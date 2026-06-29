"Mas não para este jogo!" Julian Nagelsmann não descarta uma decisão polêmica na seleção alemã durante a Copa do Mundo

Nos últimos dias, após a derrota por 1 a 2 para o Equador na última rodada da fase de grupos, vários ex-jogadores da seleção e especialistas, como Philipp Lahm e Lothar Matthäus, pediram que Kimmich fosse recolocado em sua posição habitual no meio-campo central. O motivo principal foram, sobretudo, as atuações de Aleksandar Pavlovic no meio-campo durante a fase de grupos, que deixaram muito a desejar.

“Aleksandar Pavlovic ainda não convenceu de verdade neste torneio; percebo um número incrível de perdas de bola desnecessárias”, escreveu Philipp Lahm em sua coluna sobre a Copa do Mundopara a revista ‘kicker’, acirrando ainda mais a discussão. “Ele não está posicionado da melhor maneira em campo. Por isso, vejo Joshua Kimmich no meio-campo”, afirmou Philipp Lahm.

Nagelsmann, porém, escalou Pavlovic como titular também contra o Paraguai e o defendeu antes do início da partida: “Sempre discutimos quase tudo na comissão técnica. Também conversamos com Leon [Goretzka, nota da redação], que vem se saindo bem nos treinos e não desiste de jeito nenhum”, disse ele ao ser questionado se haviam pensado em mudanças. E continuou: “Mas precisamos confiar no Pavlo, ele teve um bom começo. Os dois últimos jogos não foram dos melhores, mas ele também passou por dificuldades devido a outros posicionamentos em campo. Isso não foi culpa só dele. Ele tem um potencial enorme e é um jogador muito importante para nós.”



