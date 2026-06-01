De acordo com a BBC Sport, a goleira de 33 anos está prestes a retornar à Superliga Feminina apenas dois anos após deixar o Manchester United para se transferir para a capital francesa. Earps, que já foi eleita duas vezes a Melhor Goleira do Ano pela FIFA, teve uma passagem produtiva pelo PSG, disputando 22 partidas na Ligue 1 nesta temporada e mantendo a baliza invicta em 12 delas.

Apesar do sucesso individual na França, o apelo de voltar à Inglaterra e se juntar a um projeto ambicioso sob a liderança da proprietária Michele Kang foi decisivo. Earps continua sendo uma das figuras mais reconhecidas no futebol feminino, tendo sido fundamental para a conquista da Euro 2022 pelas Lionesses e sua subsequente campanha até a final da Copa do Mundo de 2023.