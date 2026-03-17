Mason Greenwood encontra Zinedine Zidane durante a visita da equipe do Marselha ao novo centro de padel da lenda do Real Madrid, na França

Com as energias recarregadas, o foco volta agora às competições nacionais. O Marselha ocupa atualmente a terceira posição na tabela da Ligue 1, com 49 pontos, atrás do líder Paris Saint-Germain e do segundo colocado, o Lens. A recente vitória por 1 a 0 sobre o Auxerre, na sexta-feira, manteve o time firmemente na disputa pelas vagas para as competições europeias. A seguir, o time enfrenta um desafiador confronto em casa contra o Lille, quinto colocado, no domingo. Após esse confronto, o time viajará para enfrentar o Mônaco em 5 de abril, antes de receber o Metz alguns dias depois.