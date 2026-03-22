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Mason Greenwood decide seu próximo passo, enquanto o craque do Marselha cogita sair no meio do ano e descarta um retorno à Premier League
A Juventus lidera a disputa por Greenwood
O jogador de 24 anos teria decidido que quer se transferir para a Itália, após concluir que não está feliz no Marselha. Tendo recuperado seu faro de gol na Ligue 1, Greenwood acredita que uma transferência para a Juventus é o próximo passo ideal para sua carreira, já que está ciente de que um retorno à Premier League não está nos planos no momento.
“Mason não está feliz no Marselha e está decidido a se transferir para a Itália porque sabe que ainda não pode voltar à Premier League”, revelou uma fonte ao The Sun.
A Juventus está atualmente em processo de uma grande reformulação do elenco, buscando disputar o Scudetto mais uma vez, e vê o inglês como um elemento-chave para seu novo ataque.
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O Manchester United deve receber uma bolada com transferências
Qualquer possível acordo seria bem-vindo pela diretoria do Old Trafford, já que o Manchester United detém uma cláusula de revenda. No entanto, há receios de que essa cláusula possa complicar as negociações, com o Marselha provavelmente exigindo um valor adicional elevado para garantir que obtenha lucro após o United receber sua parte.
O próprio Greenwood estaria preocupado com a possibilidade de a estrutura financeira do negócio se tornar um obstáculo. Apesar dessas preocupações, seu desempenho o tornou um dos jogadores mais cobiçados da Europa neste verão, tendo liderado a artilharia da França com 15 gols na Ligue 1 até o momento nesta temporada.
O Atlético de Madrid e o interesse europeu
Embora a Juventus pareça ser o destino preferido do jogador, ela não é o único grande clube europeu acompanhando sua situação. Diego Simeone e o Atlético de Madrid também demonstraram forte interesse no atacante, enquanto se preparam para a era pós-Antoine Griezmann e buscam possíveis substitutos para Julián Álvarez.
Greenwood já está familiarizado com o futebol espanhol após sua passagem por empréstimo pelo Getafe, e a perspectiva de retornar à La Liga continua sendo uma alternativa viável caso a transferência para Turim não se concretize. Seu desempenho de 25 gols e 8 assistências em todas as competições nesta temporada significa que ele não deve faltar de pretendentes quando a janela de transferências se abrir.
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A Juventus planeja uma dupla contratação
A Juventus não está de olho apenas em Greenwood para reforçar seu elenco; segundo relatos, o clube também estaria trabalhando em uma negociação sensacional envolvendo o zagueiro do Real Madrid, Antonio Rüdiger. O jogador da seleção alemã está na reta final de seu contrato na Espanha, e o gigante italiano já iniciou negociações com seus representantes para um contrato de dois anos.
O zagueiro central de 33 anos está avaliando seu futuro, enquanto as negociações contratuais com o Real Madrid continuam paralisadas. A busca da Juve por Greenwood e Rudiger sinaliza uma clara intenção de retornar ao topo do futebol europeu, combinando experiência defensiva comprovada com jovens talentos ofensivos precisos.
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