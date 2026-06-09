Mason Greenwood chega a um acordo sobre as condições contratuais com a Roma, apesar dos fortes rumores que o ligavam ao Fenerbahçe

A Roma teria dado um passo significativo na tentativa de contratar Greenwood, após chegar a um acordo sobre as condições pessoais com o atacante do Marselha. De acordo com o *Corriere dello Sport*, o jogador de 24 anos já deu sua aprovação para a transferência para o Estádio Olímpico. O contrato proposto incluiria uma estrutura salarial progressiva, começando com um salário líquido de € 4 milhões, além de bônus por desempenho.

A diretoria da Roma está empenhada em reforçar o elenco e vê Greenwood como uma peça-chave no ataque. No entanto, a transferência ainda não está concluída. O Marselha avalia o jogador em cerca de € 55 milhões, enquanto a Roma prepara uma oferta inicial de aproximadamente € 40 milhões.