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Mason Greenwood fala sobre sua relação com o técnico do Marselha, Habib Beye, após marcar o gol decisivo contra o Le Havre
Greenwood põe fim aos rumores
Em meio a um intenso escrutínio da mídia, Greenwood decidiu apoiar publicamente seu técnico após garantir os três pontos fora de casa. O ex-atacante do Manchester United foi visto trocando um aperto de mão simbólico com Beye na linha lateral após seu gol, um gesto destinado a dissipar os rumores de um relacionamento abalado nos bastidores. Apesar das especulações de que sua passagem pelo sul da França estaria chegando a um desfecho complicado, Greenwood deixou clara sua lealdade à atual comissão técnica.
Em entrevista à Ligue 1+ após o apito final, ele disse: “Demos tudo de nós hoje. As últimas semanas não foram boas. Fala-se muito na mídia, mas o Habib é um cara legal. Eu acredito nele, e ele acredita em mim. Tive uma pequena lesão contra o Lille. Talvez tenha voltado um pouco cedo demais. Hoje me senti 100%.”
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Beye rebate as mentiras da mídia
O técnico do Marselha não mediu palavras quando questionado sobre os supostos atritos dentro do elenco. Beye demonstrou grande frustração com as notícias que alegavam que ele teria entrado em conflito com seu atacante estrela ou interrompido os treinos devido à atitude do jogador. Ele descreveu a narrativa como uma “corrida para espalhar desinformação” e agradeceu a Greenwood por sua demonstração pública de união durante a partida.
Beye abordou a situação afirmando: “Não há nada a explicar... A imagem é linda porque talvez seja necessária da parte de Mason, com tudo o que tem sido dito... Quando vejo as mentiras contadas sobre mim e alguns dos meus jogadores, quando ouço que tive um desentendimento, que suspendi os treinos por causa de Mason Greenwood, é isso que me entristece hoje nesta profissão, onde nada é mais verificado. É uma corrida para espalhar desinformação e mentiras. O que Mason fez foi simbólico, agradeço a ele por isso, ele não precisava ter feito isso.”
Uma temporada desafiadora no Velódromo
O clima no Marselha tem estado pesado nas últimas semanas, agravado por uma punição que os obrigou a permanecer no centro de treinamento do clube. Greenwood reconheceu que jogar pelo clube continua sendo uma “ótima experiência”, apesar do barulho externo e das pressões internas. Ele elogiou especificamente a torcida do clube antes de um jogo decisivo contra o Rennes, quinto colocado, afirmando: “Os torcedores são incríveis. É um final de temporada importante, com um grande desafio contra um time muito bom. Vamos lutar até o fim.”
A vitória dá um impulso muito necessário para um time que tem lutado para manter a consistência. Beye enfatizou ainda mais seu respeito profissional por Greenwood, acrescentando: “Ele é alguém com quem tenho um relacionamento muito, muito bom, a quem respeito enormemente como jogador. Hoje à noite ele deu tudo de si, ele foi recompensado, o time foi recompensado, e isso é o mais importante.”
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O futuro do atacante continua incerto
Apesar da demonstração de solidariedade, continuam a circular dúvidas sobre o futuro de Greenwood a longo prazo na Ligue 1. Especulações o associam a vários grandes clubes europeus, enquanto o Marselha busca equilibrar suas contas antes de uma possível reformulação no verão. Com apenas uma partida restante na temporada, o foco continua sendo garantir a classificação para as competições europeias, mas as especulações em torno de Greenwood e de sua relação com o clube provavelmente persistirão até a abertura da janela de transferências.