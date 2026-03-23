Mason Greenwood está suspenso para o confronto decisivo da Ligue 1, enquanto o Marselha aguarda ansiosamente pela recuperação do atacante

Uma briga generalizada eclodiu depois que Greenwood foi derrubado com uma entrada violenta de Calvin Verdonk aos 13 minutos, o que enfureceu o banco do Marselha. O ex-atacante do Manchester United recebeu um cartão amarelo por seu envolvimento no tumulto, assim como Verdonk e Hakon Haraldsson, mas não conseguiu continuar e foi substituído logo em seguida por Ethan Nwaneri.

Foi o jogador emprestado pelo Arsenal quem abriu o placar pouco antes do intervalo, mas gols de Thomas Meunier e Olivier Giroud garantiram a virada do Lille, enfraquecendo assim as chances do Marselha de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. O Les Phoceens permanece em terceiro lugar na Ligue 1, mas agora apenas cinco pontos o separam do sétimo colocado, o Rennes, faltando apenas sete jogos para o fim da temporada.