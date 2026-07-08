AFP
Traduzido por
Mason Greenwood está pronto para uma transferência surpreendente, após nova oferta pelo atacante do Marselha
Uma mudança lucrativa para a Turquia
O Fenerbahçe está prestes a fechar uma negociação sensacional envolvendo Greenwood, com o Marselha já em estágio avançado nas conversas para se despedir do atacante inglês. De acordo com a RMC Sport, as negociações entre os dois clubes vêm avançando de forma constante nos bastidores desde o término da temporada 2024–25, quando as especulações sobre o futuro de Greenwood se intensificaram pela primeira vez.
Embora o Atlético de Madrid tenha tentado atrair o ex-jogador do Manchester United para a Espanha com um projeto esportivo atraente, o lucrativo pacote financeiro oferecido na Turquia acabou por influenciar sua decisão. O atacante está agora prestes a assinar um contrato de quatro anos em Istambul, onde receberá um salário líquido impressionante de 10 milhões de euros por temporada.
- AFP
Estrutura financeira complexa
Quando Greenwood trocou o United pelo Marselha no verão de 2024, uma cláusula de revenda foi incluída em seu contrato, garantindo ao gigante inglês uma participação em qualquer transferência futura. Para contornar essa situação, o Fenerbahçe adotou uma estratégia de transferência única que o diferenciou de concorrentes como o Atlético de Madrid — que havia tentado negociar um acordo diretamente com o Marselha. Em vez disso, o clube turco optou por dividir as negociações, mantendo conversas separadas com o OM e o United para liquidar as respectivas participações financeiras devidas a cada clube.
O negócio pelo atacante inglês está avaliado em 42 milhões de euros, incluindo bônus, o que cobre integralmente a porcentagem de revenda do Manchester United. Ao contrário de reportagens recentes que sugeriam que o Marselha mantinha uma participação de 60% sobre o jogador, o acordo recém-estruturado garante que o clube francês receberá um valor líquido de aproximadamente 30 milhões de euros assim que a operação for totalmente finalizada.
Tensões nos bastidores
Apesar do inegável talento de Greenwood em campo, a diretoria do Marselha considerou sua saída uma necessidade financeira, já que livrar-se de seu salário substancial proporciona um alívio muito necessário à folha de pagamento do clube. Assim que o acordo financeiro com o Fenerbahçe foi estabelecido, o clube francês incluiu o United nas negociações para finalizar a divisão da receita e garantir que a transação satisfizesse todas as partes envolvidas.
Nos bastidores, a crescente insatisfação com a atitude diária e o nível de comprometimento do atacante ao longo da temporada acabou convencendo os dirigentes do clube a aprovar a venda, apesar de seu grande potencial. Toda a operação foi orquestrada pelo recém-nomeado diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, que identificou a saída como um passo fundamental em sua missão mais ampla de renovar o elenco da equipe principal.
- AFP
Ambições europeias aguardam Greenwood após uma temporada brilhante
Greenwood teve uma temporada 2025-26 brilhante com o Marselha, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições. Suas atuações impressionantes ajudaram o time francês a garantir o quinto lugar na Ligue 1, assegurando sua vaga na Liga Europa para a próxima temporada. Enquanto isso, seu provável novo clube, o Fenerbahçe, terminou a temporada nacional como vice-campeão, atrás do Galatasaray, o que significa que disputará a segunda fase de qualificação da Liga dos Campeões.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.