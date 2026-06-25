Mason Greenwood chega a um acordo com o Fenerbahçe, enquanto o Marselha define suas exigências quanto ao valor da transferência

Os dirigentes do clube na França mantêm uma postura firme em relação às negociações, apesar de enfrentarem um inminente escrutínio financeiro por parte dos órgãos reguladores nacionais. Os possíveis interessados acreditam que a atual instabilidade financeira do clube francês os forçará a uma posição de concessões.

Uma fonte próxima à diretoria do Marselha revelou ao L’Equipe: “Muitos interessados também acham que o OM vai vender Greenwood por um preço baixo neste verão, porque o clube está forçado a vender jogadores. Mas eles estão enganados; há muito em jogo, tanto simbolicamente quanto financeiramente, nessa questão.”