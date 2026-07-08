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Khaled Mahmoud

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Mason Greenwood está pronto para uma transferência surpreendente, após nova oferta pelo atacante do Marselha

M. Greenwood
Fenerbahçe
Olympique de Marseille
Manchester United
Campeonato Turco
Campeonato Francês
Premier League
Mercado da bola

A passagem de Mason Greenwood pela Ligue 1 parece estar chegando ao fim, à medida que uma transferência surpreendente para a Super Lig turca ganha força. O atacante inglês, que se juntou ao Marselha em 2024, é agora alvo de intensas negociações que poderiam levá-lo a se transferir para Istambul, para jogar pelo Fenerbahçe.

  • Uma mudança lucrativa para a Turquia

    O Fenerbahçe está prestes a fechar uma negociação sensacional envolvendo Greenwood, com o Marselha já em estágio avançado nas conversas para se despedir do atacante inglês. De acordo com a RMC Sport, as negociações entre os dois clubes vêm avançando de forma constante nos bastidores desde o término da temporada 2024–25, quando as especulações sobre o futuro de Greenwood se intensificaram pela primeira vez.

    Embora o Atlético de Madrid tenha tentado atrair o ex-jogador do Manchester United para a Espanha com um projeto esportivo atraente, o lucrativo pacote financeiro oferecido na Turquia acabou por influenciar sua decisão. O atacante está agora prestes a assinar um contrato de quatro anos em Istambul, onde receberá um salário líquido impressionante de 10 milhões de euros por temporada.


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    Estrutura financeira complexa

    Quando Greenwood trocou o United pelo Marselha no verão de 2024, uma cláusula de revenda foi incluída em seu contrato, garantindo ao gigante inglês uma participação em qualquer transferência futura. Para contornar essa situação, o Fenerbahçe adotou uma estratégia de transferência única que o diferenciou de concorrentes como o Atlético de Madrid — que havia tentado negociar um acordo diretamente com o Marselha. Em vez disso, o clube turco optou por dividir as negociações, mantendo conversas separadas com o OM e o United para liquidar as respectivas participações financeiras devidas a cada clube.

    O negócio pelo atacante inglês está avaliado em 42 milhões de euros, incluindo bônus, o que cobre integralmente a porcentagem de revenda do Manchester United. Ao contrário de reportagens recentes que sugeriam que o Marselha mantinha uma participação de 60% sobre o jogador, o acordo recém-estruturado garante que o clube francês receberá um valor líquido de aproximadamente 30 milhões de euros assim que a operação for totalmente finalizada.

  • Tensões nos bastidores

    Apesar do inegável talento de Greenwood em campo, a diretoria do Marselha considerou sua saída uma necessidade financeira, já que livrar-se de seu salário substancial proporciona um alívio muito necessário à folha de pagamento do clube. Assim que o acordo financeiro com o Fenerbahçe foi estabelecido, o clube francês incluiu o United nas negociações para finalizar a divisão da receita e garantir que a transação satisfizesse todas as partes envolvidas.

    Nos bastidores, a crescente insatisfação com a atitude diária e o nível de comprometimento do atacante ao longo da temporada acabou convencendo os dirigentes do clube a aprovar a venda, apesar de seu grande potencial. Toda a operação foi orquestrada pelo recém-nomeado diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, que identificou a saída como um passo fundamental em sua missão mais ampla de renovar o elenco da equipe principal.

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    Ambições europeias aguardam Greenwood após uma temporada brilhante

    Greenwood teve uma temporada 2025-26 brilhante com o Marselha, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições. Suas atuações impressionantes ajudaram o time francês a garantir o quinto lugar na Ligue 1, assegurando sua vaga na Liga Europa para a próxima temporada. Enquanto isso, seu provável novo clube, o Fenerbahçe, terminou a temporada nacional como vice-campeão, atrás do Galatasaray, o que significa que disputará a segunda fase de qualificação da Liga dos Campeões.