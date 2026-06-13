Segundo informam em uníssono os especialistas em transferências Matteo Moretto e Fabrizio Romano, o diretor esportivo do time da Hesse estaria no topo da lista dos Rossoneri.
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Más notícias para o Eintracht Frankfurt? Após recusa de figura de destaque, clube de ponta parece estar de olho em Markus Krösche
Krösche deve assumir a direção esportiva. Após a falha na classificação para a Liga dos Campeões, o Milan fez uma limpeza radical e dispensou, além do técnico Massimiliano Allegri, também o diretor executivo Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada.
Para tirar o time da lama, segundo relatos coincidentes da mídia, o Milan havia escolhido o técnico da seleção austríaca, Rangnick, como a solução ideal. No entanto, o técnico de 67 anos teria recusado a oferta, conforme noticiado, entre outros, pelo jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport, que costuma ser bem informado — embora, segundo informações atuais, seu contrato com a Federação Austríaca de Futebol (ÖFB) expire após a Copa do Mundo.
Krösche, por outro lado, ainda tem contrato até 2028 em Frankfurt, mas já foi associado a uma saída várias vezes no passado. Entre outras coisas, sempre houve especulações sobre uma possível contratação pelo FC Bayern de Munique ou pelo BVB.
A saída de Krösche seria inoportuna para o Eintracht Frankfurt
A saída dele viria, de qualquer forma, em má hora para o SGE. Após uma temporada desastrosa, o Eintracht planeja, na verdade, um recomeço. O primeiro passo já foi dado com a volta do técnico Adi Hütter, que substitui Albert Riera, uma escolha equivocada de Krösche. Além disso, porém, ainda há algumas questões a serem resolvidas no elenco — entre elas, a necessidade de definir o sucessor de Nathaniel Brown, que está prestes a se transferir para o FC Bayern de Munique.
Krösche cuida das negociações no mercado de transferências em Frankfurt desde 2021 e conquistou, ao longo dos anos, uma excelente reputação como negociador. Somente suas contratações de Hugo Ekitike, Omar Marmoush e Randal Kolo Muani geraram, cada uma, receitas próximas à marca de 100 milhões de euros. Recentemente, porém, sua taxa de sucesso com as novas contratações diminuiu um pouco, razão pela qual ele talvez possa estar pensando em uma mudança pessoal.
Eintracht Frankfurt: vendas recordes sob a gestão de Markus Krösche
Jogadores Posição Novo clube Valor da transferência Randal Kolo Muani Atacante Paris Saint-Germain 95 milhões de euros Hugo Ekitike Atacante central FC Liverpool 95 milhões de euros Omar Marmoush Atacante central Manchester City 75 milhões de euros Willian Pacho Zagueiro central Paris Saint-Germain 40 milhões de euros Jesper Lindström Meio-campista ofensivo SSC Nápoles 30 milhões de euros