Mason Greenwood está determinado a conquistar o título de artilheiro da Ligue 1, enquanto o craque do Marselha dá duas assistências na vitória sobre o Metz

Apesar de sua atuação como criador de jogadas, Greenwood deixou claro que seu foco principal continua sendo marcar gols e terminar a temporada como artilheiro da Ligue 1, estando atualmente em terceiro lugar com 15 gols — apenas um atrás da estrela do Rennes, Esteban Lepaul, e da revelação do Estrasburgo, Joaquin Panichelli.

“Artilheiro da Ligue 1? Tento marcar o máximo de gols possível para ajudar a equipe”, disse ele após a partida. “Na temporada passada, fui artilheiro junto com Ousmane Dembélé, mas desta vez quero conquistar o título sozinho.”