Getty/GOAL
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Mason Greenwood encontra Zinedine Zidane durante a visita da equipe do Marselha ao novo centro de padel da lenda do Real Madrid, na França
Um encontro especial no Z5 Padel
O elenco do Marselha visitou o centro Z5 Padel na segunda-feira, três dias após garantir uma vitória por 1 a 0 na Ligue 1 contra o Auxerre. O destaque da excursão foi a presença de Zidane, o ex-craque da seleção francesa e do Real Madrid. Durante a visita, Greenwood foi fotografado apertando a mão do icônico meio-campista enquanto a equipe se reunia para uma sessão de integração. Beye organizou a viagem para recompensar seus jogadores e manter o ânimo elevado durante uma exigente campanha nacional, permitindo que eles relaxassem e participassem de uma competição amigável fora de campo.
Estrelas do Marselha apertam a mão de uma lenda
O clube não perdeu tempo em compartilhar esse momento memorável com seus torcedores. A conta oficial do Marselha no Instagram publicou várias fotos em que Zidane aparece ao lado das principais estrelas do time. “Hora do padel. Coesão, convívio e um ambiente acolhedor no encontro”, dizia a legenda. “Tarde de padel na companhia dos marselheses mais famosos do planeta. Obrigado ao Z5 Padel e ao Monsieur Zinédine Zidane pela maravilhosa recepção.”
A excelente fase de Greenwood
O atacante inglês Greenwood vem apresentando excelente desempenho desde que foi transferido definitivamente do Manchester United por 26 milhões de euros, em julho de 2024. Em 38 partidas disputadas em todas as competições nesta temporada, ele marcou impressionantes 25 gols e deu oito assistências, enquanto seu balanço no campeonato nacional inclui 15 gols em 25 jogos da Ligue 1. Na Europa, ele marcou mais três gols em oito partidas da Liga dos Campeões.
- AFP
O que vem a seguir para o Marselha?
Com as energias recarregadas, o foco volta agora às competições nacionais. O Marselha ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Ligue 1, com 49 pontos, atrás do líder Paris Saint-Germain e do segundo colocado, o Lens. A recente vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre, na sexta-feira, manteve o time firmemente na disputa pelas vagas para as competições europeias. A seguir, o time enfrenta um desafiador confronto em casa contra o Lille, quinto colocado, no domingo. Após esse confronto, o time viajará para enfrentar o Mônaco em 5 de abril, antes de receber o Metz alguns dias depois.
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