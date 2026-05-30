Conforme informado pela equipe do MVP Shai Gilgeous-Alexander, seu co-astro Jalen Williams ficará novamente fora dos jogos devido a problemas persistentes decorrentes de uma lesão na coxa.
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Más notícias para o OKC! Duas estrelas ficarão de fora do decisivo Jogo 7 contra o San Antonio Spurs
Williams, o segundo maior pontuador atrás de SGA, já havia perdido os jogos três a cinco da série final do Oeste, bem como toda a série da segunda fase contra o Los Angeles Lakers. A lesão, que continua a incomodá-lo, foi sofrida no jogo 2 contra o Phoenix Suns, na primeira fase.
Apenas na estreia das finais da Conferência Oeste, “J-Dub” mostrou seu melhor lado e marcou 26 pontos em 37 minutos (11/25 arremessos de campo, 7 assistências, 3 rebotes). A partir do segundo jogo, porém, seu próprio corpo voltou a atrapalhar seus planos. A lesão se agravou novamente no segundo jogo e, apesar da pausa prolongada, limitou-o visivelmente também no sexto jogo.
Isso também foi destacado pelo técnico Mark Daigneault. “Ele obviamente não está 100%”, disse ele sobre o All-Star, que no sexto jogo da série, que o Thunder perdeu por 91 a 118, marcou apenas um ponto em dez minutos e ainda cometeu duas perdas de bola.
Williams já havia perdido grande parte da temporada regular e disputado apenas 33 jogos. O jogador de 25 anos já havia jogado com muita dor nos playoffs da temporada passada devido a uma ruptura do ligamento escafolunar do pulso direito e precisou se submeter a uma cirurgia após a conquista do título. Ele recebeu “28 ou 29 injeções” de lidocaína e cortisona ao longo dos playoffs para poder jogar, relatou “J-Dub”.
Após a cirurgia, ele precisou ficar meses afastado e só voltou às quadras no final de novembro.
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O OKC também não poderá contar com Ajay Mitchell contra o Spurs
No quinteto titular, Williams deverá ser novamente substituído por Jared McCain, que chegou ao time no decorrer da temporada por meio de uma troca inesperada com o Philadelphia 76ers e marcou 12,6 pontos por jogo nas duas últimas rodadas dos playoffs. No jogo 3 contra o Spurs, o novato foi o herói da partida, com 24 pontos.
Além de Williams, o OKC continuará sem Ajay Mitchell no decisivo Jogo 7 contra o San Antonio Spurs. O armador sofreu uma lesão na panturrilha no Jogo 3 contra o Spurs e está fora de ação desde então.
Especialmente na série das semifinais contra o Lakers, Mitchell teve atuações em parte brilhantes, marcando 18, 20, 24 e, no último jogo, até 28 pontos contra LeBron James, Austin Reaves e companhia. Já na temporada regular ficou claro o grande salto que o jogador de 23 anos deu em seu desenvolvimento em comparação com o ano anterior.
Em 57 jogos, ele ficou em média 25,8 minutos em quadra e marcou 13,6 pontos (48,5% de aproveitamento nos arremessos de campo, 3,3 rebotes, 3,6 assistências). Em sua temporada de estreia, foram 16,6 minutos e 6,5 pontos.