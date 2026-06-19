Mary Earps tomou a decisão certa ao deixar o circo que é o PSG para se juntar às ambiciosas Lionesses do London City: o GOAL avalia as maiores contratações da janela de transferências de verão feminina de 2026

Para o PSG: Essa foi uma transferência que não deu muito certo para o PSG e para Earps. A goleira chegou ainda sendo uma das melhores em sua posição, mas não conseguiu manter um nível de classe mundial de forma consistente na França, cometendo alguns erros de grande repercussão. Não ajudou o fato de o clube, em geral, ter passado por uma verdadeira turbulência na mesma época; Earps não foi, de forma alguma, responsável pelos fracassos da equipe, enquanto jogadoras importantes se foram, jogos decisivos foram perdidos e ocorreram mais mudanças na comissão técnica. No fim das contas, não é surpresa que as duas partes decidam se separar com o término do contrato de Earps, com pouca perda para o PSG, mas nada ganho. Nota: C

Para o London City: Foi uma primeira temporada sólida na WSL para o London City e, para dar continuidade a isso, a posição de goleira parecia algo a ser reforçado. Entre as goleiras que atuaram por pelo menos 750 minutos, Elene Lete teve a segunda pior porcentagem de defesas da liga na última temporada, sofrendo 6,8 gols a mais do que deveria, o maior número da divisão, de acordo com as estatísticas de gols esperados. Earps tem mais experiência do que a jogadora de 24 anos, que pode aprender muito com sua nova companheira de equipe após um primeiro ano de altos e baixos na WSL, e ela certamente alcançou patamares mais altos em uma carreira reconhecidamente mais longa. Será que Earps conseguirá recuperar esse nível ao retornar à Inglaterra? É isso que o London City espera. O tempo dirá se isso vai acontecer, mas o clube pelo menos tentou melhorar uma área do elenco que precisava ser reforçada. Nota: B

Para Earps: Se Earps quiser voltar a ser uma das melhores em sua posição de forma consistente, afastar-se do circo do PSG provavelmente não é uma má ideia. Embora a ex-jogadora da seleção inglesa tenha falado muito sobre o que aprendeu, como jogadora e como pessoa, ao viver uma nova experiência na França, o PSG pode ser caótico e tem se mostrado constantemente abaixo das expectativas à sombra do Lyon ao longo dos anos. Earps espera que o ambiente ambicioso do London City possa ajudá-la a reencontrar sua excelente forma, além de ter a certeza de que assinará um bom contrato à medida que o crepúsculo de sua carreira se aproxima. Nota: B