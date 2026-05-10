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Mason Greenwood e Roberto De Zerbi se reencontram no Tottenham? Rumores sobre transferências na Premier League ganham destaque, enquanto “tensões crescentes” levam o ex-atacante do Manchester United a se aproximar da saída para o Marselha
A pressão aumenta no Velódromo
Apesar de uma passagem prolífica pela Ligue 1, a trajetória de Greenwood no sul da França está chegando a um desfecho complicado. Uma reportagem do TeamTalk sugere que “atritos crescentes” nos bastidores tornaram sua saída neste verão quase inevitável, com a relação do jogador com o atual técnico do Marselha, Habib Beye, se deteriorando significativamente nos últimos meses.
O jogador de 24 anos tem enfrentado um escrutínio interno e externo cada vez maior, com a lenda do clube, Christophe Dugarry, afirmando recentemente que o atacante nunca mais deveria representar o time após uma queda de rendimento. Embora seus números em campo continuem sólidos, surgiram dúvidas sobre seu comprometimento durante os treinos, levando o gigante francês a considerar a venda de seu principal ativo durante a próxima janela de transferências.
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Reencontro no norte de Londres está descartado
As especulações naturalmente se voltaram para o Tottenham após a contratação do ex-técnico do Marselha, De Zerbi. Embora o italiano tenha sido um grande defensor de Greenwood na França, um reencontro no norte de Londres continua sendo altamente improvável.
As acusações de tentativa de estupro, comportamento controlador e coercitivo e agressão com lesões corporais contra o atacante foram retiradas em fevereiro de 2023. O Tottenham Supporters’ Trust e o Proud Lilywhites já haviam manifestado preocupações com a própria contratação de De Zerbi devido à sua defesa do jogador; portanto, qualquer tentativa de contratar Greenwood enfrentaria uma reação negativa massiva. Consequentemente, o TeamTalk acrescentou que tal transferência não é viável, observando que o atacante permanece efetivamente fora do alcance dos clubes da Premier League e que o Spurs não está considerando uma contratação.
Juventus e Atlético de Madrid estão de olho
Embora a porta para a Premier League pareça estar definitivamente fechada, Greenwood não carece de pretendentes de elite em outras partes do continente. Tanto a Juventus quanto o Atlético de Madrid mantêm um interesse de longa data no atacante, considerando-o um finalizador preciso, capaz de elevar o nível de seus respectivos ataques. Para o time italiano, a contratação poderia fazer parte de uma reformulação tática mais ampla envolvendo o elenco atual.
Notícias na Itália sugerem que a Juventus estaria reacendendo seu interesse, enquanto elabora um plano estratégico para trazer o atacante para Turim. Para financiar a transação, os Bianconeri podem tentar vender outros ativos de alto valor para a Premier League, criando um efeito dominó que lhes permitiria atender ao preço pedido pelo Marselha pelo ex-jogador da seleção inglesa.
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Implicações financeiras para o Manchester United
O Marselha pagou pouco mais de 25 milhões de libras (34 milhões de dólares) para contratar Greenwood do Manchester United e espera-se que exija um lucro significativo neste verão. Qualquer negócio na casa dos 50 milhões de euros (43 milhões de libras/59 milhões de dólares) representaria um retorno saudável para o time francês, mas eles não serão os únicos a se beneficiar de uma transferência lucrativa. O United incluiu uma cláusula de revenda substancial na venda definitiva original, o que significa que os Red Devils estão prestes a receber uma bolada financeira.
Com a participação na Liga dos Campeões parecendo improvável para o Marselha na próxima temporada, o clube está sob pressão para equilibrar as contas. A venda de seu craque proporcionaria o capital necessário para uma reconstrução sob o comando de Beye, ao mesmo tempo em que resolveria de vez a situação tensa que ofuscou a segunda metade da atual campanha.