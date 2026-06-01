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Mary Earps volta para a Inglaterra! A craque das Lionesses aceita se juntar ao London City Lionesses à medida que se aproxima sua saída do PSG
Retorno em grande estilo da estrela das Lionesses
De acordo com a BBC Sport, a goleira de 33 anos está prestes a retornar à Superliga Feminina apenas dois anos após deixar o Manchester United para se transferir para a capital francesa. Earps, que já foi eleita duas vezes a Melhor Goleira do Ano pela FIFA, teve uma passagem produtiva pelo PSG, disputando 22 partidas na Ligue 1 nesta temporada e mantendo a baliza invicta em 12 delas.
Apesar do sucesso individual na França, o apelo de voltar à Inglaterra e se juntar a um projeto ambicioso sob a liderança da proprietária Michele Kang foi decisivo. Earps continua sendo uma das figuras mais reconhecidas no futebol feminino, tendo sido fundamental para a conquista da Euro 2022 pelas Lionesses e sua subsequente campanha até a final da Copa do Mundo de 2023.
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Negócio sensacional envolvendo Leon, ícone do Barcelona
A campanha de contratações do London City Lionesses não se limita à posição de goleira. O clube também chegou a um acordo verbal para contratar a zagueira da seleção espanhola Mapi León. A jogadora de 30 anos encerrou recentemente uma brilhante trajetória de nove anos no Barcelona, onde se consolidou como uma das melhores zagueiras centrais do futebol mundial.
Leon chega com um currículo impressionante, tendo conquistado 27 troféus durante sua passagem pela Catalunha, incluindo quatro títulos da Liga dos Campeões. Seu mais recente sucesso europeu veio com uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre o Lyon na final. Sua chegada, ao lado de Earps, sinaliza uma forte demonstração de intenções para um clube que terminou em sexto lugar na WSL na última temporada.
A ambiciosa visão de transferências de Kang
Com o apoio da empresária americana Michele Kang, o London City Lionesses está efetivamente tentando redefinir o panorama do futebol feminino inglês. Espera-se que a contratação simultânea de Earps e Leon seja oficializada com a assinatura dos contratos ainda este mês. Essas contratações representam um salto significativo em termos de qualidade, à medida que o clube busca desafiar a elite estabelecida da WSL.
O clube também continua na busca pela bicampeã da Bola de Ouro, Alexia Putellas, que recentemente confirmou sua saída do Barcelona após 14 anos. Se for bem-sucedido, a contratação de Putellas completaria talvez a janela de transferências mais significativa já realizada por qualquer clube na história do futebol feminino.
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O cenário da WSL se prepara para uma grande mudança neste verão
A contratação de Earps é apenas uma parte de uma ampla reformulação que está ocorrendo na liga neste verão. A capitã da Austrália, Sam Kerr, está atualmente sem clube após deixar o Chelsea, enquanto Katie McCabe, do Arsenal, se juntou ao Blues. Acredita-se também que o Manchester City esteja na liderança na disputa pela atacante inglesa Beth Mead.
Além da contratação de Earps, o Arsenal está realizando suas próprias negociações, com relatos sugerindo que o clube está prestes a contratar a poderosa meio-campista Georgia Stanway, do Bayern de Munique, e a zagueira espanhola Ona Batlle, do Barcelona.