tem sido historicamente um clube onde qualquer percepção de falta de empenho ou tratamento especial pode rapidamente levar a atritos dentro do vestiário e entre a torcida apaixonada.
Belhanda continuou sua análise enfatizando que é necessária liderança por parte das estrelas do clube: “Especialmente um líder técnico, um líder ofensivo. Ele precisa dar o exemplo certo nos treinos e fora deles.”
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A tensão aumenta no elenco do Marselha
Apesar dos gols de Greenwood, o Marselha ocupa atualmente a sexta posição na Ligue 1, com 52 pontos — a apenas dois pontos do Lille, quarto colocado, que ocupa a última vaga para a Liga dos Campeões —, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. O OM venceu apenas uma das últimas quatro partidas sob o comando de Habib Beye, que já está sob pressão após ter substituído Roberto De Zerbi como técnico em fevereiro.