Mason Greenwood e Roberto De Zerbi se reencontram no Tottenham? Rumores sobre transferências na Premier League ganham destaque, enquanto “tensões crescentes” levam o ex-atacante do Manchester United a se aproximar da saída para o Marselha

Apesar de uma passagem prolífica pela Ligue 1, a trajetória de Greenwood no sul da França está chegando a um desfecho complicado. Uma reportagem do TeamTalk sugere que “atritos crescentes” nos bastidores tornaram sua saída neste verão quase inevitável, com a relação do jogador com o atual técnico do Marselha, Habib Beye, se deteriorando significativamente nos últimos meses.

O jogador de 24 anos tem enfrentado um escrutínio interno e externo cada vez maior, com a lenda do clube, Christophe Dugarry, afirmando recentemente que o atacante nunca mais deveria representar o time após uma queda de rendimento. Embora seus números em campo continuem sólidos, surgiram dúvidas sobre seu comprometimento durante os treinos, levando o gigante francês a considerar a venda de seu principal ativo durante a próxima janela de transferências.