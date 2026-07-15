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Mason Greenwood envia mensagem emocionante de despedida aos torcedores do Marselha após fechar transferência de € 39 milhões para o Fenerbahçe
Greenwood se despede da França
Poucas horas depois de o Fenerbahçe ter confirmado oficialmente sua chegada, Greenwood usou as redes sociais para se despedir com emoção do Marselha. O atacante relembrou suas duas temporadas no Stade Vélodrome e expressou sua gratidão pelo apoio que recebeu.
Greenwood escreveu em suas redes sociais: “Agora que minha trajetória no Olympique de Marselha chega ao fim, quero agradecer a todos. Foi um privilégio representar este clube. Aos torcedores, obrigado por me apoiarem em cada passo. O apoio de vocês foi essencial e sempre guardarei essas lembranças no coração. Desejo ao clube o maior sucesso. Obrigado, Marselha.”
- AFP
Grande movimento financeiro
O clube turco anunciou oficialmente a contratação de Greenwood com um contrato de quatro anos, garantindo seu futuro em Istambul. O Fenerbahçe chegou a um acordo com o Marselha sobre uma taxa de transferência de €39 milhões, que será paga ao longo de três anos em parcelas iguais. A contratação representa um grande investimento financeiro por parte do time da Super Lig, que busca montar um elenco capaz de dominar o campeonato nacional.
O diretor esportivo do Marselha, Gregory Lorenzi, confirmou recentemente que o clube conseguiu, no fim das contas, o que queria financeiramente com a negociação, optando por lucrar com a venda do atacante enquanto seu valor de mercado estava no auge absoluto, após duas temporadas impressionantes.
Fase produtiva na Ligue 1
Durante sua passagem pela França, Greenwood apresentou números excepcionais em campo. Em sua temporada de estreia, marcou 22 gols e deu seis assistências em 36 partidas, ajudando o Marselha a garantir a classificação para a Liga dos Campeões. Em seguida, teve uma campanha ainda mais prolífica, marcando 26 gols e dando 11 assistências em 45 partidas em todas as competições.
Esse excelente desempenho despertou grande interesse do Atlético de Madrid, que via Greenwood como o sucessor a longo prazo de Antoine Griezmann. No entanto, as negociações com o gigante espanhol fracassaram abruptamente, permitindo que o Fenerbahçe aproveitasse ao máximo a situação e fechasse, em vez disso, o acordo sensacional de € 39 milhões.
- Getty
O que vem por aí para Greenwood?
Greenwood viajará agora para Istambul para se juntar aos seus novos companheiros do Fenerbahçe para os treinos de pré-temporada. O atacante está ansioso para se adaptar rapidamente ao novo ambiente e repetir sua excelente fase de gols na primeira divisão turca. Os torcedores do Fenerbahçe esperam que sua grande contratação possa impulsionar imediatamente o time rumo à glória nacional quando a nova temporada começar.
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