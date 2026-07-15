Mason Greenwood envia mensagem emocionante de despedida aos torcedores do Marselha após fechar transferência de € 39 milhões para o Fenerbahçe

Poucas horas depois de o Fenerbahçe ter confirmado oficialmente sua chegada, Greenwood usou as redes sociais para se despedir com emoção do Marselha. O atacante relembrou suas duas temporadas no Stade Vélodrome e expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu.

Greenwood escreveu em suas redes sociais: “Agora que minha trajetória no Olympique de Marselha chega ao fim, quero agradecer a todos. Foi um privilégio representar este clube. Aos torcedores, obrigado por me apoiarem em cada passo. O apoio de vocês foi essencial e sempre guardarei essas lembranças no coração. Desejo ao clube o maior sucesso. Obrigado, Marselha.”