Más notícias para o OKC! Duas estrelas ficarão de fora do decisivo Jogo 7 contra o San Antonio Spurs

Williams, o segundo maior pontuador atrás de SGA, já havia perdido os jogos três a cinco da série final do Oeste, bem como toda a série da segunda fase contra o Los Angeles Lakers. A lesão, que continua a incomodá-lo, foi sofrida no jogo 2 contra o Phoenix Suns, na primeira fase.

Apenas na estreia das finais da Conferência Oeste, “J-Dub” mostrou seu melhor lado e marcou 26 pontos em 37 minutos (11/25 arremessos de campo, 7 assistências, 3 rebotes). A partir do segundo jogo, porém, seu próprio corpo voltou a atrapalhar seus planos. A lesão se agravou novamente no segundo jogo e, apesar da pausa prolongada, limitou-o visivelmente também no sexto jogo.

Isso também foi destacado pelo técnico Mark Daigneault. “Ele obviamente não está 100%”, disse ele sobre o All-Star, que no sexto jogo da série, que o Thunder perdeu por 91 a 118, marcou apenas um ponto em dez minutos e ainda cometeu duas perdas de bola.

Williams já havia perdido grande parte da temporada regular e disputado apenas 33 jogos. O jogador de 25 anos já havia jogado com muita dor nos playoffs da temporada passada devido a uma ruptura do ligamento escafolunar do pulso direito e precisou se submeter a uma cirurgia após a conquista do título. Ele recebeu “28 ou 29 injeções” de lidocaína e cortisona ao longo dos playoffs para poder jogar, relatou “J-Dub”.

Após a cirurgia, ele precisou ficar meses afastado e só voltou às quadras no final de novembro.