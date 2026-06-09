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Mason Greenwood chega a um acordo sobre as condições contratuais com a Roma, apesar dos fortes rumores que o ligavam ao Fenerbahçe
Roma avança na tentativa de contratar Greenwood
A Roma teria dado um passo significativo na tentativa de contratar Greenwood, após chegar a um acordo sobre as condições pessoais com o atacante do Marselha. De acordo com o *Corriere dello Sport*, o jogador de 24 anos já deu sua aprovação para a transferência para o Estádio Olímpico. O contrato proposto incluiria uma estrutura salarial progressiva, começando com um salário líquido de € 4 milhões, além de bônus por desempenho.
A diretoria da Roma está empenhada em reforçar o elenco e vê Greenwood como uma peça-chave no ataque. No entanto, a transferência ainda não está concluída. O Marselha avalia o jogador em cerca de € 55 milhões, enquanto a Roma prepara uma oferta inicial de aproximadamente € 40 milhões.
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As negociações continuam entre os clubes
Embora Greenwood tenha supostamente chegado a um acordo sobre as condições pessoais, as negociações entre a Roma e o Marselha continuam em andamento, enquanto os dois clubes tentam chegar a um consenso sobre o valor da transferência. O Marselha está sob pressão para gerar recursos em meio a preocupações financeiras e relatos de uma possível ameaça à sua participação na Liga Europa da próxima temporada.
Essa situação aumentou a probabilidade de uma venda, apesar da boa fase de Greenwood na Ligue 1. Há também indícios de que o atacante esteja se preparando para a mudança, com relatos sugerindo que ele já devolveu as chaves de sua casa em Aix, antecipando uma possível saída da França.
A Roma surge como favorita
Durante grande parte do verão, o Fenerbahçe parecia ser o destino mais provável para Greenwood. O interesse do clube turco ganhou força depois que o candidato à presidência, Hakan Safi, vinculou publicamente sua campanha a uma negociação envolvendo o atacante e afirmou ter chegado a um acordo válido até 2030.
A situação mudou depois que Safi perdeu para Aziz Yildirim na eleição. Com a proposta associada a Safi não avançando mais, a perspectiva de uma transferência para Istambul praticamente se esvaiu. Esse desdobramento abriu as portas para a Roma, que agora é considerada a principal candidata a contratar Greenwood, já que busca reforçar suas opções de ataque.
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As taxas de transferência continuam sendo um obstáculo
A próxima etapa do processo gira em torno das negociações entre a Roma e o Marselha. Embora a preferência de Greenwood, segundo relatos, seja clara, os clubes ainda precisam superar uma diferença considerável entre o preço pedido e a oferta apresentada.
Espera-se que a Roma continue seus esforços para reduzir a avaliação do Marselha antes do início da pré-temporada. Qualquer acordo também seria de interesse do Manchester United, que, segundo relatos, deve se beneficiar de uma cláusula de revenda incluída na transferência anterior de Greenwood.