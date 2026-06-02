Más notícias para Trent Alexander-Arnold? Revelada a identidade do alvo de transferência do Real Madrid - com os Blancos esperando contratar o lateral-direito antes do início da Copa do Mundo de 2026

Para resolver essa lacuna e substituir a presença marcante de Carvajal, o Real Madrid colocou Dumfries na mira. O jogador da seleção holandesa, que representará seu país na próxima Copa do Mundo, é uma opção interessante. Apesar de seu contrato com a Inter se estender até 2028, o clube italiano estaria disposto a negociar uma saída por um valor baixo. O jogador de 30 anos teve uma temporada produtiva, contribuindo com cinco gols e duas assistências em 28 partidas. No total, Dumfries acumulou impressionantes 207 partidas pelo campeão da Série A, marcando 27 gols e dando 28 assistências. A diretoria do Real Madrid vê seu físico imponente e vasta experiência como o antídoto perfeito para a atual fragilidade defensiva do time, acreditando que ele pode disputar imediatamente a posição com Alexander-Arnold.