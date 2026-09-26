O técnico de Portugal, Jorge Jesus, revelou que Fernandes está enfrentando um "problema complicado" que o fará desfalcar o duelo da Liga das Nações contra a Noruega, em Oslo, neste domingo.

O talismã do Manchester United, que tem sido peça constante tanto em seu clube quanto na seleção nacional, esteve visivelmente ausente da última sessão de treino de Portugal no sábado, enquanto a equipe se preparava para a viagem ao Ullevaal Stadion.

A notícia representa um duro golpe para Portugal, que busca ganhar embalo em sua campanha na fase de grupos.