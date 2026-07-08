Mason Greenwood está pronto para uma transferência surpreendente, após nova oferta pelo atacante do Marselha

O Fenerbahçe está prestes a fechar uma negociação sensacional envolvendo Greenwood, com o Marselha já em estágio avançado nas conversas para se despedir do atacante inglês. De acordo com a RMC Sport, as negociações entre os dois clubes vêm avançando de forma constante nos bastidores desde o término da temporada 2024–25, quando as especulações sobre o futuro de Greenwood se intensificaram pela primeira vez.

Embora o Atlético de Madrid tenha tentado atrair o ex-jogador do Manchester United para a Espanha com um projeto esportivo atraente, o lucrativo pacote financeiro oferecido na Turquia acabou por influenciar sua decisão. O atacante está agora prestes a assinar um contrato de quatro anos em Istambul, onde receberá um salário líquido impressionante de 10 milhões de euros por temporada.



