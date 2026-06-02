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Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Más notícias para Trent Alexander-Arnold? Revelada a identidade do alvo de transferência do Real Madrid - com os Blancos esperando contratar o lateral-direito antes do início da Copa do Mundo de 2026

T. Alexander-Arnold
Real Madrid
D. Dumfries
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Inter de Milão
Campeonato Italiano

O Real Madrid está de olho na contratação de um novo lateral-direito para disputar a posição com Trent Alexander-Arnold na próxima temporada. O gigante espanhol estaria de olho no zagueiro Denzel Dumfries, do Inter, em uma negociação a preço reduzido, ao mesmo tempo em que avança nas negociações para contratar o zagueiro central do Liverpool, Ibrahima Konaté. O clube espera fechar ambas as transferências cruciais antes do início da próxima Copa do Mundo.

  • Alexander-Arnold enfrenta uma decepção na Copa do Mundo

    De acordo com o Marca, o Real Madrid está avaliando ativamente suas opções defensivas após uma temporada de estreia com altos e baixos de Alexander-Arnold. O jogador de 27 anos dividiu a lateral-direita com a lenda do clube Dani Carvajal na última temporada, mas com a saída do veterano espanhol ao término de seu contrato em 30 de junho, abriu-se um enorme vazio. Alexander-Arnold disputou 30 partidas, registrando cinco assistências em 1.794 minutos, mas enfrentou dificuldades com lesões musculares recorrentes. Para agravar sua frustrante campanha no clube, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, surpreendentemente o deixou de fora da convocação final para a Copa do Mundo, escolhendo Tino Livramento em seu lugar. Consequentemente, os Blancos perceberam a necessidade de contratar uma alternativa confiável.

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    Dumfries surge como o concorrente ideal

    Para resolver essa lacuna e substituir a presença marcante de Carvajal, o Real Madrid colocou Dumfries na mira. O jogador da seleção holandesa, que representará seu país na próxima Copa do Mundo, é uma opção interessante. Apesar de seu contrato com a Inter se estender até 2028, o clube italiano estaria disposto a negociar uma saída por um valor baixo. O jogador de 30 anos teve uma temporada produtiva, contribuindo com cinco gols e duas assistências em 28 partidas. No total, Dumfries acumulou impressionantes 207 partidas pelo campeão da Série A, marcando 27 gols e dando 28 assistências. A diretoria do Real Madrid vê seu físico imponente e vasta experiência como o antídoto perfeito para a atual fragilidade defensiva do time, acreditando que ele pode disputar imediatamente a posição com Alexander-Arnold.

  • Mbappé quer se reunir com Konaté

    Enquanto isso, o Real Madrid continua totalmente focado em reforçar sua defesa central, com Ibrahima Konaté se destacando como o alvo prioritário. O zagueiro do Liverpool decidiu não renovar seu contrato, o que levou o Madrid a acelerar as negociações que já estavam em andamento desde fevereiro. Curiosamente, a operação está contando com a ajuda de Kylian Mbappé. Os dois jogadores estão atualmente juntos na seleção francesa se preparando para a Copa do Mundo, e o atacante está tentando desesperadamente convencer seu compatriota a se juntar a ele na Espanha. Reconhecendo a insistência incessante, Konate brincou recentemente: “Mbappé me liga a cada duas horas...” A proposta de transferência já recebeu luz verde de José Mourinho, que deve assumir o comando técnico após as eleições presidenciais.

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    E agora, o que vai acontecer?

    O Real Madrid pretende oficializar as contratações de Dumfries e Konaté antes do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Garantir esses dois reforços defensivos com antecedência permitiria ao gigante espanhol evitar possíveis complicações no mercado, assegurando que seu novo técnico herde um elenco completo e pronto para dominar a próxima temporada.