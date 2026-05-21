O jornal italiano afirma que o Milan se "destacou claramente da concorrência" pela contratação de Goretzka. Além do Milan, também o rival local Inter, o Napoli e a Juventus, todos da Série A, estavam interessados nos serviços do jogador de 31 anos. No meio do ano, o Atlético de Madrid tentou convencer o meio-campista a se transferir a curto prazo, mas não teve sucesso.

Segundo a Gazzetta dello Sport, Goretzka estaria de acordo com o Milan sobre as condições financeiras “há semanas”; já no final de abril, o jornal havia noticiado que as negociações estavam bem avançadas e que havia uma tendência positiva. No entanto, de acordo com a reportagem, ainda há um último obstáculo que o Milan precisa superar para contratar o jogador da seleção alemã sem custo de transferência: a classificação para a Liga dos Campeões.

O Milan ainda está em uma disputa a quatro com Roma, Como e Juventus pelas terceira e quarta posições, que garantem a participação na competição. O Milan chega à última rodada junto com a Roma, com 70 pontos e a melhor posição inicial. Em determinadas circunstâncias, um ponto contra o Cagliari no domingo, no San Siro, pode ser suficiente para garantir a vaga na Liga dos Campeões. Com uma vitória, o Milan garante sua participação na competição — e, com isso, provavelmente também fecharia de vez a contratação de Goretzka.