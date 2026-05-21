É o que informa a Gazzetta dello Sport nesta quinta-feira. Segundo a publicação, Goretzka já teria conversado por telefone com o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, e acabado por se convencer totalmente dos planos que o técnico tem para ele. Além disso, a oferta do Rossoneri, que inclui um contrato de três anos, um salário anual de cinco milhões de euros e bônus elevados, teria convencido Goretzka.
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Mas há apenas um grande problema! Está prestes a acontecer uma transferência espetacular de Leon Goretzka após sua saída do FC Bayern
O jornal italiano afirma que o Milan se "destacou claramente da concorrência" pela contratação de Goretzka. Além do Milan, também o rival local Inter, o Napoli e a Juventus, todos da Série A, estavam interessados nos serviços do jogador de 31 anos. No meio do ano, o Atlético de Madrid tentou convencer o meio-campista a se transferir a curto prazo, mas não teve sucesso.
Segundo a Gazzetta dello Sport, Goretzka estaria de acordo com o Milan sobre as condições financeiras “há semanas”; já no final de abril, o jornal havia noticiado que as negociações estavam bem avançadas e que havia uma tendência positiva. No entanto, de acordo com a reportagem, ainda há um último obstáculo que o Milan precisa superar para contratar o jogador da seleção alemã sem custo de transferência: a classificação para a Liga dos Campeões.
O Milan ainda está em uma disputa a quatro com Roma, Como e Juventus pelas terceira e quarta posições, que garantem a participação na competição. O Milan chega à última rodada junto com a Roma, com 70 pontos e a melhor posição inicial. Em determinadas circunstâncias, um ponto contra o Cagliari no domingo, no San Siro, pode ser suficiente para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Com uma vitória, o Milan garante sua participação na competição — e, com isso, provavelmente também fecharia de vez a contratação de Goretzka.
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Leon Goretzka no Bayern de Munique: jogo de despedida na final da Copa da Alemanha
Desde o final de janeiro, está confirmado que Goretzka deixará o FC Bayern após oito anos de grande sucesso e que não receberá mais uma renovação de contrato. Com o Bayern, ele conquistou sete campeonatos nacionais, a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA. Às duas conquistas da Copa da Alemanha que já possui, pode-se somar uma terceira neste sábado, na final contra o VfB Stuttgart.
Resta saber se Goretzka ainda disputará uma última partida pelo clube mais titulado da Alemanha. Nas importantes partidas eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e o PSG, ele ficou no banco por mais de 90 minutos nas duas ocasiões. Também na Copa da Alemanha, ele não foi titular nenhuma vez nesta temporada, mas pelo menos entrou em campo em todas as partidas. Na semifinal contra o Bayer Leverkusen, ele deu a assistência para o 2 a 0 de Luis Diaz.
Entretanto, Goretzka passou definitivamente para o segundo plano no FC Bayern, sob o comando de Vincent Kompany, com um ano de atraso. Logo após a chegada do belga, foi sugerida uma transferência ao jogador de 31 anos. Goretzka, porém, decidiu ficar e voltou a ser titular ao lado de Joshua Kimmich, também devido às ausências por lesão de seus concorrentes Aleksandar Pavlovic e João Palhinha.
Isso também favoreceu seu retorno à seleção alemã. Ao contrário do que acontece no Bayern, Goretzka deve desempenhar um papel mais importante na próxima Copa do Mundo, pois Kimmich atuará como lateral-direito e apenas Pavlovic é considerado titular indiscutível. Ele deve, portanto, disputar uma vaga no time titular com Felix Nmecha, do BVB.
Leon Goretzka: Dados de desempenho e estatísticas no FC Bayern e no Schalke 04
Clube Jogos Gols Assistências FC Bayern 311 51 53 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8