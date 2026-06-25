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Mason Greenwood chega a um acordo com o Fenerbahçe, enquanto o Marselha define suas exigências quanto ao valor da transferência
Gigantes turcos disputam o atacante
A nova diretoria do Fenerbahçe conseguiu negociar com sucesso um pacote contratual lucrativo com os representantes do atacante. De acordo com uma reportagem do L’Equipe, o clube da Super Lig está, no momento, disposto a oferecer apenas um pacote no valor total de 30 milhões de euros, além de bônus. Essa avaliação inicial fica bem aquém das rígidas expectativas internas do Marselha, já que o time francês insiste em um valor muito mais alto.
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Marselha rejeita venda por um preço baixo
Os dirigentes do clube na França mantêm uma postura firme em relação às negociações, apesar de enfrentarem um inminente escrutínio financeiro por parte dos órgãos reguladores nacionais. Os possíveis interessados acreditam que a atual instabilidade financeira do clube francês os forçará a uma posição de concessões.
Uma fonte próxima à diretoria do Marselha revelou ao L’Equipe: “Muitos interessados também acham que o OM vai vender Greenwood por um preço baixo neste verão, porque o clube está forçado a vender jogadores. Mas eles estão enganados; há muito em jogo, tanto simbolicamente quanto financeiramente, nessa questão.”
Rivais enfrentam impasse nas negociações de transferências
Um grupo de clubes de destaque da Europa e do Oriente Médio continua fortemente prejudicado por suas próprias questões internas de gestão de elenco. As negociações do Atlético de Madrid e do Al-Hilal dependem inteiramente da venda prévia de jogadores com altos salários, como Julián Álvarez e Malcom. Da mesma forma, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, está ansioso para escalar o inglês como sua ponta de lança tática, mas a diretoria do clube da capital deve primeiro autorizar as saídas de Manu Kone e Evan Ndicka.
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Conflito antecede os treinos de pré-temporada
É altamente provável que o Marselha imponha um período de austeridade financeira rigorosa depois que a DNCG, órgão regulador financeiro do futebol profissional francês, adiou sua mais recente decisão regulatória. A menos que o Fenerbahçe aumente drasticamente sua proposta inicial para se aproximar do preço definitivo pedido, entre €50m e €55m, as negociações correm o risco de entrar em um impasse prolongado durante o verão. O atacante deve agora aguardar um avanço nas negociações entre os diretores operacionais antes que seu futuro em um clube europeu possa ser definido.