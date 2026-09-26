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Mohamed Saeed
Traduzido por

Más notícias para o Manchester United! Bruno Fernandes carrega lesão "complicada" enquanto Portugal se prepara para duelo com a Noruega

Manchester United
Premier League
Dinamarca
Portugal
Liga das Nações A
Noruega
B. Fernandes

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, surgiu como uma grande preocupação por lesão tanto para o clube quanto para a seleção depois de ser cortado do próximo compromisso de Portugal pela Liga das Nações. O meio-campista, segundo relatos, vem jogando com dores significativas nas últimas semanas, o que aumentou os temores sobre sua condição física a longo prazo.

  • Jorge Jesus confirma baixa por lesão

    O técnico de Portugal, Jorge Jesus, revelou que Fernandes está enfrentando um "problema complicado" que o fará desfalcar o duelo da Liga das Nações contra a Noruega, em Oslo, neste domingo.

    O talismã do Manchester United, que tem sido peça constante tanto em seu clube quanto na seleção nacional, esteve visivelmente ausente da última sessão de treino de Portugal no sábado, enquanto a equipe se preparava para a viagem ao Ullevaal Stadion.

    A notícia representa um duro golpe para Portugal, que busca ganhar embalo em sua campanha na fase de grupos.

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    Fernandes vem jogando com dores

    Falando durante sua entrevista coletiva pré-jogo, Jesus detalhou a gravidade do problema após a vitória apertada de Portugal por 1 a 0 sobre o País de Gales na quinta-feira. Fernandes começou aquela partida, mas foi substituído no último minuto por Joao Neves.

    O técnico veterano admitiu que a lesão não é algo novo, sugerindo que o jogador vem exigindo seu corpo ao limite há várias semanas.

    Jesus disse aos repórteres: "No jogo contra o País de Gales, entramos com todos os jogadores disponíveis, mas Bruno Fernandes saiu com um problema complicado."

  • Problemas persistentes em Old Trafford

    Talvez o mais preocupante para os torcedores do Manchester United seja a revelação de que Fernandes vem lidando com esse problema ao longo de suas recentes partidas domésticas. O meia, segundo relatos, vinha controlando o desconforto para seguir à disposição da equipe de Michael Carrick em um período de calendário apertado.

    Esse sacrifício pessoal parece ter cobrado seu preço, com a lesão agora chegando a um ponto em que o repouso é a única solução médica viável para evitar uma ausência mais longa e grave.

    O treinador explicou a situação em detalhes: "O outro caso [Fernandes] envolve tratamento e tempo de recuperação. Ele está saindo de uma lesão no United, e me disse que vem jogando com essa dor nos últimos três jogos, o que está atrapalhando. Esse foi um dos fatores que impediram Bruno de jogar no seu melhor nível contra o País de Gales."

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Priorizando o confronto contra a Dinamarca

    A saúde a longo prazo do capitão do Manchester United agora é o foco principal da comissão técnica portuguesa. Ao se afastar das exigências imediatas do jogo contra a Noruega, Fernandes espera voltar a ficar à disposição para a partida seguinte da Seleção na próxima quinta-feira. Esse período estratégico de descanso é visto como essencial para um jogador que raramente deixa de atuar por clube ou seleção, destacando a gravidade da natureza "complicada" da lesão com a qual ele lida atualmente.

    Jesus concluiu confirmando que chegou a um acordo mútuo com o jogador para evitar qualquer risco desnecessário nesta fase da competição, dizendo: "Já falei com ele e prefiro não arriscar neste jogo para que ele esteja totalmente recuperado para a partida contra a Dinamarca."