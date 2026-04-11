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Mason Greenwood está determinado a conquistar o título de artilheiro da Ligue 1, enquanto o craque do Marselha dá duas assistências na vitória sobre o Metz
Greenwood leva o Marselha de volta às vitórias
Greenwood teve uma atuação de destaque na vitória do Marselha por 3 a 1 sobre o Metz, ajudando sua equipe a se recuperar de duas derrotas consecutivas. O atacante inglês deu início à jogada do primeiro gol aos 13 minutos, lançando um passe preciso para Pierre-Emerick Aubameyang, que finalizou com precisão após um contra-ataque veloz. Greenwood voltou a se destacar logo após o intervalo, dando mais uma assistência para Igor Paixão ampliar a vantagem do Marselha. O Metz ameaçou brevemente uma reação quando Georgiy Tsitaishvili descontou, mas Hamed Junior Traoré selou a vitória nos acréscimos, garantindo os três pontos que levaram o Marselha ao terceiro lugar.
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Greenwood deixa clara sua ambição de conquistar a Chuteira de Ouro
Apesar de sua atuação como criador de jogadas, Greenwood deixou claro que seu foco principal continua sendo marcar gols e terminar a temporada como artilheiro da Ligue 1, estando atualmente em terceiro lugar com 15 gols — apenas um atrás da estrela do Rennes, Esteban Lepaul, e da revelação do Estrasburgo, Joaquin Panichelli.
“Artilheiro da Ligue 1? Tento marcar o máximo de gols possível para ajudar a equipe”, disse ele após a partida. “Na temporada passada, fui artilheiro junto com Ousmane Dembélé, mas desta vez quero conquistar o título sozinho.”
Uma disputa acirrada pela Chuteira de Ouro começa a tomar forma
A determinação de Greenwood decorre, em parte, das circunstâncias do desfecho da última temporada. Embora tenha terminado empatado com Dembélé com 21 gols, a Chuteira de Ouro oficial da Ligue 1 foi concedida ao ponta do Paris Saint-Germain devido aos critérios de desempate. A decisão foi influenciada pelas estatísticas de pênaltis, com Greenwood marcando sete gols de pênalti, contra apenas um de Dembele. Nesta temporada, Greenwood detém atualmente uma vantagem sobre o astro do PSG, com 15 gols contra 10 de Dembele. No entanto, a disputa continua acirrada, com Lepaul, Panichelli e o atacante do Lens, Odsonne Edouard, todos de olho no prêmio individual.
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E agora?
A vitória representa um importante impulso para o Marselha e para o técnico Habib Beye, já que o clube busca garantir uma colocação entre os três primeiros e a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição na Ligue 1, com 52 pontos em 29 partidas, apenas dois pontos à frente do Lille (28 partidas). O próximo jogo do Marselha será fora de casa, contra o Lorient.
Com Greenwood continuando a influenciar as partidas tanto como artilheiro quanto como criador de jogadas, o Marselha espera ganhar impulso nas últimas semanas da temporada, enquanto o jogador de 24 anos busca conquistar o título de artilheiro da Ligue 1.