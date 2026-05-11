Mason Greenwood fala sobre sua relação com o técnico do Marselha, Habib Beye, após marcar o gol decisivo contra o Le Havre

Em meio a um intenso escrutínio da mídia, Greenwood decidiu apoiar publicamente seu técnico após garantir os três pontos fora de casa. O ex-atacante do Manchester United foi visto trocando um aperto de mão simbólico com Beye na linha lateral após seu gol, um gesto destinado a dissipar os rumores de um relacionamento abalado nos bastidores. Apesar das especulações de que sua passagem pelo sul da França estaria chegando a um desfecho complicado, Greenwood deixou clara sua lealdade à atual comissão técnica.

Em entrevista à Ligue 1+ após o apito final, ele disse: “Demos tudo de nós hoje. As últimas semanas não foram boas. Fala-se muito na mídia, mas o Habib é um cara legal. Eu acredito nele, e ele acredita em mim. Tive uma pequena lesão contra o Lille. Talvez tenha voltado um pouco cedo demais. Hoje me senti 100%.”







