Na MagentaTV, o técnico da seleção alemã, ao ser questionado se havia havido considerações sobre colocar o capitão Joshua Kimmich no meio-campo central para a partida contra o Equador e, em troca, colocar um dos zagueiros centrais de formação na lateral direita da zaga de quatro, explicou: “Para essa partida, não neste momento. Sempre tentamos oferecer aos jogadores a melhor estratégia para que possam se destacar da melhor maneira possível”, disse ele, acrescentando: “Também conversei com o Jo novamente hoje. Ele pode nos ajudar imensamente nessa posição. Sempre há alguns ajustes, como acontece com qualquer jogador após cada partida. Haverá ajustes hoje também, e ele vai se sair bem mais uma vez.”
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"Mas não para este jogo!" Julian Nagelsmann não descarta uma decisão polêmica na seleção alemã durante a Copa do Mundo
Nos últimos dias, após a derrota por 1 a 2 para o Equador na última rodada da fase de grupos, vários ex-jogadores da seleção e especialistas, como Philipp Lahm e Lothar Matthäus, pediram que Kimmich fosse recolocado em sua posição habitual no meio-campo central. O motivo principal foram, sobretudo, as atuações de Aleksandar Pavlovic no meio-campo durante a fase de grupos, que deixaram muito a desejar.
“Aleksandar Pavlovic ainda não convenceu de verdade neste torneio; percebo um número incrível de perdas de bola desnecessárias”, escreveu Philipp Lahm em sua coluna sobre a Copa do Mundopara a revista ‘kicker’, acirrando ainda mais a discussão. “Ele não está posicionado da melhor maneira em campo. Por isso, vejo Joshua Kimmich no meio-campo”, afirmou Philipp Lahm.
Nagelsmann, porém, escalou Pavlovic como titular também contra o Paraguai e o defendeu antes do início da partida: “Sempre discutimos quase tudo na comissão técnica. Também conversamos com Leon [Goretzka, nota da redação], que vem se saindo bem nos treinos e não desiste de jeito nenhum”, disse ele ao ser questionado se haviam pensado em mudanças. E continuou: “Mas precisamos confiar no Pavlo, ele teve um bom começo. Os dois últimos jogos não foram dos melhores, mas ele também passou por dificuldades devido a outros posicionamentos em campo. Isso não foi culpa só dele. Ele tem um potencial enorme e é um jogador muito importante para nós.”
Nagelsmann optou desde cedo por Kimmich como lateral-direito
Antes da Copa do Mundo, Nagelsmann optou por Kimmich — que havia atuado no meio-campo durante as eliminatórias — como lateral-direito, e nem sequer levou um lateral-direito de formação para o torneio nos EUA, Canadá e México. Kimmich jogou bem contra Curaçao e o Equador, mas pareceu sobrecarregado diante do veloz Yan Diomande, da Costa do Marfim. Além disso, ele tem menos influência no jogo vindo da retaguarda.
Agora, Nagelsmann o mantém, por enquanto, na posição prevista na defesa, mas deixa uma porta aberta para possíveis partidas futuras — o que, considerando o histórico, certamente geraria discussões.
Já após a derrota para o Equador, as decisões de Nagelsmann sobre a escalação, que nem todas estavam de acordo com as conversas anteriores sobre as funções dos jogadores, geraram discussões acaloradas, supostamente também entre os jogadores da seleção.