Más notícias para o Eintracht Frankfurt? Após recusa de figura de destaque, clube de ponta parece estar de olho em Markus Krösche

Krösche deve assumir a direção esportiva. Após a falha na classificação para a Liga dos Campeões, o Milan fez uma limpeza radical e dispensou, além do técnico Massimiliano Allegri, também o diretor executivo Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o diretor técnico Geoffrey Moncada.

Para tirar o time da lama, segundo relatos coincidentes da mídia, o Milan havia escolhido o técnico da seleção austríaca, Rangnick, como a solução ideal. No entanto, o técnico de 67 anos teria recusado a oferta, conforme noticiado, entre outros, pelo jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport, que costuma ser bem informado — embora, segundo informações atuais, seu contrato com a Federação Austríaca de Futebol (ÖFB) expire após a Copa do Mundo.

Krösche, por outro lado, ainda tem contrato até 2028 em Frankfurt, mas já foi associado a uma saída várias vezes no passado. Entre outras coisas, sempre houve especulações sobre uma possível contratação pelo FC Bayern de Munique ou pelo BVB.