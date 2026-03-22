Mason Greenwood decide seu próximo passo, enquanto o craque do Marselha cogita sair no meio do ano e descarta um retorno à Premier League

O jogador de 24 anos teria decidido que quer se transferir para a Itália, após concluir que não está feliz no Marselha. Tendo recuperado seu faro de gol na Ligue 1, Greenwood acredita que uma transferência para a Juventus é o próximo passo ideal para sua carreira, já que está ciente de que um retorno à Premier League não está nos planos no momento.

“Mason não está feliz no Marselha e está decidido a se transferir para a Itália porque sabe que ainda não pode voltar à Premier League”, revelou uma fonte ao The Sun.

A Juventus está atualmente em processo de uma grande reformulação do elenco, buscando disputar o Scudetto mais uma vez, e vê o inglês como um elemento-chave para seu novo ataque.