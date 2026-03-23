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Mason Greenwood está suspenso para o confronto decisivo da Ligue 1, enquanto o Marselha aguarda ansiosamente pela recuperação do atacante
Desafio em Greenwood provoca briga caótica
Uma briga generalizada eclodiu depois que Greenwood foi derrubado com uma entrada violenta de Calvin Verdonk aos 13 minutos, o que enfureceu o banco do Marselha. O ex-atacante do Manchester United recebeu um cartão amarelo por seu envolvimento no tumulto, assim como Verdonk e Hakon Haraldsson, mas não conseguiu continuar e foi substituído logo em seguida por Ethan Nwaneri.
Foi o jogador emprestado pelo Arsenal quem abriu o placar pouco antes do intervalo, mas gols de Thomas Meunier e Olivier Giroud garantiram a virada do Lille, enfraquecendo assim as chances do Marselha de garantir uma vaga na Liga dos Campeões. O Les Phoceens permanece em terceiro lugar na Ligue 1, mas agora apenas cinco pontos o separam do sétimo colocado, o Rennes, faltando apenas sete jogos para o fim da temporada.
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Ex-atacante do Manchester United suspenso para o confronto contra o Mônaco
O cartão amarelo custou caro a Greenwood, que já acumulou cinco advertências nas competições nacionais da França. Isso significa que ele cumprirá suspensão na primeira partida do Marselha após a pausa para os jogos internacionais, que será uma visita ao Mônaco, time que está apenas três pontos atrás da equipe de Habib Beye.
"Agressivo e violento"
Beye certamente não ficou nada satisfeito nem com a falta cometida contra Greenwood nem com o cartão que recebeu, insistindo que a lesão sofrida pelo jogador de 24 anos alterou completamente o rumo da partida.
Após a partida, ele disse: “A intervenção de Haraldsson foi descontrolada, agressiva e violenta. E mesmo que possamos considerar que não houve negação de uma oportunidade de gol na falta de Verdonk, ainda assim houve um impacto violento, já que ele se machucou. Depois, Haraldsson o atinge pelas costas. Então, se é preciso um soco para que haja um cartão vermelho, tudo bem... mas essa violência deve ser punida. Eles julgaram que era cartão amarelo. Mas temos um jogador gravemente lesionado e isso mudou nossa partida.”
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O Marselha aguarda notícias sobre lesões
O Marselha agora aguarda ansiosamente para saber a gravidade da lesão de Greenwood. O clube espera que não seja nada muito grave, dada a excelente fase do atacante ao longo da temporada 2025-26 até o momento.
Greenwood é o segundo maior artilheiro da Ligue 1 nesta temporada, com 15 gols, sendo superado apenas por Joaquin Panichelli, do Strasbourg, que marcou 16 gols.
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